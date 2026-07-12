Kendi ülkesinde protestoların hedefinde! Katil Netanyahu ve şebekesine "hesap verin" protestosu
Tel Aviv'de katil Netanyahu hükümetine yönelik protestolar yeniden büyüdü. Binlerce gösterici, 7 Ekim olaylarının bağımsız şekilde soruşturulmasını isterken, hükümeti ihmalle suçladı ve "hesap verin" sloganlarıyla meydanları doldurdu.
İsrail'in içinde bulunduğu siyasi kriz, Tel Aviv sokaklarındaki protestolarla daha da derinleşiyor. Habima Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, katil Netanyahu hükümetinin politikalarına tepki gösterdi.
İsrail basını, göstericilerin hükümetin güvenlik ve siyasi politikalarını sert şekilde eleştirdiğini aktarırken, protestocular 7 Ekim olaylarının araştırılması için bağımsız bir resmi soruşturma komisyonu kurulmasını talep ettiklerini sloganlarla dile getirdi.
Halk sokaklarda bağımsız bir soruşturma çağrısı yaparken, İsrail Meclisi'nden (Knesset) tartışmalara neden olan bir adım geldi. Meclis, 7 Ekim 2023 olaylarını soruşturacak "siyasi" bir soruşturma komisyonunun kurulmasını öngören yasa tasarısını 6 Temmuz'da ilk okumada kabul etti.
Ancak bu adım, soruşturmanın tarafsızlığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Tasarının yasalaşabilmesi için ikinci ve üçüncü okumalardan da geçmesi gerekirken, İsrail muhalefeti oylamayı boykot ederek sürece tepki gösterdi.
Soruşturma komisyonunun yapısına ilişkin dikkat çeken detaylar ise Kanal 12 televizyonu tarafından gündeme getirildi. Haberde, kurulacak komitenin siyasi yetkililer tarafından atanacak üyelerden oluşacağı öne sürüldü.