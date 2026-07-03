Sosyal medyada gördüklerinize dikkat! Türkiye'de BlackCore projesi mi devrede?

İsrail merkezli dijital etki şirketi BlackCore'un Fransa’da yürüttüğü kirli operasyonlar dünya gündemine bomba gibi düşerken, benzer yöntemlerin Türkiye'de de devreye sokulduğu iddiaları tartışılmaya başlandı. Yapay zeka, deepfake ve devasa sahte hesap ağlarıyla yürütülen bu çok katmanlı dezenformasyon saldırılarını A Haber ekranlarında değerlendiren Av. Hadi Dündar, sosyal medyadaki algı ordularının siyaseti nasıl dizayn etmeye çalıştığını ve FETÖ taktikleriyle olan benzerliğini çarpıcı örneklerle gözler önüne serdi.

Kendisini "hükümetlere ve siyasi kampanyalara anlatıları şekillendirmek için gelişmiş araçlar ve stratejiler sunan seçkin bir etki şirketi" olarak tanımlayan İsrailli BlackCore'un faaliyet alanları arasında dijital etki operasyonları, yapay zeka destekli avatar üretimi, koordineli sosyal medya ağları ve siyasi kampanyalara yönelik algı yönetimi çalışmaları yer alıyor.

Ancak Fransa'da ortaya çıkan skandal, siyonist emellere hizmet eden şirketin faaliyetlerine ilişkin çarpıcı ayrıntıları gözler önüne serdi.

BlackCore'un, siyasi stratejiler üretme kılıfı altında hedef kitleleri analiz ettiği, sosyal medya ağlarına sızdığı ve kamuoyu algısını yönlendirmeye yönelik kapsamlı operasyonlar yürüttüğü ortaya çıktı.

FETÖ TAKTİKLERİ VE SOSYAL MEDYA ORDUSU

Sosyal medyadaki dezenformasyonun tehlikeli boyutlarına dikkat çeken Av. Hadi Dündar, sahte hesapların organize şekilde hareket ederek algı oluşturabildiğini belirtti. Dündar, "Sahte hesap ordularının, bir olayı sosyal medyada nasıl büyütebildiğini ve bir ülkede nasıl algı oluşturabildiğini görüyoruz. Peki aynı durum ülkemizde yaşanıyor mu? Bunu daha önce FETÖ'cü hesapların aynı konu üzerinde organize şekilde çalışarak siyaseti dizayn etmeye ve kamu düzenini bozmaya yönelik ortak hareket ettiklerinde de gördük." ifadelerini kullandı.

CHP'Lİ ALİ HAYDAR FIRAT'IN İTİRAFLARI GÜNDEMDE

Türkiye'deki sahte hesap ağlarına ilişkin somut veriler paylaşan Av. Hadi Dündar, "Karşımıza çıkan son olay, durumun boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Sayın Kılıçdaroğlu'nun yeniden göreve gelmesinin ardından İletişim Koordinasyon Başkanı Ali Haydar Fırat bir açıklama yaptı. 'İzmir'de bir şirket üzerinden finanse edilen bir sosyal medya ağına, yani bir sosyal medya ordusuna ulaştık' dedi. Tespitlere göre 34 bin 500 sahte hesap oluşturulmuş. Bunlara destek veren 3 bin 400 FETÖ'cü hesap ile 578 gerçek ve yüksek etkileşimli hesap bulunduğunu açıkladı." sözleriyle dijital tehlikenin boyutuna dikkat çekti.

