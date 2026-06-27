LGBT gemisinin rotası değişti! İstanbul programı iptal: Sapkın mekan TEKYÖN'e mühür
İstanbul Boğazı'nda Atlantis isimli gemide düzenlenmesi planlanan LGBT partisinin duyurulması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Yaklaşık 3 bin kişilik katılımın hedeflendiği belirtilen etkinliğe yönelik sosyal medyada yoğun tepki oluşurken, çağrıyı yaptığı belirtilen Beyoğlu'ndaki TEKYÖN isimli işletme süresiz mühürlendi. Ayrıca LGBT'lileri özel tur kapsamında taşıyan kruvaziyer gemisinin rotası da değiştirildi. Bu kapsamda yeni plana göre gemi İstanbul'a uğramayacak.
Sapkın eşcinsel grupların İstanbul'da düzenlemeyi planladığı etkinlik sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. TEKYÖN İstanbul isimli işletme, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 8 Temmuz'da İstanbul Boğazı'nda bir gemide parti düzenleyeceğini duyurdu. Yaklaşık 3 bin kişilik katılım kontenjanı açıklanırken, yurt dışından da katılımcılar davet edildi.
Etkinliğin Atlantis isimli gemide gerçekleştirileceği belirtilirken, paylaşılan afişte, "İki kıtayı birleştiren bu eşsiz şehirde gecenin ritmi yükselirken unutulmaz anılar yazılmaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük marjinal kulübü olarak Atlantis misafirlerini İstanbul'un en seçkin, en enerjik ve en görkemli partisine bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
TEPKİ YAĞDI
Paylaşımın ardından sosyal medya platformlarında çok sayıda kullanıcı etkinliğe tepki gösterdi. "İptal edin" çağrıları kısa sürede gündem oldu.
CİMER'E ŞİKAYET ÇAĞRISI YAPILDI
Yüzlerce vatandaş, sosyal medya hesaplarında TEKYÖN afişini kırmızı çarpı işaretiyle paylaşarak CİMER'e şikâyet başvurusunda bulunulması yönünde çağrıda bulundu.