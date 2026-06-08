İngiltere'den Apple ve Google’a ültimatom: Çocuk telefonlarında çıplak görüntüler engellenecek
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Apple ve Google başta olmak üzere teknoloji şirketlerine çocukların kullandığı cihazlarda çıplak içeriklerin görüntülenmesi, paylaşılması ve oluşturulmasını engelleyecek sistemleri Eylül 2026’ya kadar devreye almaları için süre verdi. Şirketlerin gerekli adımları atmaması halinde hükümetin yasal düzenleme yapacağı, para cezası ve cezai yaptırımların gündeme gelebileceği belirtildi. Düzenleme, İngiltere’deki mevcut ve yeni satılan tüm akıllı telefon ve tabletleri kapsayacak.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Apple ve Google başta olmak üzere teknoloji şirketlerine çocukların kullandığı cihazlarda çıplak içeriklerin görüntülenmesini, paylaşılmasını ve oluşturulmasını engelleyecek sistemleri devreye almaları için Eylül 2026'ya kadar süre verdi.
TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE ULTİMATOM
Şirketlerin bu adımı atmaması halinde hükümetin yasal düzenleme yoluna gideceği açıklandı.
Bu kapsamda para cezaları veya son çare olarak yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler için cezai sorumluluk gündeme gelebilir.
DEĞİŞİKLİKLER TÜM TELEFONLAR VE TABLETLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK
Başbakan, değişikliklerin Birleşik Krallık'taki hem mevcut hem de yeni satılan akıllı telefonlar ve tabletler için geçerli olacağını belirtti.
Londra Tech Week etkinliğinde konuşan Starmer, çocukların çevrimiçi ortamda maruz kaldığı cinsel içerik ve istismar risklerine karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini belirterek, "Teknoloji toplumun ihtiyaçlarına uyum sağlamalı" mesajı verdi.
GOOGLE: YAPICI ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ
Google sözcüsü ise "Çocukları çevrimiçi ortamda korumaya derinden bağlı olduğunu" söylerken "Gençler için güvenli bir dijital ortam sağlarken zararlı içeriklerin yayılmasını önleyecek, gizliliği koruyan etkili çözümler bulmak için Birleşik Krallık'taki ortaklarımızla yapıcı şekilde çalışıyoruz." dedi.
"YAPMAZLARSA YASAMA YOLUNA GİDECEĞİZ"
İçişleri Bakanı Shabana Mahmood konuya ilişkin "Teknoloji şirketlerinin, çocukların çıplak görüntü çekmesini, paylaşmasını veya görüntülemesini imkânsız hale getirmek gibi ahlaki bir sorumluluğu var. Bunu yapmazlarsa yasama yoluna gideceğiz." dedi.