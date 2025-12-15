Trump’tan dikkat çeken açıklama: Rob Reiner’ı Trump takıntısı öldürdü

Trump, Truth Social platformunda yaptığı paylaşımda, Rob Reiner'ın eşi Michele Reiner ile birlikte hayatını kaybetmesini, "Trump derangement sendromu" olarak nitelendirdiği psikolojik bir saplantıya bağladı.

"Bir zamanlar çok yetenekli bir yönetmen ve komedi yıldızı olan Rob Reiner, başkalarında büyük bir öfke yaratan, tedavisi olmayan ve zihni felç eden bu hastalığın pençesindeydi," ifadelerini kullanan Trump, Reiner'ın ölümünün bu takıntının sonucu olduğunu öne sürdü.

"İNSANLARI ÇILDIRTAN BİR TRUMP OBSESYONU"

Trump, açıklamasının devamında Reiner'ın, Başkan Donald J. Trump'a duyduğu "kontrolsüz ve öfkeli takıntı" nedeniyle çevresindekileri çileden çıkardığını savundu.

Trump, kendi yönetimini överek, "Trump yönetimi tüm hedefleri aşarken ve Amerika'nın Altın Çağı yaşanırken, Reiner'ın paranoyası da zirveye çıktı" dedi.

YETKİLİLER SESSİZ, SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Trump'ın iddialarını neye dayandırdığı belirsizliğini korurken, yetkililer olayla ilgili yürütülen soruşturma hakkında sınırlı bilgi paylaştı. Resmî makamlar, Trump'ın açıklamalarını doğrulayan herhangi bir kanıt sunmadı.

BRENTWOOD'DAKİ EVLERİNDE ÖLÜ BULUNDULAR

78 yaşındaki Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner, pazar günü Los Angeles'ın Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulundu.

Los Angeles Times gazetesi, ismi açıklanmayan emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, aileden bir kişinin gözaltına alındığını ve ölümlerle bağlantılı olarak sorgulandığını aktardı. Gazeteye konuşan bir kaynak, Reiner çiftinin vücutlarında bıçaklanmaya işaret eden yaralar bulunduğunu iddia etti.

HOLLYWOOD'UN UNUTULMAZ YÖNETMENİ

"All in the Family" dizisiyle oyunculuk kariyerinde çıkış yapan Rob Reiner, daha sonra yönetmen olarak Hollywood'un en saygın isimlerinden biri hâline geldi.

The Princess Bride, When Harry Met Sally ve En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen A Few Good Men filmleriyle büyük başarı elde etti.

"THIS IS SINAL TAP" VE KÜLT MİRAS

Reiner'ın en çok hatırlanan yapımlarından biri, 1984 yapımı sahte belgesel (mockumentary) This Is Spinal Tap oldu. Film, yaşlanan bir heavy metal grubunun trajikomik düşüşünü konu alıyordu.

Filmin devamı olan Spinal Tap II: The End Continues, bu yılın eylül ayında izleyiciyle buluştu.

SİYASETİN İÇİNDE BİR HOLLYWOOD FİGÜRÜ

Rob Reiner, yalnızca sinemadaki çalışmalarıyla değil, aynı zamanda açık sözlü bir siyasi aktivist olarak da tanınıyordu. Kaliforniya'daki yerel siyaset ile ABD genelindeki politik süreçlerde aktif rol aldı ve Trump yönetimine yönelik sert eleştirileriyle sık sık gündeme geldi.