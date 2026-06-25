Snapchat'e 12 yaşındaki kız çocuğunun uğradığı cinsel taciz nedeniyle dava açıldı

Snap ve diğer büyük sosyal medya platformları son yıllarda tasarım özelliklerinin çocuklar ve genç kullanıcılar üzerinde zarara yol açtığı iddiasıyla çok sayıda davayla karşı karşıya bulunuyor.

Bu ay yayımlanan bir araştırmaya göre ise 10-17 yaş arasındaki kullanıcıların yaklaşık yarısı son bir yıl içinde Snapchat'te güvensiz içerik veya mesajlarla karşılaştığını belirtirken, her sekiz kullanıcıdan biri haftalık olarak cinsel içerikli paylaşımlar gördüğünü ifade etti. Katılımcıların beşte biri ise platformun Arkadaş Bul özelliğinin tanımadıkları yetişkin hesaplarını önerdiğini düşündüğünü aktardı.