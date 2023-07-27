4 milyonu aşkın takipçili ’Dila Kent’ YouTube kanalına engelleme! Çocukları hedef alan videolar yapıyordu

Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik içerik üreten ve sosyal medyada tepkiye yol açan youtuberla ilgili, "Biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi.