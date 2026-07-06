Katil Netanyahu tutuştu! Trump'a çağrı: Türklere 35'leri ve jet motorlarını vermeyin
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara ziyareti öncesinde sarf ettiği "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mutlu edecek bir adım atacağım" sözleri İsrail'de rahatsızlık yarattı. Netanyahu, ABD basınına yaptığı açıklamada Washington yönetimine Türkiye'ye F-35 savaş uçakları ile jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu. Türkiye'nin bu kabiliyetlere sahip olmasının Orta Doğu'daki askeri dengeyi değiştireceğini öne süren Netanyahu, İsrail'in bölgedeki hava üstünlüğünün korunması gerektiğini savundu.
Katil Netanyahu, ABD merkezli Fox News'e bölgesel konulara ilişkin açıklama yaparken ABD'nin Türkiye'ye F-35 ve jet motoru verme ihtimaliyle tutuştu.
ABD'YE AĞLADI: TÜRKLERE F-35 VE JET MOTORU VERMEYİN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma ilişkin açıklamalarına atıf yapan Netanyahu, ABD Başkanı Trump'ın Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Türkiye'ye F-35'lerin ve jet motorlarının verilmemesi çağrısında bulundu.
"TÜRKLER GÜÇ DENGESİNİ BOZABİLİR"
Netanyahu, Türkiye'ye bunların verilmesi durumunda Orta Doğu'daki güç dengesinin bozulacağını ileri sürerek "İsrail'in hava üstünlüğünün" korunması gerektiğini savundu.
TRUMP: ERDOĞAN'I MUTLU EDECEK BİR ŞEY YAPACAĞIM
ABD Başkanı Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtlayarak Türk gazetecinin "Trump'ın Türkiye'ye jet motoru ve F-35 satışı konusunda Ankara'ya güzel haberlerle gidip gitmeyeceği" yönündeki sorusuna şöyle yanıt vermişti:
"Sanırım öyle yapacağım. Türkiye bir NATO üyesi. Bazıları Türkiye'yi öyle görmüyor ama aslında öyle. O, NATO'nun güçlü bir üyesi. Evet, muhtemelen onu (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı) çok mutlu edecek bir şey yapacağım."
TRUMP TÜRKİYE'YE GELİYOR
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 7 Temmuz 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir. Ankara'da yapılacak görüşmelerde, iki yakın müttefik ve stratejik ortak olan Türkiye ile ABD arasındaki ilişkiler savunma, ticaret ve yatırımlar dahil tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, mevcut iş birliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca, küresel ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadelerini kullandı.