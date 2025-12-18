ABD Başkanı Trump: Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yılın son ulusa sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları...

"UYUŞTURUCU TİCARETİ YÜZDE 94 AZALDI"

Uyuşturucu kartellerini ortadan kaldırdık. ABD'ye uyuşturucu taşımacılığı yüzde 94 oranında düştü.

"ORTA DOĞU'YA BARIŞI GETİRDİM"

Birkaç ay içerisinde güvenlik seviyesini yükselttik. En güçlü orduya sahibiz. İkinci bizim yanımıza bile yaklaşamıyor. Ülkemize dünyanın her yerinde gülünüyordu. Ama artık kimse gülmüyor. ABD'yi yeniden büyük yapıyoruz. 18 trilyon dolar yatırım aldık.

"ORTA DOĞU'YA BARIŞ GETİRDİM"

Geldiğimden beri 10 ayda 8 savaş bitirdim. Gazze'de de barış süreci devam ediyor. İmkansızlıkları başarıyoruz. Orta Doğu'ya barışı ben getirdim. 5 aydır konuştuğum tüm liderler aynı şeyi söylüyor. İran nükleer tehdidini yok ettim ve Gazze'deki savaşı sonlandırarak, 3000 yıldır ilk kez Orta Doğu'ya barış getirdim.

Suçluluları sınır dışı ettik. Dünyanın en güçlü ve en iyi ülkesiyiz.

"BİDEN YÖNETİMİ EKONOMİYİ BİTİRDİ"

Önceki yönetim ekonomimizi bitirdi. Hızlı bir şekilde fiyatlar yükseldi ve ben bu artışı düşürüyorum. Benim yönetimimde düşüşler başladı ve daha bitmedi çok güzel gelişmeler sağlıyoruz. Market fiyatlarında artış sorununu çözüyoruz.

"İLAÇ FİYATLARI DÜŞECEK"

Tarihin en büyük vergi tarifesi indirimini başlatacağız. Çalışan sayımız ABD tarihinin en fazlası. Sağlık konusunda ilaç fiyatları düşecek. Bunun için firmalarla görüştüm. Sağlık sigortası tasarısını düzenleyeceğiz. Sağlık hizmetlerinin ucuzlayacağını göreceksiniz.

"YENİ MERKEZ BANKASI BAŞKANINI AÇIKLAYACAĞIM"

Yakında Merkez Bankası'nın bir sonraki başkanını, yani faiz oranlarının çok daha düşük olması gerektiğine inanan birini açıklayacağım.

"ENERJİDE FİYATLARI DÜŞÜRECEĞİZ"

Benzin şuan yüksek seviyede düşüşe geçti. Elektrik ve fiyatların düşüşe geçtiğini göreceksiniz. Fiyat artışlarının sebebi sınır işgalleriydi.

"SINIRLARIMIZ GÜVENLİ VE EKONOMİMİZ DAHA BÜYÜK"

Dünyada görülmemiş bir büyüme yaşıyoruz. ABD ekonomisi çok güçlü, ABD çok güçlü, sınırlarımız güvenli ve ekonomimiz artık daha büyük. Hiç görülmeyen düzeyde güvenlik sağladık.