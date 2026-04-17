Yotube'da LGBT ve şiddet tuzağı! Çocukları hedef alan “eğlence” maskeli ihanet şebekesi

YouTube platformunda "eğlence" ve "oyun" maskesi altına sığınarak evlatlarımızın saf zihinlerini hedef alan, şiddeti normalleştirip LGBT propagandasını çocuk odalarına kadar sokan kirli odaklara karşı yargı ve devletin ilgili kurumları topyekun savaş başlattı. Milyonlarca aboneye sahip kanalların çocukların en saf duygularını istismar ederek şiddet sahnelerini ve uygunsuz davranış modellerini servis ettiği belirlenirken, güvenli olduğu iddia edilen algoritmaların arkasındaki cinsel manipülasyon ve kirli tezgah tüm çıplaklığıyla deşifre edildi.

YouTube üzerinden çocuklara ulaşan bazı kanalların, masumiyetin arkasına saklanarak adeta birer zehir fabrikası gibi çalıştığı ortaya çıktı.

EVLATLARIMIZIN RUHUNA SIZAN DİJİTAL TEHLİKE

Şiddet sahnelerini, uygunsuz davranış modellerini ve ahlaki değerleri hiçe sayan içerikleri "parodi" ya da "oyun" adı altında servis eden bu kanalların, çocukların en saf duygularını istismar ettiği belirlendi.

Özellikle çocukların rol model aldığı karakterlerin öğretmenlerine silah çekmesi, akranlarına zorbalık yapması ve suçu bir eğlence aracı olarak sunması, platformun çocuklar için nasıl büyük bir tehdit merkezine dönüştüğünü kanıtladı.

7,5 MİLYON ABONELİ KANALDA ŞİDDET GÜZELLEMESİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'da 7,5 milyonu aşkın abonesi bulunan "Minecraft Parodileri" isimli kanalı yakın markaja aldı.

Yapılan incelemelerde, kanaldaki içeriklerin çocukları öğretmenlerine ve arkadaşlarına karşı şiddet uygulamaya teşvik ettiği, ağır suç unsuru taşıyan eylemlerin ise son derece normal ve meşru davranışlarmış gibi yansıtıldığı tespit edildi.

"Eğlence" adı altında sunulan sahnelerde silah kullanımı, tehdit, saldırı ve sınıf ortamında çocukları dehşete düşüren korku dolu anların sıkça yer aldığı rapor edildi.

YARGI KARARINI VERDİ: ERİŞİM TAMAMEN ENGELLENDİ

Söz konusu skandal içeriklerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" ve "Suçu ve Suçluyu Övme" maddeleri uyarınca res'en soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, çocukların ruhsal gelişimini bozan ve kamu güvenliğini açıkça tehdit eden bu yayınların durdurulması yönündeki talebi mahkemeye taşındı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişimin tamamen engellenmesine karar vererek dijital zorbalığa "dur" dedi.

GÜVENLİ DENİLEN ALGORİTMADA LGBT VE CİNSEL İÇERİK TUZAĞI

Tehlikenin boyutu sadece bireysel kanallarla sınırlı kalmıyor; platformun kendi algoritması da adeta bir tuzak gibi çalışıyor. Dijital güvenlik uzmanı Orhan Toker (Dijital Baba), YouTube Kids'in "güvenli" olduğu iddiasını çürüten sarsıcı bir saha deneyi gerçekleştirdi.

Orhan Toker, "Kendimi sisteme 7 yaşında bir kız çocuğu olarak kaydettim ve sadece birkaç dakikalık gezintinin ardından platformun algoritması tarafından doğrudan LGBT temalı içeriklere, cinsel içerikli reklamlara ve çocuk psikolojisine tamamen aykırı materyallere yönlendirildim" ifadelerini kullanarak, çocukların her saniye kontrolsüz bir cinsel ve zihinsel manipülasyonla karşı karşıya olduğunu deşifre etti.

DİLA KENT SKANDALI: "CİLVELEŞECEĞİM" REZALETİNE BAKANLIK ENGELİ

Bir başka skandalın adresi ise milyonlarca çocuğun takip ettiği Dila Kent isimli kanal oldu.

LGBT lobisinin çocukları hedef alan sapkın stratejilerinin bir parçası olarak değerlendirilen içeriklerde, sözde çizgi film adı altında LGBT propagandası yapıldığı görüldü.

Sosyal medyada büyük tepki çeken görüntülerde, uygunsuz hareketlerin yanı sıra Dila Kent, "Kurye ile cilveleşeceğim ki daha çok takipçi gelsin" şeklindeki ifadeleriyle rezaletin boyutunu gözler önüne serdi.

Cinsellik temalı dansların (twerk) yer aldığı videoların 1,5 milyonun üzerinde izlenmesi üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı derhal harekete geçti ve yargı yoluyla kanalın erişimi kapatıldı.

MİLYONLARCA TAKİPÇİSİ OLAN O KANALLARIN ARKASINDAKİ TEK İSİM

Ebeveynlerin çocuklarına izlettiği "Çuf Çuf Çocuk Şarkıları", "Karpuz Adam", "Pırtık" ve "Afacan TV" gibi dev çocuk kanallarının yönetimindeki isim de gün yüzüne çıktı.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan bu kanalların arkasındaki ismin Melih Abuaf olduğu tespit edildi. İspanya ve Portekiz'den sürülerek Osmanlı topraklarına yerleşen ve günümüzde Türkiye'de yaşamlarını sürdüren Sefarad Yahudisi bir aileye mensup olduğu bilinen Melih Abuaf'ın faaliyetleri dikkat çekiyor.

O HESAPLARA ERİŞİM ENGELİ

Hukuki süreçlerin ardından Melih Abuaf'ın şahsi X (eski adıyla Twitter) hesabına da Türkiye'deki hukuk kuralları çerçevesinde 'erişim engeli' getirildi.

Türkiye sınırları içerisinden Abuaf'ın hesabına erişmeye çalışan kullanıcılar, yasal düzenlemeler uyarınca konulan kısıtlama uyarısıyla karşılaşıyor. Devletin ilgili kurumları, evlatlarımızı hedef alan bu kirli kuşatmayı kırmak için dijital mecralardaki denetimlerini en üst seviyeye çıkarmış durumda.

