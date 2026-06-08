İngiltere'den Apple ve Google’a ültimatom: Çocuk telefonlarında çıplak görüntüler engellenecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Apple ve Google başta olmak üzere teknoloji şirketlerine çocukların kullandığı cihazlarda çıplak içeriklerin görüntülenmesini, paylaşılmasını ve oluşturulmasını engelleyecek sistemleri devreye almaları için Eylül 2026'ya kadar süre verdi.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE ULTİMATOM

Şirketlerin bu adımı atmaması halinde hükümetin yasal düzenleme yoluna gideceği açıklandı.

Bu kapsamda para cezaları veya son çare olarak yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler için cezai sorumluluk gündeme gelebilir.