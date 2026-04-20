Cinsel içerikli deepfake'ler için ifade verecek! Fransa'da Elon Musk kararı
X'in sahibi Elon Musk hakkında Fransa'da yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırdı. Soruşturma; çocuk istismarı içerikleri, cinsel içerikli deepfake’ler, algoritma manipülasyonu ve veri sistemine müdahale iddialarını kapsıyor. ABD Adalet Bakanlığı soruşturmaya destek vermeyeceğini açıkladı. Musk ise bu kararı destekleyerek “Bunun durması gerekiyor” dedi.
Fransa'da X'in sahibi Elon Musk hakkında cinsel istismarlı içerik ve deepfake içerik yayma suçundan soruşturma başlatıldı. Fransız yargısı, ABD merkezli sosyal medya şirketi X hakkında Paris'te açılan soruşturma kapsamında şirketin sahibi Elon Musk'ı ifadeye çağırdı.
ALGORİTMA DEĞİŞİKLİĞİ VE ÇOCUK İSTİSMARI GÖRÜNTÜLERİ
Ulusal basında yer alan haberlere göre, algoritmalarını yabancı müdahalelere imkan verecek şekilde değiştirmek, insanlığa karşı suçlar ve çocuk istismarına yönelik içerikler bulundurmak gibi konulardan X şirketi hakkında açılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Paris Savcılığı 2025 yılında başlatılan soruşturma kapsamında X platformunun sahibi ve Tesla Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk'ın bugün, soruşturmaya konu olan olaylar sırasında yönetici pozisyonunda olan Linda Yacarino'nun ise 24 Nisan için ifadeye çağrıldığını bildirdi.
Savcılık, Elon Musk'ın ifade vermeye gelmemesinin soruşturmanın işleyişini etkilemeyeceğini kaydetti. Öte yandan platformun diğer çalışanlarının da bu hafta boyunca tanık olarak dinlenmesi planlanıyor.
VERİ İŞLEME SİSTEMİNİ MANİPÜLE
Soruşturma, diğer suçlamaların yanı sıra, reşit olmayanların pornografik görüntülerini bulundurma ve yayma, cinsel içerikli deepfake'ler, insanlığa karşı suçları inkar etme ve organize bir grubun parçası olarak otomatik veri işleme sistemini manipüle etme gibi iddia edilen "suç ortaklığı"nı inceliyor.
ABD ADALET BAKANLIĞI: YARDIMCI OLMAYACAĞIZ
ABD Adalet Bakanlığı, Fransız kolluk kuvvetlerine Elon Musk'ın sosyal medya platformuyla ilgili soruşturma çabalarına yardımcı olmayacağını bildirdi.
"BUNUN DURMASI GEREKİYOR"
Musk, ABD adalet yetkililerinin Fransız soruşturmacılara yardım etmeyi reddettiği yönündeki haberi memnuniyetle karşıladı ve X'te "Bunun durması gerekiyor" diye yazdı.
NE OLMUŞTU?
Rönesans Milletvekili Eric Bothorel'in 2025'te, hakkında farklı şikayetler bulunan X platformuyla ilgili suç duyurusunda bulunmasının ardından Paris Savcılığı, şirket hakkında soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında X'in Paris ofislerinde Şubat 2026'da arama yapılmış, bu durum Musk tarafından tepkiyle karşılanmıştı.