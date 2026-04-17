Yotube'da LGBT ve şiddet tuzağı! Çocukları hedef alan “eğlence” maskeli ihanet şebekesi

YouTube üzerinden çocuklara ulaşan bazı kanalların, masumiyetin arkasına saklanarak adeta birer zehir fabrikası gibi çalıştığı ortaya çıktı.

EVLATLARIMIZIN RUHUNA SIZAN DİJİTAL TEHLİKE

Şiddet sahnelerini, uygunsuz davranış modellerini ve ahlaki değerleri hiçe sayan içerikleri "parodi" ya da "oyun" adı altında servis eden bu kanalların, çocukların en saf duygularını istismar ettiği belirlendi.

Özellikle çocukların rol model aldığı karakterlerin öğretmenlerine silah çekmesi, akranlarına zorbalık yapması ve suçu bir eğlence aracı olarak sunması, platformun çocuklar için nasıl büyük bir tehdit merkezine dönüştüğünü kanıtladı.