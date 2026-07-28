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Beyaz Saray'da Netanyahu ile basına kapalı görüşme! Önce Zelenskiy ardından katil Bibi

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Beyaz Saray'da Netanyahu ile basına kapalı görüşme! Önce Zelenskiy ardından katil Bibi

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin ardından katil Netanyahu'yu da Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşmede kabul etti. Aylardır konuşulan "Beyaz Saray'dan randevu alamıyor" iddialarının gölgesinde gerçekleşen görüşmeye arka kapıdan alınan siyonist lider, görüşmenin ardından ilk açıklamasını yaptı. A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz, kritik zirvenin perde arkasını ve Washington'dan tüm ayrıntıları aktardı.

ABD'nin başkenti Washington, bugün peş peşe gerçekleştirilen kritik temaslara ev sahipliği yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Senatör Lindsey Graham'ın cenazesi vesilesiyle ABD'ye gelen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Beyaz Saray'da basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

Beyaz Saray'da Netanyahu ile basına kapalı görüşme! Önce Zelenskiy ardından katil Bibi - 1

ABD BAŞKANI TRUMP, BEYAZ SARAY'DA ZELENSKIY İLE GÖRÜŞTÜ

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ukraynalıların hayatlarını korumak ve barışı ilerletmek için birlikte yaptığımız her şey dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Öncelikle Başkan Trump'a Lindsey Graham'ın vefatı nedeniyle taziyelerimizi ilettim. Graham, Ukrayna'nın gerçek bir dostuydu" dedi.

Zelenskiy, "Başkan Trump'la Patriot füzelerinin üretimine yönelik lisansları ve fayda sağlayabilecek başka bazı önerileri görüştük. Diplomasi konusunu da ele aldık. Diplomatik sürecin yeniden canlandırılması büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz, bundan sonraki temasların ayrıntılarını belirleyecek. Kararlı desteği dolayısıyla ABD'ye minnettarım" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray'da Netanyahu ile basına kapalı görüşme! Önce Zelenskiy ardından katil Bibi - 2

Ukrayna basını ise, görüşmeye ilişkin haberlerde iki liderin Rus tarafına sunulacak bir hava ateşkesi önerisini de görüşmelerinin beklendiğini yazmıştı.

ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'in ardından Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmeye geçti.

Trump, Zelenskiy ve Netanyahu'nun ilerleyen saatlerde Lindsey Graham için Washington Ulusal Katedrali'nde düzenlenecek cenaze törenine katılmaları bekleniyor.

Programın devamına ilişkin son dakika gelişmesini de aktaran Sapmaz, "Netanyahu ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki görüşmenin sona ermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın Netanyahu ile bir araya gelmesi bekleniyor." sözleriyle yoğun diplomasi trafiğine dikkat çekti. Sapmaz ayrıca, Trump-Netanyahu görüşmesinin kameralara kapalı gerçekleştirileceğine yönelik haberlerin bulunduğunu da dile getirdi.

KATİL BİBİ ABD'DE

Beyaz Saray'da Netanyahu ile basına kapalı görüşme! Önce Zelenskiy ardından katil Bibi - 3

KATİL BİBİ BEYAZ SARAY'DA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmek üzere başkent Washington'daki Beyaz Saray'a geldi. Katil Netanyahu ve beraberindeki heyet, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapılacak kritik görüşme öncesi hazırlıklarını tamamladı.

TRUMP-NETANYAHU GÖRÜŞMESİ BAŞLADI

TRUMP İLE KATİL NEYANYAHU BİR ARAYA GELDİ

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya geldi.

Beyaz Saray'da Netanyahu ile basına kapalı görüşme! Önce Zelenskiy ardından katil Bibi - 4

KATİL NETANYAHU'DAN TRUMP GÖRÜŞMESİ SONRASI İLK AÇIKLAMA

Netanyahu, görüşme sonrası yayımladığı video mesajda, Trump'la şimdiye kadar en iyi görüşmelerinden birini yaptığını ileri sürdü.

Netanyahu, "Tam bir işbirliği, karşılıklı destek ve İran'ın nükleer silah sahibi olmaması başta olmak üzere ortak hedeflerimiz konusunda tam mutabakat içinde gerçekleşen bir görüşmeydi." dedi.

Ayrıca Netanyahu görüşmenin "fikir alışverişinde bulunmak ve ayrıca İsrail'in güvenliği ile geleceği açısından önemli olan konularda koordine olmak için bir fırsat" olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'da Netanyahu ile basına kapalı görüşme! Önce Zelenskiy ardından katil Bibi - 5

Yedioth Ahronot gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli üst düzey bir yetkili, Trump ile Netanyahu'nun Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ana gündeminin İran olduğunu söyledi. İsrailli yetkili, "Görüşme İran'a odaklandı ve çok olumlu geçti. Liderler arasındaki kimyayı görebiliyordunuz. Trump ve Netanyahu, İran'ın nükleer silah elde etmesini engelleme yönündeki ortak hedeflerini yinelediler." ifadelerini kullandı.

Söz konusu yetkili, ikilinin ABD-İsrail işbirliği ve Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesi de dahil olmak üzere Orta Doğu'ya ilişkin çeşitli "fırsatları" görüştüğünü aktardı.

İsrail basınına konuşan bir başka görüşmeye ilişkin bilgi sahibi İsrailli yetkili ise Trump'ın İsrail'in Suriye, Lübnan veya Gazze Şeridi'nden çekilmesini talep etmediğini ileri sürdü.

Beyaz Saray'da Netanyahu ile basına kapalı görüşme! Önce Zelenskiy ardından katil Bibi - 6

KAZMA DAĞI'NIN GÖRÜŞMEDE GÜNDEME GELMEDİĞİ AKTARILDI

İsrail Ulusal Kamu Diplomasisi Direktörlüğü Başkanı Tzipi Hotovely ise gazetecilerle gerçekleştirdiği brifingde, Netanyahu ile Trump arasındaki görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hotovely, "Netanyahu ile Trump görüşmesinde Kazma Dağı konusu gündeme gelmedi. İsrail'in istihbarat bilgileriyle geldiğini iddia eden haberler tamamen asılsızdır." dedi.

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