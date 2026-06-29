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Netanyahu kendi ağzıyla Başkan Erdoğan korkusunu itiraf etti! Batı'ya "Türkiye düşmanlığını" inşa etme planı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Netanyahu kendi ağzıyla Başkan Erdoğan korkusunu itiraf etti! Batı'ya "Türkiye düşmanlığını" inşa etme planı

İsrail Başbakanı katil Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik söylemlerini "çok ciddiye aldıklarını" belirterek, bu açıklamaları ABD yönetiminin de gündemine taşıyacaklarını söyledi. A Haber'e konuk olan Askeri Stratejist Cüneyt Küsmez, Netanyahu'nun açıklamalarını NATO Zirvesi öncesi yapılan bir sinsi plan olduğuna dikkat çekerek; "Söylemlerin temel sebebi Batı dünyasında yapay bir Türkiye düşmanlığı inşa etme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Sapanca'da düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Kampı'nda yaptığı konuşmada Gazze'ye yönelik saldırılara sert tepki gösterdi. Erdoğan, "Gazze'nin ve Şam'ın umudu sizlersiniz. Soykırımın hesabını biz soracağız." ifadelerini kullandı. Konuşmasında Türkiye'nin bölgesel sorumluluğuna dikkat çeken Erdoğan, "Beklenen Türk" vurgusunu yineleyerek, "Bu parti ümmetin de umududur." dedi.

Başkan Erdoğan'ın sözleri, Gazze Şeridi'ndeki soykırım başta olmak üzere Lübnan, Suriye, Katar ve İran'a saldırılar düzenleyen ve bölgeyi ateşe atan terör devleti İsrail'de de yankı uyandırdı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

KATİL NETANYAHU, KORKUSUNU KENDİ AĞZIYLA İTİRAF ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısında yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın İsrail'e yönelik söylemlerini "çok ciddiye aldıklarını" belirterek, bu açıklamaları ABD yönetiminin de gündemine taşıyacaklarını söyledi.

İbranice yayın yapan medya kuruluşlarında yer alan ve İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından The Times of Israel gazetesine doğrulanan habere göre Netanyahu, kabine üyelerine şu ifadeleri kullandı:

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer kabine üyeleri (REUTERS)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer kabine üyeleri (REUTERS)

"Neredeyse Başkan Erdoğan'ın İsrail Devleti'nin yok edilmesi çağrısında bulunmadığı bir gün geçmiyor. Bu sözleri çok ciddiye alıyoruz. Çünkü halkımızın tarihinden öğrendiğimiz bir şey varsa, o da birisi sizi yok etmek istediğini söylüyorsa, onu ciddiye almanız gerektiğidir."

KATİL ABD'YE SIĞINACAK

Netanyahu, bu açıklamaların ABD yönetimiyle de paylaşılacağını belirterek, "Amerikalı dostlarımızın da dikkatini bu açıklamalara çekeceğiz. Bunları görmezden gelmiyoruz." dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (REUTERS)İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump (REUTERS)

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Haberde, Başkan Erdoğan ile diğer üst düzey Türk yetkililerin son dönemde İsrail'e yönelik açıklamalarını sertleştirdiği öne sürüldü.

Bu kapsamda, Türkiye İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin bu ayın başlarında yaptığı ve işgal altındaki Kudüs'ün "özgürleştirilmesi" çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamaya da yer verildi.

"RABBİM BANA BİR GÜN DE OLSA KUDÜS VALİLİĞİNİ NASİP ET"

Bakan Çiftçi, 6 Haziran'da Çorum'da yaptığı konuşmada ise kişisel bir duasını paylaşarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Benim valiyken Cenab-ı Hak'tan bir niyazım vardı. Rabbim bana bir gün de olsa Kudüs Valiliğini nasip et. Yine inanıyorum ki Cenab-ı Hak o günleri bize mutlaka gösterecek. Geçmişte olduğu gibi yine oralar bizim olacak. Yine bizim hüküm ve tasarrufumuz altına inşallah girecek."

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (AA)İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi (AA)

GAZZE SOYKIRIMI NEDENİYLE İSRAİL'E SERT ELEŞTİRİLER İSRAİL BASININDA

Haberde ayrıca, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu sonrası başlayan soykırımın ardından Başkan Erdoğan'ın İsrail'e yönelik en sert eleştirileri yapan liderlerden biri olduğu ifade edildi.

Erdoğan'ın İsrail'i Gazze'de soykırım yapmakla suçladığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrailli yetkililer hakkında çıkardığı tutuklama kararlarını memnuniyetle karşıladığı ve Birleşmiş Milletler'e İsrail'e karşı güç kullanılması yönünde tavsiyede bulunulması çağrısı yaptığı aktarıldı.

Gazze Şeridi, AFPGazze Şeridi, AFP

TRUMP'IN TÜRKİYE DEĞERLENDİRMESİ DE HABERDE YER ALDI

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın da geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan hakkında yaptığı değerlendirmelere yer verildi.

