İngiliz basınından çarpıcı iddia! Sırp milliyetçileri Balkanlar’da yeni savaşa hazırlanıyor

İngiliz The Telegraph gazetesi, Balkanlar'da 1990'lı yıllarda yaşanan savaşların ardından yeni nesil Sırp milliyetçilerinin bölgede yeni çatışmalara hazırlandığını iddia etti.

SIRP MİLLİYETÇİLERİ YENİ SAVAŞA HAZIRLANIYOR!

Ukrayna'da savaştığını savunan bazı Sırp milliyetçilerinin sosyal medya hesaplarını inceleyen The Telegraph, yüzlerce Sırp'ın özellikle Kosova ve Bosna Hersek'i "geri almak" noktasında, Rusya'nın desteğini sağlamak için çatışma bölgelerine gittiğini öne sürdü. Haberde, Sırpların para karşılığı Ukrayna'ya gittiği savunularak, 1992-1995'te Bosna Hersek'te, 1998-1999'da Kosova'da yaşanan ve on binlerce kişinin öldürüldüğü savaşların ardından bu iddiaların yeniden bölgede endişeye neden olabileceği aktarıldı.

Sırp milliyetçi Darko Ristic'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarda, Ukrayna'daki "görevlerini" bitirince Sırpların "kendilerine ait olanı" geri almak için mücadele edeceği gibi milliyetçi söylemlerde bulunduğu iddia edildi.

Haberde görüşüne yer verilen analist Srecko Latal da genç Sırpların "milliyetçi duygularının hedef alındığını" savunarak, "Bu aşırıcılar arasında yaygın bir inanç var. O da Rusya'nın bir gün kan borcunu ödeyerek Büyük Sırbistan'ı yeniden kurmaya yardım edeceği yönünde." ifadesini kullandı.

The Telegraph, söz konusu Sırp milliyetçilerinin sosyal medya hesaplarında ciddi takipçi sayısına ulaştıklarını ileri sürdü.