SİYASETİ DİZAYN ETME OPERASYONLARI

Bu hesap ağlarının nasıl işlediğini anlatan Av. Hadi Dündar, "Bir konuyu gündeme taşırsınız, ardından bu hesaplar tüm sosyal medya mecralarında eş zamanlı paylaşımlar yaparak, sanki ülkenin gündeminde yalnızca o konu varmış gibi bir algı oluşturur. Bunu en net örnekleriyle daha önce de gördük. Sayın Akşener masadan kalktığında gerçek ve sahte hesapların tamamına yakını eş zamanlı olarak kendisine yönelik, ağza alınmayacak ifadeler içeren paylaşımlar yaptı. Muharrem İnce partisinden ayrıldığında yine organize şekilde benzer operasyonlar yürütüldü. Aynı durum Sayın Kılıçdaroğlu için de yaşandı. Bugün de benzer örneklerle karşılaşıyoruz. Ortada organize bir sahte hesap ağı var ve bu ağ üzerinden siyaset dizayn edilmeye çalışılıyor. Üstelik bunu yalnızca siyasetle sınırlı değerlendirmemek gerekiyor." ifadelerini kullandı.

MİLLİ VE DİNİ DEĞERLERE SALDIRI

Operasyonların yalnızca siyaseti değil, toplumsal ve dini değerleri de hedef aldığını belirten Av. Hadi Dündar, "Bu durum milli ve dini değerler konusunda da karşımıza çıkıyor. Az önce Gafur Bey'in de ifade ettiği gibi, bazı hesaplar bir anda organize şekilde harekete geçebiliyor. Dikkat ederseniz, yalnızca 21-29 hesapla bile ne kadar büyük bir algı oluşturulabildiğini görüyoruz. Bir de 34 bin 500 sahte hesabın aynı anda harekete geçtiğini düşünün. Bu hesapların oluşturacağı algının, bir anda Türkiye'nin gündemine taşınabileceğini hayal edebiliyor musunuz? Bu nedenle karşımıza çıkan bir görseli, videoyu ya da herhangi bir konuyu, kısa sürede parlatılarak gündeme taşındığında dikkatle değerlendirmemiz gerekiyor. Özellikle herhangi bir geçmişi, doğal gelişim süreci ya da hikayesi olmadan bir anda Türkiye'nin gündemine giren olaylar karşısında bunun arkasındaki süreci sorgulamamız gerekir." ifadelerini kullandı.

"KOMEDYEN ÜZERİNDEN ALGI ÇALIŞMASI YAPILIYOR"

Hedef seçilen isimler üzerinden yürütülen algı operasyonlarına dikkat çeken Av. Hadi Dündar, "Bu komedyen arkadaş örneğinde olduğu gibi, ortada planlı bir projenin bulunduğunu düşünüyorum. Belki Gafur Bey'in de ifade ettiği gibi, kendisi dahi bunun farkında olmayabilir. Ancak onun üzerinden bir algı çalışması yürütüldüğünü göz ardı etmemek gerekiyor. Türkiye'de özellikle milli değerlerle ilgili konularda bu ağın çok hızlı şekilde harekete geçtiğini, dezenformasyon içerikli haberler ürettiğini ve bu yalan haberler üzerinden toplumun algısının yönlendirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın karşılaştıkları içeriklere karşı daha dikkatli olmaları gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN NEŞTER: SAHTE HESAP DÖNEMİ BİTİYOR

Dijital dünyadaki sahte hesaplara yönelik hazırlanan düzenlemeye değinen Av. Hadi Dündar, "Adalet Bakanlığı bu konuda çok önemli bir düzenleme hazırlıyor. Sahte hesaplar tamamen gündemimizden çıktığında, insanlar gerçek kimlikleriyle sosyal hayatta neyi söyleyebiliyor, neyi eleştirebiliyor ve karşısındaki kişiye yüzüne söyleyebiliyorsa, sosyal medyada da aynı şekilde davranabilecek. Ancak kendinizi gizleyerek sahte hesaplar oluşturup bulunamayacağınızı düşünerek insanların onuruyla, şerefiyle ve değerleriyle oynayamazsınız. Adalet Bakanlığı bu çalışmasını tamamladığında, inanıyorum ki çok daha temiz ve çok daha güvenli bir sosyal medya ortamına kavuşacağız." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.