Trump'ın, Erdoğan'ın İsrail'i sevmediğini düşündüğü için İran'a destek amacıyla ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşa dahil olabileceğini söylediği, ancak Türkiye'nin çatışmaya katılmaya hazırlandığına dair herhangi bir işaret bulunmadığı ifade edildi.

Öte yandan Trump'ın aynı gün, yaklaşan NATO Zirvesi öncesinde Türkiye'ye yönelik silah satışına hazırlandığını açıkladığı belirtildi.

Haberde, F-35 savaş uçakları ile onlarca jet motorunu içeren olası satış planının uzun süredir İsrail yönetiminde endişeye neden olduğu da kaydedildi.

KATİL BİBİ'DEN BAŞKAN ERDOĞAN İTİRAFI! NATO ZİRVESİ ÖNCESİ SİNSİ PROPAGANDA

TRUMP'A SIĞINMA ÇABASI: NETANYAHU "AĞABEYİNE AĞLAYACAK!"

Gazeteci Gaffar Yakınca, A Haber'de Melih Altınok ile Sebep Sonuç programına konuk olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği mesajı Netanyahu'nun net şekilde aldığını belirterek; "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri üzerine söylüyorum; bir defa Netanyahu mesajı almış, biz bunu buradan anlayalım. Yani soykırımcı, kendisine verilen o kısa ve öz mesajı almış durumda." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun içine düştüğü sıkışmışlık halinden kurtulmak için ABD Başkanı Donald Trump'a yöneldiğini vurgulayan Gaffar Yakınca, "Gidip abisine bir ağlayayım diyor. Abisine, yani Trump'a gidecek ağlayacak. 'Aman abi bu beni sıkıştırıyor, beni yok edecek' falan diyecek. Şunu da biliyor; Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail devletinin varlığını tehdit edecek cümle kurdu diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cümlesi tam olarak öyle değil ama o bunu varlığına bir tehdit olarak algılamış." şeklinde konuştu.

"ERDOĞAN'IN SÖZÜ SENETTİR: ARKASINDAN MUTLAKA BİR ŞEY ÇIKAR"

Gaffar Yakınca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi ağırlığına dikkat çekerek "Soykırımcıların varlığına yönelik orada çok açık bir tehdit var ve şunu da biliyor; Erdoğan'ın ağzından o cümle çıktıysa arkasından bir şey gelir. Biz de biliyoruz bunu, herkes biliyor. Türkiye'nin son 20 yıllık yönetimine bakan herkes şunu görür; Recep Tayyip Erdoğan bir cümle kuruyorsa, bir iddiada bulunuyorsa mutlaka arkasından bir şey çıkar. Boş bir iddia değildir o, epeyce de düşünülmüş, tartılmış bir şeydir. Genelde öyle olur." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Gaffar Yakınca, katil Netanyahu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı soykırım açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'a giderek ʺağabeyine ağlayacağıʺ benzetmesinde bulundu. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Gazeteci Gaffar Yakınca, katil Netanyahu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı soykırım açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'a giderek ʺağabeyine ağlayacağıʺ benzetmesinde bulundu. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

TÜRKİYE BÖLGENİN ANA AKTÖRÜ: "BUNU ÖĞRENECEKSİN!"

Yakınca, Türkiye'nin her daim mazlumun yanında olan duruşuna dikkat çekerek; "Türkiye dünyanın öbür ucunda vicdanının sesini dinleyen bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye hem vicdanının sesini dinliyor hem de fazlası var; bu bölgenin ana aktörü biziz. Bunu öğreneceksin!" şeklinde konuştu.

ABD içindeki değişen dengelere de değinen Yakınca, "Amerikan siyaseti şunu görüyor, sadece Trump için söylemiyorum; Amerikan yerleşik düzeni de artık 'bunları çok şımarttık, artık çok sırtımıza bindiler, biraz bunlardan kurtulalım' demeye başladı. Çünkü kamuoyundan böyle bir baskı var. Amerikan gençliği arasında, özellikle genç seçmenler arasında muazzam bir İsrail nefreti ve muazzam bir Netanyahu nefreti var. Sadece Demokrat Parti seçmenleri değil, Cumhuriyetçi Parti seçmenleri için de bu durum geçerli." sözleriyle aktardı. Yakınca, bu muazzam kamuoyu baskısı karşısında Amerikan sisteminin kendini revize etme ihtiyacı duyduğunu belirtti.

"ABD'NİN İSRAİL'İ ARADAN ÇIKARMA HAMLESİ"

Sürecin yeni bir boyuta evrildiğini kaydeden Gaffar Yakınca, "Bugüne kadar hep İran-İsrail çatışmasını, gerilimini okuduk. Şimdi bu son olay aslında Amerika'nın bir vekil olarak İsrail'i aradan çıkarma hamlesi. Bakın İran-İsrail'den artık bahsetmiyoruz, Amerika-İsrail'den bahsediyoruz. Masada İsrail nerede? İsrail masada resmi olarak yok. İsrail masada Amerika vasıtasıyla olabiliyor sadece. Ve bu zaten İsrail açısından yeterince onur kırıcı bir durum. Bunun da farkındalar yani perşembenin gelişi çarşambadan belli." ifadelerini kullanarak analizini noktaladı.

Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, Netanyahu'nun NATO Zirvesi öncesi söylemlerini artırdığını ve bunun temel sebebinin ise Batı'ya ʺTürkiye düşmanlığıʺ inşaa etme olduğunu belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü) Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, Netanyahu'nun NATO Zirvesi öncesi söylemlerini artırdığını ve bunun temel sebebinin ise Batı'ya ʺTürkiye düşmanlığıʺ inşaa etme olduğunu belirtti. (Foto: A Haber - Ekran Görüntüsü)

KATİL NETANYAHU'DAN NATO ZİRVESİ ÖNCESİ SİNSİ PROPAGANDA

NATO zirvesine sayılı günler kala Netanyahu'nun söylemlerini sertleştirmesinin tesadüf olmadığını belirten Askeri Stratejist Doç. Dr. Cüneyt Küsmez, "Netanyahu bence bu söylemleri NATO zirvesi öncesi artırdı. Bunun temel sebebi, Batı dünyasında yapay bir Türkiye düşmanlığı inşa etme çabasıdır. Orta Doğu'da Türkiye'nin artan nüfuzunu kırmak için Batı'nın zihin kodlarına oynamaya çalışıyor." ifadelerini kullandı. Netanyahu'nun uluslararası arenada Türkiye'yi yalnızlaştırmak adına her yolu mübah gördüğünü aktaran Küsmez, bu sürecin planlı bir dezenformasyon faaliyeti olduğunu kaydetti.

SİYAH HARİTADA TÜRKİYE PLANI: ÜÇÜNCÜ HEDEF ANKARA MI?

Netanyahu'nun daha önce dünya kamuoyuna sunduğu Orta Doğu haritasını hatırlatan Cüneyt Küsmez, "Orta Doğu'da hatırlarsanız bir harita çıkarmıştı; ülkeleri siyah ve yeşil renklerle tasnif etmişti. O haritada Suriye ve Irak siyah renkle gösterilmişti. Muhtemelen şimdi Türkiye'yi de o haritaya 'üçüncü siyah ülke' olarak ekleyip Batı'ya bu şekilde lanse etmeyi planlıyor." sözleriyle tehlikeli senaryoyu deşifre etti. Küsmez, Netanyahu'nun Türkiye'yi açıkça "düşmanlaştırma" noktasına geldiğini belirterek, "Batı için doğuda yeni bir düşman penceresi açmaya çalışıyor." şeklinde konuştu.

TRUMP'A "TÜRKİYE'Yİ DURDUR" YALVARIŞI

Netanyahu'nun ABD siyaseti üzerindeki baskı denemelerine değinen Cüneyt Küsmez, "Aslında Netanyahu, Trump'a 'Bu Türkiye'yi Orta Doğu'dan uzak tut, Orta Doğu politikalarına girmesin, karışmasın' mesajı veriyor. İstiyorlar ki bölgeyi kendi başlarına, Türkiye'nin müdahalesi olmadan şekillendirsinler." ifadelerini kullandı. 7 Ekim ve 9 Ekim tarihlerinde Netanyahu'nun "Ortadoğu artık eskisi gibi olmayacak" dediğini ancak işlerin planladığı gibi gitmediğini belirten Küsmez, Siyonist planların Türkiye'nin hamleleriyle boşa çıktığını aktardı.

TÜRKİYE'NİN TERÖRLE MÜCADELESİ İSRAİL'İ HAPSETTİ

Türkiye'nin sınır ötesindeki başarılı operasyonlarının İsrail'in genişleme stratejisine darbe vurduğunu vurgulayan Cüneyt Küsmez, "Türkiye, hem Suriye'de hem de Irak'ta son derece doğru ve istikrarlı bir politika izliyor. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonuyla atılan her adım, İsrail'in manevra alanını daraltıyor. Bu strateji ne anlama geliyor? İsrail artık kendi kabuğunda, kendi bölgesinde hapsolacak." sözleriyle tarihi süreci özetledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin vizyoner çıkışına atıfta bulunan Cüneyt Küsmez, "Sayın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin o meşhur 'Kudüs İttifakı' ifadesini hatırlayalım. Bu ifade, Orta Doğu'da İsrail'i çevrelemek, onu bulunduğu yere hapsetmek ve yayılmacı emellerini durdurmak demektir." şeklinde konuştu. Küsmez, bölge ülkelerinin Türkiye liderliğinde geliştireceği bu ittifak ruhunun, Siyonist işgalin ve bölgesel kaos planlarının önündeki en büyük engel olduğunu vurgulayarak sözlerini tamamladı.

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