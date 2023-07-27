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4 milyonu aşkın takipçili 'Dila Kent' YouTube kanalına engelleme! Çocukları hedef alan videolar yapıyordu
Video paylaşım sitesi YouTube'da çocuklar için içerik üreten "Dila Kent" isimli kanalda yayımlanan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Ahlaksızlığı satır satır işleyen Dila Kent'in skandal videoları ile ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.
Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:20Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 10:20