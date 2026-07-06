Dijital dünyada çocuklara yönelik karanlık tuzak! Hükümetler teknoloji devlerine karşı ayakta

Başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede teknoloji şirketlerine yönelik soruşturmalar hız kazanırken, çocukların çevrim içi ortamda daha etkin korunmasını hedefleyen yeni düzenlemeler peş peşe gündeme geliyor.

Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerinin ve istismar amaçlı faaliyetlerin dijital platformlar üzerinden yayılması, dünya genelinde hükümetleri ve düzenleyici kurumları harekete geçirdi.

Çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerinin dijital platformlarda yayılması, dünya genelinde hükümetleri harekete geçirdi

KÜRESEL ÖLÇEKTE İSTİSMAR AĞI SORGULANIYOR

Son yıllarda sosyal medya ve dijital platformların çocuklara yönelik cinsel istismar içeriklerinin yayılmasında ve istismar ağlarının iletişim kurmasında kullanılabildiğine ilişkin soruşturmalar, teknoloji şirketleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Uzmanlar, özellikle çocukların yoğun olarak kullandığı platformlarda içerik denetiminin güçlendirilmesi, yaş doğrulama sistemlerinin geliştirilmesi ve yapay zekâ destekli güvenlik önlemlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguluyor.

Bu kapsamda Batı ülkelerinde yürütülen soruşturmalar da konunun boyutunu gözler önüne seriyor. Meta bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarının çocuklara yönelik cinsel istismar amaçlı insan ticareti faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin iddialar üzerine başlatılan süreç, şirket hakkında açılan davaları ve hukuki yaptırımları beraberinde getirdi.

Soruşturmalar, dijital platformların suç örgütleri tarafından kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi için daha sıkı denetim çağrılarını da artırdı.

İNGİLTERE'DEN TEKNOLOJİ DEVLERİNE ÇOCUK GÜVENLİĞİ HAMLESİ

Çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik somut adımlar atan ülkelerden biri de İngiltere oldu. İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Apple ve Google başta olmak üzere teknoloji şirketlerine, çocukların kullandığı cihazlarda çıplak içeriklerin görüntülenmesini, paylaşılmasını ve oluşturulmasını engelleyecek sistemleri Eylül 2026'ya kadar devreye almaları çağrısında bulundu.

Şirketlerin gerekli önlemleri almaması halinde yasal düzenlemelerin, para cezalarının ve diğer yaptırımların gündeme gelebileceği ifade edildi. Hazırlanan düzenlemenin ülkedeki mevcut ve yeni satılacak akıllı telefon ile tabletleri kapsaması planlanıyor.

DİJİTAL MÜZİK DEVİ SPOTIFY'DAN SKANDAL SAPKINLIK

Öte yandan dijital platformların içerik öneri algoritmaları da tartışmaların odağında bulunuyor. Özellikle Spotify'ın çalma listeleri ve öneri sistemine ilişkin çeşitli iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, uzmanlar algoritmaların çocuklar ve gençler üzerindeki etkisinin daha şeffaf biçimde denetlenmesi gerektiğini savunuyor.

Uzmanlara göre çocukların dijital ortamda güvenliğinin sağlanması için yalnızca teknoloji şirketlerinin değil, hükümetlerin, ailelerin ve eğitim kurumlarının da ortak hareket etmesi gerekiyor.