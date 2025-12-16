SON DAKİKA! Dijital platform Gain Medya’ya operasyon! 7 şirkete kayyum atandı | Gözaltılar var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından, "7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, MASAK raporuna göre, şüpheli Berkin Kaya'nın hesap hareketleri incelendiğinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, Kaya'nın SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği aktarıldı.

Şüphelinin ortağı olduğu firmalar incelendiğinde, bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyetinin tespit edilemediği, hesaplarının yasa dışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu ifade edilen açıklamada, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasa dışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceğinin değerlendirildiği kaydedildi.