Başkan Erdoğan’dan net mesaj: Nefret siyasetine prim vermeyiz

Fotoğraf-AA

Son kabinemizden bu yana sizin için gecemize gündüzümüze kattık. 2 Aralık'ta 712'si hakim 492'si cumhuriyet savcısı 147 idari hakim olmak üzere toplam 1351 yeni yargı mensubunun atamasını gerçekleştirdik. Kendilerini tebrik ediyorum. Hükümet olarak adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı, gerek altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz. Son 23 yılda adalet personeli sayımızı 26 bin 2742'ten 95 bin 224'e hakim ve savcı sayımızı ise 9 bin 349'dan 26 bin 803'e ulaştırdık. AİHM kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin çok çok üzerindedir.

TÜRKİYE SÖZ KONUSU OLUNCA HAKKANİYET KAYBOLUYOR

Türkiye'yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin AİHM kararlını uygulamayan birçok ülke ile ilgili seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz. Yine bu çevreler Gazze soykırımında 270 gazeteciyi katleden İsrail'in sözde basın özgürlüğü endeksinde Türkiye ve Filistin'in önünde olmasına tepki göstermiyor, bu çarpık tabloda hiçbir sıkıntı görmüyor. Söz konusu Türkiye olunca hakkaniyet kayboluyor, objektiflik ortadan kalkıyor. Biz elbette bunlara aldırmayacağız. Adalet teşkilatımızı kararlılıkla devam edeceğiz.

SINIR ÖTESİ OPERASYON VE TERÖRLE MÜCADELE

Toplantının detaylarını A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi paylaştı. Arzu Fidanverdi, toplantının en önemli başlıklarından birinin terörle mücadele olduğunu belirterek, "Gündemin ilk sıralarında hiç kuşkusuz 'terörsüz Türkiye' süreci olacak. Bu hedef doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve gelinen son durum üzerinde bir değerlendirme yapılacak. Kabinede, sınır ötesinde ve sahada yaşanan son gelişmeler detaylı bir şekilde ele alınmış olacak. Suriye'deki terör örgütü SDG konusu da bugünkü Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek konu başlıkları arasında yer bulacak" ifadelerini kullandı.

MİLYONLARIN GÖZÜ ASGARİ ÜCRETTE

Toplantının ekonomi gündemindeki en sıcak başlıklarından biri ise asgari ücret. Fidanverdi, "Kabinede milyonlarca çalışanı ilgilendiren, merakla beklenen asgari ücret görüşmeleri de elbette masada olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz hafta çalışmalarına başlamıştı. Perşembe günü saat 14.00'te ikinci toplantı gerçekleştirilecek. Bu sebeple bugünkü Kabine Toplantısı'nda asgari ücretle ilgili rakamlar ve süreç üzerine bir görüşme yapılması bekleniyor" dedi.

EKONOMİDEKİ SON GELİŞMELER

Ekonomi yönetiminin atacağı adımların da değerlendirileceğini vurgulayan Fidanverdi, "Ekonomide yaşanan gelişmeler de hiç kuşkusuz masada olacak. Enflasyonla mücadele noktasında gelinen son durum ve fahiş fiyatla mücadele konularında detaylı bir istişare yapılması öngörülüyor" bilgisini paylaştı.

DIŞ POLİTİKA: GAZZE VE UKRAYNA SAVAŞI

Dış politikada ise Gazze'deki insanlık dramı ve Rusya-Ukrayna savaşı gündemde olacak. Fidanverdi, "Dış politikaya baktığımızda öncelikli gündemin Gazze'deki son durum olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin önceliği, Gazze'ye insani yardımların sürekli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması. Sonrasında Filistin halkının meşru hakları ve iki devletli çözüm vizyonunun yeniden inşası konuları da Kabine'de detaylı bir şekilde değerlendirilecek. Ayrıca Rusya ile Ukrayna arasında süren savaş konusu da bugünkü toplantıda ele alınacak" açıklamasında bulundu.