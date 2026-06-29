Netanyahu kendi ağzıyla Başkan Erdoğan korkusunu itiraf etti! Batı'ya "Türkiye düşmanlığını" inşa etme planı

"Benim valiyken Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bize mutlaka gösterecek. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek."

Bakan Çiftçi, 6 Haziran'da Çorum'da yaptığı konuşmada ise kişisel bir duasını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Bu kapsamda, Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu ayın başlarında yaptığı ve işgal altındaki Kudüs'ün "özgürleştirilmesi" çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamaya da yer verildi.

Haberde ayrıca, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sonrası başlayan soykırımın ardından Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik en sert eleştirileri yapan liderlerden biri olduğu ifade edildi.

Gazze Şeridi, AFP

TRUMP'IN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ DE HABERDE YER ALDI

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın da geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan hakkında yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

Trump'ın, Erdoğan'ın İsrail'i sevmediğini düşündüğü için İran'a destek amacıyla ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa dahil olabileceğini söylediği, ancak Türkiye'nin çatışmaya katılmaya hazırlandığına dair herhangi bir işaret bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan Trump'ın aynı gün, yaklaşan NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'ye yönelik silah satışına hazırlandığını açıkladığı belirtildi.

Haberde, F-35 savaş uçakları ile onlarca jet motorunu içeren olası satış planının uzun süredir İsrail yönetiminde endişeye neden olduğu da kaydedildi.

TRUMP'A SIĞINMA ÇABASI: NETANYAHU "AĞABEYİNE AĞLAYACAK!"

Gazeteci Gaffar Yakınca, A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajı Netanyahu'nun net şekilde aldığını belirterek; "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine söylüyorum; bir defa Netanyahu mesajı almış, biz bunu buradan anlayalım. Yani soykırımcı, kendisine verilen o kısa ve öz mesajı almış durumda." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun içine düştüğü sıkışmışlık halinden kurtulmak için ABD Başkanı Donald Trump'a yöneldiğini vurgulayan Gaffar Yakınca, "Gidip abisine bir ağlayayım diyor. Abisine, yani Trump'a gidecek ağlayacak. 'Aman abi bu beni sıkıştırıyor, beni yok edecek' falan diyecek. Şunu da biliyor; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail devletinin varlığını tehdit edecek cümle kurdu diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi tam olarak öyle değil ama o bunu varlığına bir tehdit olarak algılamış." şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'IN SÖZÜ SENETTİR: ARKASINDAN MUTLAKA BİR ŞEY ÇIKAR"

Gaffar Yakınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi ağırlığına dikkat çekerek "Soykırımcıların varlığına yönelik orada çok açık bir tehdit var ve şunu da biliyor; Erdoğan'ın ağzından o cümle çıktıysa arkasından bir şey gelir. Biz de biliyoruz bunu, herkes biliyor. Türkiye'nin son 20 yıllık yönetimine bakan herkes şunu görür; Recep Tayyip Erdoğan bir cümle kuruyorsa, bir iddiada bulunuyorsa mutlaka arkasından bir şey çıkar. Boş bir iddia değildir o, epeyce de düşünülmüş, tartılmış bir şeydir. Genelde öyle olur." ifadelerini kullandı.