Trump'tan katil Netanyahu'ya kalkan: Tutuklanmayacak
ABD Başkanı Donald Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kente gelmesi halinde tutuklanabileceğine yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Trump, Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu sürece tutuklanmayacağını vurgulayarak dikkat çeken mesajlar verdi.
Terör devleti İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik arazi gasbı ve zorla yerinden etme politikaları tepki çekmeye devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'tan da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya dikkat çeken bir destek açıklaması geldi.
ABD Başkanı Trump, New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani'nin Netanyahu'nun kente gelmesi halinde tutuklanabileceğine yönelik sözlerine sert yanıt verdi.
Trump, Netanyahu'nun ABD'de bulunduğu süre boyunca herhangi bir tutuklama girişimiyle karşılaşmayacağını belirterek, "Netanyahu, Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunduğu sürece tutuklanmayacak." ifadelerini kullandı.
"TUTUKLANMASI GEREKENLER İRAN'I BU NOKTAYA GETİRENLER"
İran'a yönelik sert ifadeler kullanan Trump, Netanyahu'nun İran'a karşı mücadele ettiğini savunarak, "Kendisi kısa süre önce 52 bin masum protestocuyu öldüren ve son 47 yıldır ABD'li askerlerin yanı sıra başkalarını da öldüren İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı mücadele ediyor. Tutuklanması gerekenler, İran'ı benzeri görülmemiş bu ölüm ve yıkım sarmalına sürükleyen kişiler." şeklinden dikkat çeken ifadeler kullandı.
İRAN'A YENİ GÖZDAĞI: "MİSLİYLE BEDELİNİ ÖDEYECEK"
Trump, ABD Savaş Bakanı Pete Hegseth'e talimat verdiğini de açıklayarak, "İran, öldürdüğü her ABD askerinin bedelini misliyle ödeyecek." ifadelerini kullandı.