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İngiltere'den Apple ve Google’a ültimatom: Çocuk telefonlarında çıplak görüntüler engellenecek

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
İngiltere'den Apple ve Google’a ültimatom: Çocuk telefonlarında çıplak görüntüler engellenecek

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Apple ve Google başta olmak üzere teknoloji şirketlerine çocukların kullandığı cihazlarda çıplak içeriklerin görüntülenmesi, paylaşılması ve oluşturulmasını engelleyecek sistemleri Eylül 2026’ya kadar devreye almaları için süre verdi. Şirketlerin gerekli adımları atmaması halinde hükümetin yasal düzenleme yapacağı, para cezası ve cezai yaptırımların gündeme gelebileceği belirtildi. Düzenleme, İngiltere’deki mevcut ve yeni satılan tüm akıllı telefon ve tabletleri kapsayacak.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Apple ve Google başta olmak üzere teknoloji şirketlerine çocukların kullandığı cihazlarda çıplak içeriklerin görüntülenmesini, paylaşılmasını ve oluşturulmasını engelleyecek sistemleri devreye almaları için Eylül 2026'ya kadar süre verdi.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNE ULTİMATOM

Şirketlerin bu adımı atmaması halinde hükümetin yasal düzenleme yoluna gideceği açıklandı.

Bu kapsamda para cezaları veya son çare olarak yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketler için cezai sorumluluk gündeme gelebilir.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer (AA)İngiltere Başbakanı Keir Starmer (AA)

DEĞİŞİKLİKLER TÜM TELEFONLAR VE TABLETLER İÇİN GEÇERLİ OLACAK

Başbakan, değişikliklerin Birleşik Krallık'taki hem mevcut hem de yeni satılan akıllı telefonlar ve tabletler için geçerli olacağını belirtti.

Londra Tech Week etkinliğinde konuşan Starmer, çocukların çevrimiçi ortamda maruz kaldığı cinsel içerik ve istismar risklerine karşı daha sert önlemler alınması gerektiğini belirterek, "Teknoloji toplumun ihtiyaçlarına uyum sağlamalı" mesajı verdi.

İngiltere'den Apple ve Google’a ültimatom: Çocuk telefonlarında çıplak görüntüler engellenecek - 1

GOOGLE: YAPICI ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ

Google sözcüsü ise "Çocukları çevrimiçi ortamda korumaya derinden bağlı olduğunu" söylerken "Gençler için güvenli bir dijital ortam sağlarken zararlı içeriklerin yayılmasını önleyecek, gizliliği koruyan etkili çözümler bulmak için Birleşik Krallık'taki ortaklarımızla yapıcı şekilde çalışıyoruz." dedi.

"YAPMAZLARSA YASAMA YOLUNA GİDECEĞİZ"

İçişleri Bakanı Shabana Mahmood konuya ilişkin "Teknoloji şirketlerinin, çocukların çıplak görüntü çekmesini, paylaşmasını veya görüntülemesini imkânsız hale getirmek gibi ahlaki bir sorumluluğu var. Bunu yapmazlarsa yasama yoluna gideceğiz." dedi.

İngiltere'den Apple ve Google’a ültimatom: Çocuk telefonlarında çıplak görüntüler engellenecek - 2

"3 AY SÜRE VERİYORUZ"

Teknoloji Bakanı Liz Kendall ise şöyle konuştu:

"Şirketler bu korumaları varsayılan olarak açmalı; her çocuk için, her cihazda. Doğru olanı yapacaklarını göstermeleri için kendilerine üç ay süre veriyoruz."

İngiltere Teknoloji Bakanı Liz Kendall (AA)İngiltere Teknoloji Bakanı Liz Kendall (AA)

İLK ÜLKE OLACAKLAR

Starmer, İngiltere'nin çocukların telefonlarında çıplak görüntülerin oluşturulmasını veya görüntülenmesini engelleyen ilk ülke olabileceğini söyledi.

HEDEF: CİHAZ SEVİYESİNDE KORUMA

Plan kapsamında Apple ve Google'ın, iOS ve Android işletim sistemlerine çıplaklık tespit algoritmaları veya benzeri teknolojiler entegre etmesi bekleniyor. Bu sistemlerin çocuk kullanıcıların çıplak fotoğraf çekmesini, paylaşmasını veya görüntülemesini engellemesi amaçlanıyor. Yetişkin kullanıcıların ise yaş doğrulama yöntemleriyle bu kısıtlamaların dışında kalabileceği belirtiliyor.

İngiltere'den Apple ve Google’a ültimatom: Çocuk telefonlarında çıplak görüntüler engellenecek - 3

ÇOCUKLARIN HAKLARI KORUNACAK

Öneri, çocuk güvenliği savunucuları tarafından olumlu karşılanırken, yaş doğrulama süreçlerinin nasıl işleyeceği ve uçtan uca şifreli uygulamalarda sistemin nasıl uygulanacağı da tartışma konusu.

YENİ BİR DİJİTAL GÜVENLİK DALGASININ PARÇASI

Starmer hükümeti son aylarda çocukların sosyal medya kullanımı, çevrimiçi yaş doğrulaması, yapay zekâ destekli zararlı içerikler ve dijital bağımlılık gibi konularda daha sıkı düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda sosyal medya yaş sınırlarının artırılması ve çocuklara yönelik yeni çevrimiçi güvenlik kurallarının da gündemde olduğu belirtiliyor.

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