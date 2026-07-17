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ABD basını yazdı: Trump, Netanyahu'nun Türkiye çıkışına çok öfkelendi!

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yaşanan gerilim gün yüzüne çıktı. Amerikan haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında son dönemde yaşanan krizin perde arkasını yazdı. Habere göre, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışı konusunda yaptığı çıkış Trump'ı öfkelendirirken, İsrail Başbakanı'nın haftalardır Beyaz Saray'dan randevu almaya çalışmasına rağmen istediği görüşmeyi gerçekleştiremediği ortaya çıktı.

ABD basını yazdı: Trump, Netanyahu'nun Türkiye çıkışına çok öfkelendi! 1

Axios'un iki Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı habere göre, İsrail basınında "Trump ile Netanyahu pazartesi günü görüşecek" yönünde haberler çıkmasına rağmen Beyaz Saray'da böyle bir randevu hiç oluşturulmadı. Yetkililer, Netanyahu'nun gerçekleşmeyen bir görüşmeyi olmuş gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü.

ABD basını yazdı: Trump, Netanyahu'nun Türkiye çıkışına çok öfkelendi! 2

TÜRKİYE ÇIKIŞI TRUMP'I KIZDIRDI

Krizin fitilini ateşleyen gelişmenin ise Türkiye olduğu belirtildi.

Habere göre Netanyahu, Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde Fox News'e verdiği röportajda Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satılmasına karşı çıktı. İsrail Başbakanı'nın bu açıklamaları Beyaz Saray'da büyük rahatsızlık oluşturdu.

ABD basını yazdı: Trump, Netanyahu'nun Türkiye çıkışına çok öfkelendi! 3

"BU KONUDA KONUŞMAYA HAKKI YOK"

Axios'a konuşan Beyaz Saray yetkililerinden biri Trump'ın bu röportaj nedeniyle "çok öfkelendiğini", diğer bir yetkili ise ABD Başkanının, "Netanyahu'nun bu konuda konuşmaya hakkı olmadığını düşündüğünü" söyledi.

Bu gelişme, Washington'ın Türkiye ile savunma alanındaki ilişkileri yeniden canlandırmaya yönelik attığı adımların İsrail yönetiminde oluşturduğu rahatsızlığı da gözler önüne serdi.

ABD basını yazdı: Trump, Netanyahu'nun Türkiye çıkışına çok öfkelendi! 4

BEYAZ SARAY'DAN NETANYAHU'YA SOĞUK DUŞ

Axios'un haberine göre Netanyahu, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Oval Ofis'i altı kez ziyaret etti. Ancak daha önce saatler ya da birkaç gün içinde ayarlanan görüşmeler bu kez gerçekleşmedi.

İsrail tarafı Washington ziyareti için hazırlık yaptı, resmi uçağı hazır hale getirdi ve güvenlik ile protokol ekiplerini ABD'ye gönderdi. Buna rağmen Beyaz Saray görüşmeye onay vermedi.

Bir Beyaz Saray yetkilisi, "Bizim izlenimimiz, Bibi'nin henüz ortada olmayan bir görüşmeyi varmış gibi göstermeye çalıştığı yönündeydi." ifadelerini kullandı.

ABD basını yazdı: Trump, Netanyahu'nun Türkiye çıkışına çok öfkelendi! 5

WASHINGTON'DA NETANYAHU DÖNEMİ SORGULANIYOR

Axios'a göre sorun yalnızca iptal edilen bir görüşme değil.

Haberde, Netanyahu'nun son aylarda yalnızca Demokratlar arasında değil, Trump'ın yakın çevresi ve MAGA tabanında da ciddi destek kaybettiği vurgulandı. Başkan Yardımcısı JD Vance başta olmak üzere birçok üst düzey Amerikalı ismin Netanyahu yönetimini İran politikası konusunda Washington'u yanlış yönlendirmekle suçladığı belirtildi.

ABD basını yazdı: Trump, Netanyahu'nun Türkiye çıkışına çok öfkelendi! 6

Öte yandan Temsilciler Meclisi'nde 103 Demokrat üyenin İsrail'e yapılacak 3 milyar dolarlık yardıma karşı oy kullanması da Washington'da Netanyahu'ya yönelik rahatsızlığın ulaştığı noktaya işaret etti.

ABD basını yazdı: Trump, Netanyahu'nun Türkiye çıkışına çok öfkelendi! 7

TÜRKİYE DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Haberde dikkat çeken bir başka ayrıntı da Trump'ın Ankara ziyareti sırasında yaşandı.

Axios'un aktardığına göre İsrail, Trump Türkiye'deyken İran'ın ABD Başkanı'na yönelik olası bir saldırı hazırlığında olduğuna ilişkin istihbaratı Washington ile paylaştı.

Bu bilgi üzerine ABD Gizli Servisi bazı ek güvenlik tedbirleri aldı.

Söz konusu istihbaratın ardından Gizli Servis, Trump'ın uçağını eski Air Force One ile değiştirmek gibi bazı güvenlik önlemleri aldı.

Ancak çok sayıda ABD'li yetkili, bu istihbaratın tek bir kaynağa dayandığını ve doğrulanamadığını belirtti.

Yetkililerden biri, "Bu daha çok bir temenniydi, operasyonel bir plan değildi." ifadelerini kullandı.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak ise Türk güvenlik birimlerinin iddiayı araştırdığını ve Ankara'da Trump'a yönelik somut bir suikast planı bulunmadığı sonucuna ulaştığını söyledi.

ABD basını yazdı: Trump, Netanyahu'nun Türkiye çıkışına çok öfkelendi! 8

Ancak Amerikan yetkilileri söz konusu istihbaratın tek kaynağa dayandığını ve doğrulanamadığını belirtirken, Türk güvenlik birimlerinin yaptığı incelemede Ankara'da Trump'a yönelik somut bir suikast planına rastlanmadığı açıkça ifade edildi.

ABD basını yazdı: Trump, Netanyahu'nun Türkiye çıkışına çok öfkelendi! 9

NETANYAHU WASHINGTON'DA ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

Axios, yaşananların yalnızca gerçekleşmeyen bir Beyaz Saray görüşmesi olmadığını, aynı zamanda Netanyahu'nun Washington'daki siyasi ağırlığının giderek zayıfladığını gösteren önemli bir işaret olduğunu değerlendirdi.

ABD basını yazdı: Trump, Netanyahu'nun Türkiye çıkışına çok öfkelendi! 10

Habere göre, Trump yönetimi ile İsrail hükümeti arasında özellikle İran politikası ve Türkiye başlıklarında görüş ayrılıkları belirginleşirken, Netanyahu'nun Beyaz Saray üzerindeki eski etkisini önemli ölçüde kaybettiği belirtiliyor.

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