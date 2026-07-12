Kendi ülkesinde protestoların hedefinde! Katil Netanyahu ve şebekesine "hesap verin" protestosu

Ayrıca komisyon üyelerinin yarısının katil Netanyahu tarafından belirleneceği, diğer yarısının ise muhalefet tarafından seçilebileceği ifade edildi. Ancak muhalefetin tasarıyı boykot etmesi nedeniyle komisyon üzerindeki etkinin büyük ölçüde iktidarda kalacağı iddia edildi.

İsrail kamuoyunda yaşanan bu büyük kırılmanın temelinde ise 7 Ekim'de yaşanan saldırılar bulunuyor. İsrailli yetkililer, Aksa Tufanı Operasyonu'nu İsrail ve ordusunun tarihindeki en büyük askeri ve istihbarat başarısızlığı olarak nitelendirdi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise saldırının, Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik ihlallere karşı düzenlendiğini açıkladı.