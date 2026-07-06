Dijital dünyada çocuklara yönelik karanlık tuzak! Hükümetler teknoloji devlerine karşı ayakta
Sosyal medya platformlarının çocuklara yönelik cinsel istismar ve zararlı içeriklerin merkezi haline gelmesi, dünya genelinde infiale yol açtı. Başta Avrupa olmak üzere pek çok ülkede teknoloji devlerine yönelik yaptırım hazırlıkları sürerken, Hindistan hükümeti Instagram'da yer alan istismar içerikli reklamlar nedeniyle Meta'ya 7 gün süre tanıdı.
Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerinin ve istismar amaçlı faaliyetlerin dijital platformlar üzerinden yayılması, dünya genelinde hükümetleri ve düzenleyici kurumları harekete geçirdi.
Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede teknoloji şirketlerine yönelik soruşturmalar hız kazanırken, çocukların çevrim içi ortamda daha etkin korunmasını hedefleyen yeni düzenlemeler peş peşe gündeme geliyor.
KÜRESEL ÖLÇEKTE İSTİSMAR AĞI SORGULANIYOR
Son yıllarda sosyal medya ve dijital platformların çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerinin yayılmasında ve istismar ağlarının iletişim kurmasında kullanılabildiğine ilişkin soruşturmalar, teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı artırdı.
Uzmanlar, özellikle çocukların yoğun olarak kullandığı platformlarda içerik denetiminin güçlendirilmesi, yaş doğrulama sistemlerinin geliştirilmesi ve yapay zekâ destekli güvenlik önlemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor.
Bu kapsamda Batı ülkelerinde yürütülen soruşturmalar da konunun boyutunu gözler önüne seriyor. Meta bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarının çocuklara yönelik cinsel istismar amaçlı insan ticareti faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin iddialar üzerine başlatılan süreç, şirket hakkında açılan davaları ve hukuki yaptırımları beraberinde getirdi.
Soruşturmalar, dijital platformların suç örgütleri tarafından kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi için daha sıkı denetim çağrılarını da artırdı.
İNGİLTERE'DEN TEKNOLOJİ DEVLERİNE ÇOCUK GÜVENLİĞİ HAMLESİ
Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik somut adımlar atan ülkelerden biri de İngiltere oldu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Apple ve Google başta olmak üzere teknoloji şirketlerine, çocukların kullandığı cihazlarda çıplak içeriklerin görüntülenmesini, paylaşılmasını ve oluşturulmasını engelleyecek sistemleri Eylül 2026'ya kadar devreye almaları çağrısında bulundu.
Şirketlerin gerekli önlemleri almaması halinde yasal düzenlemelerin, para cezalarının ve diğer yaptırımların gündeme gelebileceği ifade edildi. Hazırlanan düzenlemenin ülkedeki mevcut ve yeni satılacak akıllı telefon ile tabletleri kapsaması planlanıyor.
DİJİTAL MÜZİK DEVİ SPOTIFY'DAN SKANDAL SAPKINLIK
Öte yandan dijital platformların içerik öneri algoritmaları da tartışmaların odağında bulunuyor. Özellikle Spotify'ın çalma listeleri ve öneri sistemine ilişkin çeşitli iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, uzmanlar algoritmaların çocuklar ve gençler üzerindeki etkisinin daha şeffaf biçimde denetlenmesi gerektiğini savunuyor.
Uzmanlara göre çocukların dijital ortamda güvenliğinin sağlanması için yalnızca teknoloji şirketlerinin değil, hükümetlerin, ailelerin ve eğitim kurumlarının da ortak hareket etmesi gerekiyor.
HİNDİSTAN'DAN META'YA 7 GÜN SÜRE
Son olarak Hindistan, Instagram'da çocuk istismarını teşvik ettiği öne sürülen reklamlar nedeniyle Meta'ya harekete geçti. Hükümet, şirkete 7 gün içinde açıklama yapması için süre verirken, aksi halde yasal yaptırım uygulanabileceği uyarısında bulundu.
BAKANLIKTAN SERT TEBLİGAT
Hindistan'ın NDTV kanalının haberine göre, skandalın ardından Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı sürece el koydu.
Konuyla ilgili açıklama yapan bir Bakanlık yetkilisi, Bakanlığın, sosyal medya platformu Instagram'da yer alan ücretli reklamlardaki çocuk istismarıyla bağlantılı içeriklere ilişkin Meta'ya tebligatta bulunduğunu belirtti.
Yetkili ayrıca, Bakanlığın Meta'dan söz konusu reklamları derhal kaldırmasını talep ettiğini ve şirkete yanıt vermesi için bir hafta süre tanıdığını ifade etti.
META'DAN "SIFIR TOLERANS" SAVUNMASI
Uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandıran suçlamaların ardından Meta cephesinden ilk açıklama geldi. BBC'ye konuşan Meta sözcüsü, şirketin "çocuklara yönelik cinsel istismar ve şiddet içeriklerinin paylaşımına ve yayılmasına sıfır tolerans gösterdiğini" savundu.
Sözcü, içerik ve kişisel ihlallerin gelişmiş yapay zeka teknolojisi kullanılarak belirlendiğini kaydederek, "3,5 milyar kullanıcı arasında gizlenen suçlularla mücadele edildiğini" sözleriyle aktardı.
Söz konusu tebligat süreci, BBC tarafından yürütülen bir araştırmanın sonuçlarının ardından tetiklendi. Yapılan araştırmada, Instagram'ın Hindistan'da çocuklara yönelik cinsel istismarı "teşvik eden" içeriklere sahip ücretli reklamlar yayımladığı somut kanıtlarla ortaya konulmuştu.
Bu durum, ülkede 2012 yılında yürürlüğe giren ve çocuk haklarını koruyan yasaların açık bir ihlali olarak değerlendiriliyor.
YASAL İŞLEM KAPIDA
Hindistan'da yürürlükte olan mevcut bilişim yasalarına göre, Meta'nın Bakanlık tarafından talep edilen bilgileri sağlamaması veya gerekli adımları atmaması halinde şirket hakkında resmi yasal işlem başlatılabilecek.
Bakanlık, teknoloji devinin kullanıcı güvenliğini ve yasal yükümlülüklerini hiçe sayan bu tür ilanlara nasıl izin verdiğinin ayrıntılı dökümünü istiyor.