Snapchat'e 12 yaşındaki kız çocuğunun uğradığı cinsel taciz nedeniyle dava açıldı
ABD'nin Missouri eyaletinde bir ailenin açtığı davada sosyal medya platformu Snapchat'in tasarım özelliklerinin 12 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğramasını kolaylaştırdığı öne sürüldü.
ABD'nin Missouri eyaletinde yaşayan bir aile, 12 yaşındaki kızlarının cinsel istismara uğramasında sosyal medya platformu Snapchat'in rolü bulunduğu iddiasıyla şirketin çatı kuruluşu Snap aleyhine dava açtı.
Davada platformdaki "Quick Add" (Arkadaş Bul) ve "Snap Map" özelliklerinin saldırganın çocukla iletişim kurmasını ve güven ilişkisi oluşturmasını kolaylaştırdığı öne sürüldü.
BAŞKA ÇOCUKLARLA DA BENZER ŞEKİLDE İLETİŞİM KURDU
CNN International'da yer alan habere göre davada sanık olarak gösterilen Gabriel Joel Valentin-Rios, daha önce çocuğu cinsel istismara teşebbüs ve çocuğu kandırma suçlarını kabul etti. Mahkeme tarafından 18 yıl hapis cezasına çarptırılan saldırganın, aynı bölgede başka çocuklarla da benzer şekilde iletişim kurduğu iddia edildi.
ARKADAŞ BUL VE KONUM ÖZELLİĞİ TARTIŞMA YARATTI
Davaya göre saldırgan, Snapchat'in öneri sistemi sayesinde mağdur çocukla bağlantı kurdu. Uygulamadaki Arkadaş Bul özelliği saldırganı ortak arkadaş varmış gibi gösterirken, Snap Map özelliği üzerinden de çocuğun konum bilgilerine ulaşıldığı öne sürüldü.
Aile, platformun yabancı yetişkinlerle çocukların iletişim kurmasını engelleyecek yeterli uyarı ve güvenlik mekanizmalarını devreye almadığını savundu.
"PLATFORM RİSKLERİ BİLİYORDU" İDDİASI
Dava dosyasında Snap'in çocukların cinsel istismar riski konusunda uzun süredir bilgi sahibi olduğu ancak gerekli adımları atmadığı ileri sürüldü.
Şikayet dilekçesinde ayrıca 2024 yılında şirket yöneticilerine karanlık ağda dolaşıma giren ve Snapchat özelliklerinin çocukları hedef almak için nasıl kullanılacağını anlatan kapsamlı bir dokümanın ulaştırıldığı iddia edildi.
SNAP: GÜVENLİK SİSTEMLERİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ
Snap ise daha önce benzer iddialarla ilgili yaptığı açıklamalarda platformda çocukların güvenliğini sağlamak amacıyla gelişmiş teknolojiler, otomatik tespit sistemleri ve insan denetimi kullandığını belirtmişti.
Şirket ayrıca şüpheli hesapların arkadaşlık kurmasını engellediğini, kolluk kuvvetleriyle iş birliği yaptığını ve güvenlik politikalarını sürekli güncellediğini ifade etmişti.