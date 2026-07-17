ABD basını yazdı: Trump, Netanyahu'nun Türkiye çıkışına çok öfkelendi!

ABD ile İsrail arasında uzun süredir perde arkasında yaşanan gerilim gün yüzüne çıktı. Amerikan haber sitesi Axios, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında son dönemde yaşanan krizin perde arkasını yazdı. Habere göre, Netanyahu'nun Türkiye'ye F-35 satışı konusunda yaptığı çıkış Trump'ı öfkelendirirken, İsrail Başbakanı'nın haftalardır Beyaz Saray'dan randevu almaya çalışmasına rağmen istediği görüşmeyi gerçekleştiremediği ortaya çıktı.

Axios'un iki Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı habere göre, İsrail basınında "Trump ile Netanyahu pazartesi günü görüşecek" yönünde haberler çıkmasına rağmen Beyaz Saray'da böyle bir randevu hiç oluşturulmadı. Yetkililer, Netanyahu'nun gerçekleşmeyen bir görüşmeyi olmuş gibi göstermeye çalıştığını öne sürdü.

TÜRKİYE ÇIKIŞI TRUMP'I KIZDIRDI Krizin fitilini ateşleyen gelişmenin ise Türkiye olduğu belirtildi. Habere göre Netanyahu, Trump'ın Ankara'daki NATO Zirvesi öncesinde Fox News'e verdiği röportajda Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satılmasına karşı çıktı. İsrail Başbakanı'nın bu açıklamaları Beyaz Saray'da büyük rahatsızlık oluşturdu.

"BU KONUDA KONUŞMAYA HAKKI YOK" Axios'a konuşan Beyaz Saray yetkililerinden biri Trump'ın bu röportaj nedeniyle "çok öfkelendiğini", diğer bir yetkili ise ABD Başkanının, "Netanyahu'nun bu konuda konuşmaya hakkı olmadığını düşündüğünü" söyledi. Bu gelişme, Washington'ın Türkiye ile savunma alanındaki ilişkileri yeniden canlandırmaya yönelik attığı adımların İsrail yönetiminde oluşturduğu rahatsızlığı da gözler önüne serdi.

BEYAZ SARAY'DAN NETANYAHU'YA SOĞUK DUŞ Axios'un haberine göre Netanyahu, Trump'ın yeniden göreve gelmesinden bu yana Oval Ofis'i altı kez ziyaret etti. Ancak daha önce saatler ya da birkaç gün içinde ayarlanan görüşmeler bu kez gerçekleşmedi. İsrail tarafı Washington ziyareti için hazırlık yaptı, resmi uçağı hazır hale getirdi ve güvenlik ile protokol ekiplerini ABD'ye gönderdi. Buna rağmen Beyaz Saray görüşmeye onay vermedi. Bir Beyaz Saray yetkilisi, "Bizim izlenimimiz, Bibi'nin henüz ortada olmayan bir görüşmeyi varmış gibi göstermeye çalıştığı yönündeydi." ifadelerini kullandı.