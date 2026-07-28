Beyaz Saray'da Netanyahu ile basına kapalı görüşme! Önce Zelenskiy ardından katil Bibi

ABD BAŞKANI TRUMP, BEYAZ SARAY'DA ZELENSKIY İLE GÖRÜŞTÜ

Yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Ukraynalıların hayatlarını korumak ve barışı ilerletmek için birlikte yaptığımız her şey dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Öncelikle Başkan Trump'a Lindsey Graham'ın vefatı nedeniyle taziyelerimizi ilettim. Graham, Ukrayna'nın gerçek bir dostuydu" dedi.

Zelenskiy, "Başkan Trump'la Patriot füzelerinin üretimine yönelik lisansları ve fayda sağlayabilecek başka bazı önerileri görüştük. Diplomasi konusunu da ele aldık. Diplomatik sürecin yeniden canlandırılması büyük önem taşıyor. Ekiplerimiz, bundan sonraki temasların ayrıntılarını belirleyecek. Kararlı desteği dolayısıyla ABD'ye minnettarım" ifadelerini kullandı.