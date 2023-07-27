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Haberler Galeri 4 milyonu aşkın takipçili 'Dila Kent' YouTube kanalına engelleme! Çocukları hedef alan videolar yapıyordu

4 milyonu aşkın takipçili 'Dila Kent' YouTube kanalına engelleme! Çocukları hedef alan videolar yapıyordu

Video paylaşım sitesi YouTube'da çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" isimli kanalda yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ahlaksızlığı satır satır işleyen Dila Kent'in skandal videoları ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:20 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 10:20
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4 milyonu aşkın takipçili ’Dila Kent’ YouTube kanalına engelleme! Çocukları hedef alan videolar yapıyordu

Çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" adlı YouTube kanalında yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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4 milyonu aşkın takipçili ’Dila Kent’ YouTube kanalına engelleme! Çocukları hedef alan videolar yapıyordu

"Maalesef aldattım.", "Bir şey yok, öpüştü." gibi ifadelerle satır aralarında ahlaksızlığı satır satır işleyen Dila Kent'in çocuklar için çektiği bazı videoların 1,5 milyondan fazla izlendiği görüldü.

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4 milyonu aşkın takipçili ’Dila Kent’ YouTube kanalına engelleme! Çocukları hedef alan videolar yapıyordu

Bu duruma tepki gösteren bazı vatandaşlar, söz konusu rezil görüntüleri ve Dila Kent'in üslubunu eleştirerek, ebeveynlere "dikkat çocuklarımızı koruyalım" çağrısında bulunmuştu.

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4 milyonu aşkın takipçili ’Dila Kent’ YouTube kanalına engelleme! Çocukları hedef alan videolar yapıyordu

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların kişisel gelişimini ve psikolojisini olumsuz etkileyen söz konusu görüntülerle ilgili harekete geçti.

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4 milyonu aşkın takipçili ’Dila Kent’ YouTube kanalına engelleme! Çocukları hedef alan videolar yapıyordu

Ankara'da basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelen Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, çocuklara yönelik içerik üreten ve sosyal medyada tepkiye yol açan youtuberla ilgili, "Biz de bunu izledik ve değerlendirdik. Çocukların üstün yararına ve gelişimine olumsuz etkisi olacağı değerlendirildi.