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Trump'tan katil Netanyahu'ya kalkan: Tutuklanmayacak

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kente gelmesi halinde tutuklanabileceğine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Trump, Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacağını vurgulayarak dikkat çeken mesajlar verdi.

Trump'tan katil Netanyahu'ya kalkan: Tutuklanmayacak 1

Terör devleti İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik arazi gasbı ve zorla yerinden etme politikaları tepki çekmeye devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya dikkat çeken bir destek açıklaması geldi.

Trump'tan katil Netanyahu'ya kalkan: Tutuklanmayacak 2

ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Netanyahu'nun kente gelmesi halinde tutuklanabileceğine yönelik sözlerine sert yanıt verdi.

Trump'tan katil Netanyahu'ya kalkan: Tutuklanmayacak 3

Trump, Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu süre boyunca herhangi bir tutuklama girişimiyle karşılaşmayacağını belirterek, "Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak." ifadelerini kullandı.

Trump'tan katil Netanyahu'ya kalkan: Tutuklanmayacak 4

"TUTUKLANMASI GEREKENLER İRAN'I BU NOKTAYA GETİRENLER"
İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, Netanyahu'nun İran'a karşı mücadele ettiğini savunarak, "Kendisi kısa süre önce 52 bin masum protestocuyu öldüren ve son 47 yıldır ABD'li askerlerin yanı sıra başkalarını da öldüren İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı mücadele ediyor. Tutuklanması gerekenler, İran'ı benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişiler." şeklinden dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Trump'tan katil Netanyahu'ya kalkan: Tutuklanmayacak 5

İRAN'A YENİ GÖZDAĞI: "MİSLİYLE BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Trump, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'e talimat verdiğini de açıklayarak, "İran, öldürdüğü her ABD askerinin bedelini misliyle ödeyecek." ifadelerini kullandı.

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Trump'tan katil Netanyahu'ya kalkan: Tutuklanmayacak 6

ATEŞKESE RAĞMEN SOYKIRIM DURMUYOR
Filistin haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail savaş uçakları, Han Yunus'un güneyindeki Mevasi bölgesinde bulunan British Hastanesi yakınlarında bir aracı hedef aldı. Saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Trump'tan katil Netanyahu'ya kalkan: Tutuklanmayacak 7

Gazze kentinin merkezindeki Gafri Kavşağı'nda daha önce bir araca düzenlenen İsrail saldırısında yaralanan Mahmud Salih'in de yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Ekim 2023'ten bu yana 73 binden fazla Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılarını, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen sürdürüyor.

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