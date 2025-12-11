Fransa’nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy hapis günlerini anlattı

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, çarşamba günü yayımlanan "Bir Mahkûmun Günlüğü" adlı kitabında La Santé Cezaevi'nde geçirdiği 20 günü tüm çıplaklığıyla anlattı.

Sarkozy, hapishaneyi "gürültülü, sert, tamamen gri ve insanlık dışı şiddetle dolu" bir dünya olarak tanımlarken, aynı kitapta aşırı sağ seçmene nasıl hitap edilmesi gerektiğine dair siyasi değerlendirmelerde de bulundu.

"UCUZ OTEL GİBİ AMA ZIRHLI KAPILI BİR CEHENNEM"

70 yaşındaki Sarkozy, kitabında hücresini "zırhlı kapı ve parmaklıklar hariç ucuz bir otele benzeyen" bir yer olarak tarif ediyor. Sert bir yatak, plastik hissi veren bir yastık ve incecik su akıtan bir duş…

Bunlar, Fransa'nın eski cumhurbaşkanının ilk gece karşılaştığı koşullardan sadece birkaçı.