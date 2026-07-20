Trump'tan katil Netanyahu'ya kalkan: Tutuklanmayacak

Terör devleti İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik arazi gasbı ve zorla yerinden etme politikaları tepki çekmeye devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya dikkat çeken bir destek açıklaması geldi.

"TUTUKLANMASI GEREKENLER İRAN'I BU NOKTAYA GETİRENLER"

İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, Netanyahu'nun İran'a karşı mücadele ettiğini savunarak, "Kendisi kısa süre önce 52 bin masum protestocuyu öldüren ve son 47 yıldır ABD'li askerlerin yanı sıra başkalarını da öldüren İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı mücadele ediyor. Tutuklanması gerekenler, İran'ı benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişiler." şeklinden dikkat çeken ifadeler kullandı.