Beyaz Saray'da Netanyahu ile basına kapalı görüşme! Önce Zelenskiy ardından katil Bibi
ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ardından katil Netanyahu'yu da Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşmede kabul etti. Aylardır konuşulan "Beyaz Saray'dan randevu alamıyor" iddialarının gölgesinde gerçekleşen görüşmeye arka kapıdan alınan siyonist lider, görüşmenin ardından ilk açıklamasını yaptı. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, kritik zirvenin perde arkasını ve Washington'dan tüm ayrıntıları aktardı.
ABD'nin başkenti Washington, bugün peş peşe gerçekleştirilen kritik temaslara ev sahipliği yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump, Senatör Lindsey Graham'ın cenazesi vesilesiyle ABD'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
ABD BAŞKANI TRUMP, BEYAZ SARAY'DA ZELENSKIY İLE GÖRÜŞTÜ
Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ukraynalıların hayatlarını korumak ve barışı ilerletmek için birlikte yaptığımız her şey dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Öncelikle Başkan Trump'a Lindsey Graham'ın vefatı nedeniyle taziyelerimizi ilettim. Graham, Ukrayna'nın gerçek bir dostuydu" dedi.
Zelenskiy, "Başkan Trump'la Patriot füzelerinin üretimine yönelik lisansları ve fayda sağlayabilecek başka bazı önerileri görüştük. Diplomasi konusunu da ele aldık. Diplomatik sürecin yeniden canlandırılması büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz, bundan sonraki temasların ayrıntılarını belirleyecek. Kararlı desteği dolayısıyla ABD'ye minnettarım" ifadelerini kullandı.
Ukrayna basını ise, görüşmeye ilişkin haberlerde iki liderin Rus tarafına sunulacak bir hava ateşkesi önerisini de görüşmelerinin beklendiğini yazmıştı.
ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'in ardından Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeye geçti.
Trump, Zelenskiy ve Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde Lindsey Graham için Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenecek cenaze törenine katılmaları bekleniyor.
Programın devamına ilişkin son dakika gelişmesini de aktaran Sapmaz, "Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki görüşmenin sona ermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor." sözleriyle yoğun diplomasi trafiğine dikkat çekti. Sapmaz ayrıca, Trump-Netanyahu görüşmesinin kameralara kapalı gerçekleştirileceğine yönelik haberlerin bulunduğunu da dile getirdi.