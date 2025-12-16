Pakistan’da 5,2 büyüklüğünde deprem

16 Aralık 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 16.12.2025 06:05
Pakistan'ın Belucistan eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Geo News'in Pakistan Meteoroloji Dairesinin açıklamasına yer verdiği haberine göre, merkez üssü Belucistan'ın Sonmiani bölgesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yerin 12 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Karaçi kentinin bazı bölgelerinde de hissedildi.

Öte yandan, ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin büyüklüğünü 4,8 olarak açıkladı.

