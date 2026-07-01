Dijital müzik devi Spotify'dan skandal sapkınlık! LGBT dayatması tepki çekti: Çocuklarımız tehlike altında

Dijital müzik devi Spotify'ın hazırladığı listeler ve algoritmalar büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. LGBT propagandası, uyuşturucu ve şiddet içerikli şarkıların kasıtlı olarak ön plana çıkarıldığı iddiaları gündeme bomba gibi düşerken, platformun küresel ölçekteki ideolojik dayatması toplumun her kesiminden tepki çekiyor. Uzmanlar, savunmasız haldeki gençlerin ve çocukların bu karanlık yönlendirmelerden nasıl korunacağını masaya yatırıyor.

Dijital müzik platformu Spotify'ın kullanıcıların karşısına çıkan listelerin neye göre şekillendiği uzun süredir tartışma konusuydu.

Şimdilerde LGBT propagandası yapmakla gündemde. Platforma tepkiler büyürken gençlerin ideolojik dayatmalardan nasıl korunacağı tartışılıyor.

Radyo Turkuvaz Programcısı Ayhan Güngör konuyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ayhan Güngör, "Radyoda tutan şarkılarla Spotify'daki ilk on asla birbirini tutmuyor. Listelere baktığınız zaman hayatın akışına ters bir şeyler olduğu kesin. Bir tarafta yıllara meydan okuyan eserler var, senelerdir bir birim dinlenmişler; fakat iki gün olmuş çıkalı, iki buçuk dakikalık bir şarkı on birim dinlenmiş. Akıl mantık almıyor. Demek ki bu işin altında bir şey var" sözleriyle platformdaki veri tutarsızlığına dikkat çekti.

Güngör "LGBT var, uyuşturucu var, şiddet var. 'Hani böyle şarkılar yaparsanız ben sizi biraz öne çıkaracağım' diyorlar. İşte bu yaptığınız o zaman manipülasyonun ta kendisi. Markette farklı ürünler var ama siz inatla bu ürünler satılsın diye bunları öne çıkarıyorsunuz." dedi.



Platformun baş editörü Talia'nın küresel çapta faaliyet gösteren müzik şirketlerine gönderdiği e-posta gündem oldu. Yıl boyu LGBT içeriklerini savunduklarını, şimdi bunu küresel bir kutlamaya dönüştürmeye çalıştıklarını yazan Talia, bunun için şirketlerden destek istedi. Spotify, müzik dünyasında ayrımcılığı gözler önüne serdi.

"ÇOCUKLARIMIZI KORUMAK İÇİN DUVAR ÖRMELİYİZ"

Ayhan Güngör, "Siz yoğun bir baskı yaparsanız eğer 'bunu dinle, bunu dinle' diye bilinçaltında; bir de cep telefonundan tutun tabletlere kadar çocuklarımızın hep elinde bunlar. Kendi odalarına çekildikleri zaman o dünyayla baş başa kalıyorlar. Yönlendirme de yapıldığı andan itibaren onun doğru olduğunu düşünüyorlar. Anne babalara döndükleri zaman genelde 'siz eski kafasınız, siz bu müziklerden ne anlarsınız' diyorlar ama aldığı beslendiği yer orası. Mesela biz radyolarda belli kurallarımız var, RTÜK kuralları çerçevesinde şarkılarımızı çalıyoruz ama orada öyle bir uygulama yok. Manipüle ettikleri eserlere ayrı alanlar açmışlar, 'buradan dinleyin' diyor.

Konu LGBT ise eğer bir sene boyunca zaten desteklemişler, bunların bir tane de ayı var, o ay içerisinde 'siz ne kadar bu tarz ürün üretirseniz ben sizi ön plana çıkaracağım' diyor. Ön plana çıkarken de işte o odasına kapanan çocuklar bir süre sonra o şarkılarla tanışmaya başlıyorlar.

Bununla ilgili çalıştaylar, toplantılar bolca yapılmalı ve bir sonuca varılmalı. Bu sonuç devletin ilgili kurumlarıyla paylaşılmalı. Burada özgürlüklere hiçbir şekilde kimse bir şey demiyor. Dünyaca ünlü starlar gelip bu ülkede, İstanbul'da özellikle konser veriyorlar zaten. Hatta Avrupa'da bile konser vermeleri yasaklı olan isimler İstanbul'da konser verebiliyor. Demek ki özgürlükle ilgili bir sorun yok ama çocuklarımızı bunlardan korumamız için bizim de bir defans göstermemiz, bir duvar örmemiz gerekiyor" açıklamalarında bulundu.