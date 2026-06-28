Spotify'dan müzik şirketlerine skandal mesaj! LGBT dayatması yaptı

Dijital müzik platformu Spotify’ın “Baş Editör Talia” adıyla müzik şirketlerine gönderdiği e-postada, LGBT içeriklerini küresel kutlamaya dönüştürmek için destek istediği ortaya çıktı. Şiddet ile yasaklı madde kullanımını özendiren içeriklere yer vermekle eleştirilen Spotify’ın, LGBT propagandası yaparak gençleri hedef alması tepki topladı.

Dijital müzik dünyasının en büyük aktörlerinden Spotify'ın arka planında dönen algoritma oyunları ile ideolojik dayatmalar gün yüzüne çıktı. Şiddet ile yasaklı madde kullanımını özendiren içerikleri öne çıkarmakla eleştirilen platformun şimdi aleni şekilde LGBT propagandası başlattığı belirlendi. Konunun detaylarını Sabah Gazetesi'ndeki köşesine taşıyan Hakan Uç, platformun baş editörü Talia'nın küresel çapta faaliyet gösteren önemli müzik şirketlerine gönderdiği skandal e-postayı paylaştı. GLOW programı kapsamında LGBT içerikli projelere özel görünürlük ile destek talep edildiği ortaya çıktı.

Spotify’ın LGBT içerikli projelere özel görünürlük talep ettiği ortaya çıktı. "KÜRESEL KUTLAMAYA DÖNÜŞTÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ" Şirketlere gönderilen mesajda platformun tarafsızlık ilkesini ihlal ettiğini gözler önüne seren ifadeler yer aldı. "Talia" adı altında açık bir çağrıda bulunan Spotify , "Yıl boyunca LGBT içeriklerini savunduk. Onları dinleyicilere tanıtmaya çalıştık. Şimdi bunu küresel bir kutlamaya dönüştürmeye çalışıyoruz. Hepinizden destek bekliyoruz." dedi. ALGORİTMA SKANDALI TEPKİ ÇEKTİ Milyonlarca sanatçının geleceğini etkileyen algoritmaları ve keşfet sistemini yöneten platformun belirli bir ideolojiyi özel olarak desteklemesi müzik sektöründe tepki çekti. Sanatçıların sahte tıklanmalarla mücadele ettiği bir dönemde karşılarına çıkan bu engellemeyi eleştiren Uç, müzik dünyasında aleni şekilde ayrımcılık yapıldığını vurguladı.