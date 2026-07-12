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Kendi ülkesinde protestoların hedefinde! Katil Netanyahu ve şebekesine "hesap verin" protestosu

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Tel Aviv'de katil Netanyahu hükümetine yönelik protestolar yeniden büyüdü. Binlerce gösterici, 7 Ekim olaylarının bağımsız şekilde soruşturulmasını isterken, hükümeti ihmalle suçladı ve "hesap verin" sloganlarıyla meydanları doldurdu.

Kendi ülkesinde protestoların hedefinde! Katil Netanyahu ve şebekesine "hesap verin" protestosu 1

İsrail'in içinde bulunduğu siyasi kriz, Tel Aviv sokaklarındaki protestolarla daha da derinleşiyor. Habima Meydanı'nda bir araya gelen binlerce kişi, katil Netanyahu hükümetinin politikalarına tepki gösterdi.

Kendi ülkesinde protestoların hedefinde! Katil Netanyahu ve şebekesine "hesap verin" protestosu 2

İsrail basını, göstericilerin hükümetin güvenlik ve siyasi politikalarını sert şekilde eleştirdiğini aktarırken, protestocular 7 Ekim olaylarının araştırılması için bağımsız bir resmi soruşturma komisyonu kurulmasını talep ettiklerini sloganlarla dile getirdi.

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Kendi ülkesinde protestoların hedefinde! Katil Netanyahu ve şebekesine "hesap verin" protestosu 3

Halk sokaklarda bağımsız bir soruşturma çağrısı yaparken, İsrail Meclisi'nden (Knesset) tartışmalara neden olan bir adım geldi. Meclis, 7 Ekim 2023 olaylarını soruşturacak "siyasi" bir soruşturma komisyonunun kurulmasını öngören yasa tasarısını 6 Temmuz'da ilk okumada kabul etti.

Kendi ülkesinde protestoların hedefinde! Katil Netanyahu ve şebekesine "hesap verin" protestosu 4

Ancak bu adım, soruşturmanın tarafsızlığına ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Tasarının yasalaşabilmesi için ikinci ve üçüncü okumalardan da geçmesi gerekirken, İsrail muhalefeti oylamayı boykot ederek sürece tepki gösterdi.

Kendi ülkesinde protestoların hedefinde! Katil Netanyahu ve şebekesine "hesap verin" protestosu 5

Soruşturma komisyonunun yapısına ilişkin dikkat çeken detaylar ise Kanal 12 televizyonu tarafından gündeme getirildi. Haberde, kurulacak komitenin siyasi yetkililer tarafından atanacak üyelerden oluşacağı öne sürüldü.

Kendi ülkesinde protestoların hedefinde! Katil Netanyahu ve şebekesine "hesap verin" protestosu 6

Ayrıca komisyon üyelerinin yarısının katil Netanyahu tarafından belirleneceği, diğer yarısının ise muhalefet tarafından seçilebileceği ifade edildi. Ancak muhalefetin tasarıyı boykot etmesi nedeniyle komisyon üzerindeki etkinin büyük ölçüde iktidarda kalacağı iddia edildi.

Kendi ülkesinde protestoların hedefinde! Katil Netanyahu ve şebekesine "hesap verin" protestosu 7

İsrail kamuoyunda yaşanan bu büyük kırılmanın temelinde ise 7 Ekim'de yaşanan saldırılar bulunuyor. İsrailli yetkililer, Aksa Tufanı Operasyonu'nu İsrail ve ordusunun tarihindeki en büyük askeri ve istihbarat başarısızlığı olarak nitelendirdi.

Kendi ülkesinde protestoların hedefinde! Katil Netanyahu ve şebekesine "hesap verin" protestosu 8

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise saldırının, Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik ihlallere karşı düzenlendiğini açıkladı.

Kendi ülkesinde protestoların hedefinde! Katil Netanyahu ve şebekesine "hesap verin" protestosu 9

Sokaklara çıkan binlerce İsrailli ise yaşanan bu büyük başarısızlığın siyasi bir komisyon yerine bağımsız ve kapsamlı bir soruşturmayla aydınlatılmasını talep ediyor.

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