Yotube'da LGBT ve şiddet tuzağı! Çocukları hedef alan “eğlence” maskeli ihanet şebekesi
YouTube platformunda "eğlence" ve "oyun" maskesi altına sığınarak evlatlarımızın saf zihinlerini hedef alan, şiddeti normalleştirip LGBT propagandasını çocuk odalarına kadar sokan kirli odaklara karşı yargı ve devletin ilgili kurumları topyekun savaş başlattı. Milyonlarca aboneye sahip kanalların çocukların en saf duygularını istismar ederek şiddet sahnelerini ve uygunsuz davranış modellerini servis ettiği belirlenirken, güvenli olduğu iddia edilen algoritmaların arkasındaki cinsel manipülasyon ve kirli tezgah tüm çıplaklığıyla deşifre edildi.
YouTube üzerinden çocuklara ulaşan bazı kanalların, masumiyetin arkasına saklanarak adeta birer zehir fabrikası gibi çalıştığı ortaya çıktı.
EVLATLARIMIZIN RUHUNA SIZAN DİJİTAL TEHLİKE
Şiddet sahnelerini, uygunsuz davranış modellerini ve ahlaki değerleri hiçe sayan içerikleri "parodi" ya da "oyun" adı altında servis eden bu kanalların, çocukların en saf duygularını istismar ettiği belirlendi.
Özellikle çocukların rol model aldığı karakterlerin öğretmenlerine silah çekmesi, akranlarına zorbalık yapması ve suçu bir eğlence aracı olarak sunması, platformun çocuklar için nasıl büyük bir tehdit merkezine dönüştüğünü kanıtladı.
7,5 MİLYON ABONELİ KANALDA ŞİDDET GÜZELLEMESİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'da 7,5 milyonu aşkın abonesi bulunan "Minecraft Parodileri" isimli kanalı yakın markaja aldı.
Yapılan incelemelerde, kanaldaki içeriklerin çocukları öğretmenlerine ve arkadaşlarına karşı şiddet uygulamaya teşvik ettiği, ağır suç unsuru taşıyan eylemlerin ise son derece normal ve meşru davranışlarmış gibi yansıtıldığı tespit edildi.
"Eğlence" adı altında sunulan sahnelerde silah kullanımı, tehdit, saldırı ve sınıf ortamında çocukları dehşete düşüren korku dolu anların sıkça yer aldığı rapor edildi.
YARGI KARARINI VERDİ: ERİŞİM TAMAMEN ENGELLENDİ
Söz konusu skandal içeriklerin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Ceza Kanunu'nun "Suç İşlemeye Alenen Tahrik" ve "Suçu ve Suçluyu Övme" maddeleri uyarınca res'en soruşturma başlattı.
Başsavcılığın, çocukların ruhsal gelişimini bozan ve kamu güvenliğini açıkça tehdit eden bu yayınların durdurulması yönündeki talebi mahkemeye taşındı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişimin tamamen engellenmesine karar vererek dijital zorbalığa "dur" dedi.