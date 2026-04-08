Batı'da bir Epstein skandalı daha: Facebook ve Instagram üzerinde çocuk ticareti

Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 10:53 ahaber.com.tr Haber Merkezi

İngiliz The Guardian gazetesinin yürüttüğü kapsamlı soruşturma, Batı'da yeni bir "Epstein benzeri" skandalı gözler önüne serdi. Meta bünyesindeki Facebook ve Instagram platformlarının, çocuklara yönelik cinsel istismar amaçlı insan ticareti için kullanıldığı ortaya konuldu. Soruşturma, milyonlarca dolarlık davalara ve Meta'nın mahkûmiyetine uzanan süreci tetikledi.

Guardian'ın haberine göre süreç, bir gazeteciye gelen kritik bir ihbarla başladı. Körfez'de göçmen işçilerin sömürülmesi üzerine çalışan gazeteciye ulaşan bir kaynak, ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar amaçlı insan ticaretinin hızla arttığını ve bu suçların Facebook ile Instagram üzerinden yürütüldüğünü aktardı. Covid-19 pandemisiyle birlikte suçluların çevrimiçi ortama yöneldiği, çocukların ise bu süreçte daha savunmasız hale geldiği vurgulandı.

"GİZLİ PAZAR YERİ": MESSENGER VE INSTAGRAM Soruşturma, suç faaliyetlerinin büyük bölümünün platformların herkese açık olmayan alanlarında gerçekleştiğini ortaya koydu. Özellikle Facebook Messenger ve Instagram'daki özel hesaplar üzerinden yürütülen faaliyetlerde, insan tacirlerinin gençleri hedef aldığı, onları manipüle ettiği ve daha sonra "müşterilere" sunduğu belirlendi. Uluslararası hukuka göre çocukların herhangi bir cinsel eyleme rıza göstermesinin mümkün olmadığı hatırlatılırken, bu tür faaliyetlerin doğrudan insan ticareti kapsamında değerlendirildiği vurgulandı.

ŞOKE EDEN DELİLLER: SATIŞ PAZARLIKLARI VE İLANLAR Guardian'ın ulaştığı mahkeme kayıtları ve belgeler, skandalın boyutunu gözler önüne serdi. Facebook Messenger üzerinden genç kızların "satışına" ilişkin pazarlıkların yapıldığı konuşma kayıtları ortaya çıkarıldı. Instagram'ın "Hikâyeler" özelliği üzerinden çocukların adeta bir ürün gibi "reklamının" yapıldığı görseller de delil dosyalarında yer aldı. Para transferleri ve lojistik detayların açıkça konuşulduğu bu süreçlerin, Meta tarafından tespit edilmediği ya da engellenmediği belirtildi.

İÇERİK DENETLEYİCİLERİ: "ÇARESİZDİK" Soruşturma kapsamında konuşan eski Meta çalışanları, platformlarda içerik denetimi yaparken karşılaştıkları manzaraların travmatik olduğunu ifade etti. Çalışanlar, çocuk ticareti şüpheli içerikleri bildirmelerine rağmen çoğu zaman hiçbir işlem yapılmadığını ve içeriklerin kaldırılmadığını söyledi. Şirketin suçları kolluk kuvvetlerine bildirme kriterlerinin son derece dar olduğu ve bu nedenle birçok vakanın göz ardı edildiği öne sürüldü.