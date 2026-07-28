Gerilimin gölgesinde Beyaz Saray'da kritik görüşme! Katil Bibi ABD'de

Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, aylardır konuşulan "Beyaz Saray'dan randevu alamıyor" iddialarının gölgesinde Washington'a ulaştı. Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve katil Netanyahu'yu peş peşe kabul ederken, Türkiye konusunda ezber bozan açıklamalarda bulundu. İsrail'in Türkiye'ye F-35 satışı konusundaki itirazlarına sert tepki gösteren Trump'ın, "Erdoğan benim dostum" sözleri dünya gündemine bomba gibi düştü. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz ise kritik görüşmelerin tüm detaylarını Washington'dan aktardı.