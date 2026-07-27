Katil Netanyahu'nun F-35 itirazına Trump'tan rest: "Kimse bana ne yapmam gerektiğini söyleyemez" | Ankara'ya destek mesajı

Bir gazetecinin, "Netanyahu, Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının satılmasına karşı çıkıyor" sözleriyle yönelttiği soruya yanıt veren Trump, Türkiye'ye desteğini açık ifadelerle dile getirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerine vurgu yapan Trump, "Türkiye benim için harika bir müttefik olmuştur. O (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) benim dostumdur. Kimse bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez. Türkiye büyük bir müttefikimiz." ifadelerini kullandı.

"MUHTEŞEM BİR ORDULARI VAR"

Türkiye ile İsrail arasında yaşanan gerilimin farkında olduğunu belirten Trump, buna rağmen Türkiye'nin bölgesel gücüne dikkat çekti. Trump, "Türkiye harika ve çok güçlü bir ülke. Muhteşem bir orduları var, çok büyük ve güçlü bir ordu. Bir sürü harika teçhizata sahipler." dedi.

Trump ayrıca daha önce gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretine de değinerek, ziyaretin son derece verimli geçtiğini ifade etti. ABD Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin askeri kapasitesi ve sahip olduğu modern savunma teçhizatına ilişkin övgü dolu değerlendirmelerde bulundu.