İsrail'de Türkiye itirafı: Erdoğan Netanyahu'ya ders verdi

Ancak anlaşmanın ardından İsrail cephesinde rahatsızlık dikkat çekti. Özellikle Başbakan Binyamin Netanyahu ve ekibinin süreçten memnun olmadığı yönündeki değerlendirmeler İsrail basınında geniş yer buldu.

Ortadoğu'da dengeleri değiştiren gelişme ABD ile İran arasında imzalanan barış anlaşması oldu. Uluslararası kamuoyu tarafından olumlu karşılanan anlaşma, bölgesel gerilimin düşürülmesi açısından büyük bir adım oldu.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'ın İsrail'i hedef alan açıklamalarının da iki ülke arasındaki gerilimi artırdığı değerlendirildi. Böylece uzun yıllardır stratejik ortaklık temelinde ilerleyen ABD-İsrail ilişkilerinde yeni bir kriz başlığı ortaya çıktı.

İsrail Meclisi Knesset'te kürsüye çıkan Lapid, hükümetin dış politika tercihlerini ve özellikle Türkiye'ye yönelik hesaplarını eleştirdi. Bölgede değişen dengelerin doğru okunamadığını savunan Lapid, Netanyahu yönetiminin stratejik hatalar yaptığını belirtti.

İsrail iç siyasetinde de tartışmalar ve kriz büyürken, katil Netanyahu'ya yönelik en sert çıkışlardan biri muhalefet lideri Yair Lapid'den geldi.

Yair Lapid, " Netanyahu, tahmin edilebilir Türk tepkisini ve Erdoğan'ın Washington'daki etkisini hesaba katmadan Kürt planını dayattı. Erdoğan ona bir ders verdi." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının en dikkat çekici bölümünde Türkiye'nin son dönemde uluslararası diplomasi sahnesinde elde ettiği etkinliğe işaret eden Lapid, Netanyahu'nun kritik bir yanlış hesap yaptığını savundu.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİ GÜCÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Muhalefet liderinin açıklamalarında öne çıkan bir diğer unsur ise Türkiye'nin uluslararası diplomasi alanındaki yükselen rolü oldu. Ankara'nın hem bölgesel krizlerde hem de küresel diplomatik temaslarda etkinliğini artırdığını vurgulayan Lapid, Netanyahu yönetiminin bu gerçeği doğru okuyamadığını savundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle Washington nezdindeki diplomatik etkisine dikkat çeken Lapid, İsrail hükümetinin planlarını oluştururken bu faktörü yeterince değerlendirmediğini ifade etti.

İSRAİL SİYASETİNDE GÜNDEM OLDU

Knesset'teki konuşmanın ardından Lapid'in sözleri İsrail kamuoyunda ve siyasi çevrelerde geniş yankı buldu. Netanyahu hükümetinin dış politika tercihleri yeniden tartışmaya açılırken, Türkiye'nin bölgesel denklemdeki ağırlığı bir kez daha gündemin merkezine yerleşti.

Muhalefet cephesi, hükümetin stratejik hatalar yaptığını savunurken, Lapid'in "Erdoğan ona bir ders verdi" sözleri İsrail siyasetinde son dönemin en dikkat çeken çıkışlarından biri olarak kayıtlara geçti.