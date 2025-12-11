11 Aralık 2025, Perşembe
11.12.2025
Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Sarkozy hapis günlerini anlattı

Eski lider yeni kitabında La Santé Cezaevi’ndeki 20 günü gözler önüne serdi: Gürültü, tehdit, yalnızlık ve aşırı sağla gizli telefon görüşmeleri…

Fransa'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, çarşamba günü yayımlanan "Bir Mahkûmun Günlüğü" adlı kitabında La Santé Cezaevi'nde geçirdiği 20 günü tüm çıplaklığıyla anlattı.

Sarkozy, hapishaneyi "gürültülü, sert, tamamen gri ve insanlık dışı şiddetle dolu" bir dünya olarak tanımlarken, aynı kitapta aşırı sağ seçmene nasıl hitap edilmesi gerektiğine dair siyasi değerlendirmelerde de bulundu.

"UCUZ OTEL GİBİ AMA ZIRHLI KAPILI BİR CEHENNEM"

70 yaşındaki Sarkozy, kitabında hücresini "zırhlı kapı ve parmaklıklar hariç ucuz bir otele benzeyen" bir yer olarak tarif ediyor. Sert bir yatak, plastik hissi veren bir yastık ve incecik su akıtan bir duş…
Bunlar, Fransa'nın eski cumhurbaşkanının ilk gece karşılaştığı koşullardan sadece birkaçı.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yeni kitabı raflarda yerini aldı. (AA)Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin yeni kitabı raflarda yerini aldı. (AA)

Sarkozy, cezaevindeki "kulakları sağır eden gürültüyü" anlatırken geceleri bile bitmeyen sesleri detaylandırıyor. İlk gün penceresini açtığında, bir mahkûmun metal bir cisimle hücresinin parmaklıklarına "durmaksızın ve inatla" vurduğunu duyduğunu yazıyor:

"Atmosfer tehditkârdı. Cehenneme hoş geldin!"

20 GÜNLÜK TECRİT: "TEK ARKADAŞIM SPOR ODASIYDI"

Güvenlik gerekçesiyle diğer mahkûmlardan tamamen izole edilen Sarkozy, yalnızlığını sadece eşi Carla Bruni-Sarkozy ve avukatlarının düzenli ziyaretleriyle bozabildi.

Sarkozy, kitabının imza töreninde. (AFP)Sarkozy, kitabının imza töreninde. (AFP)

Hapishane yemeklerini reddetti; plastik tabaklarda gelen "lapamsı ve yumuşamış bagetin" kokusunun kendisini mide bulandırdığını yazdı. Cezaevinde süt ürünleri ve mısır gevreği barlarıyla beslendi.

Her gün sadece bir saatliğine çıkabildiği küçük spor odasında çoğunlukla basit bir koşu bandını kullandı.

"EN İNSANLIK DIŞI ŞİDDET BURADAYDI"

Sarkozy, La Santé'de kaldığı süre boyunca meydana gelen birkaç şiddet olayından haberdar edildiğini ve bunları "bir kâbus" olarak nitelendirdi.

"Bu yerin günlük gerçekliği insanlık dışı şiddetti."

Cezaevi sisteminin insanları cezalarını tamamladıktan sonra topluma kazandırma kapasitesini sorguladığını da belirtiyor.

Suç karşısında "sert tutumu" ile bilinen Sarkozy, artık bu konularda daha nüanslı konuşacağını söylüyor:

"Serbest kaldığımda yorumlarım daha kapsamlı ve daha ölçülü olacaktı."

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, yolsuzluktan suçlu bulunduğu dönemde cezaevinde yaşadıklarını anlattığı ʺJournal of a Prisonerʺ (Bir Mahkumun Günlüğü) adlı yeni kitabı Antibes'te raflarda yerini aldı. (AA)Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin, yolsuzluktan suçlu bulunduğu dönemde cezaevinde yaşadıklarını anlattığı ʺJournal of a Prisonerʺ (Bir Mahkumun Günlüğü) adlı yeni kitabı Antibes'te raflarda yerini aldı. (AA)

CEZAEVİNDEN MARINE LE PEN'E TELEFON: "CUMHURİYET İÇİN TEHLİKE DEĞİL"

Kitap sadece hapis deneyiminden ibaret değil… Sarkozy, cezaevindeyken aşırı sağ lider Marine Le Pen ile telefonla konuştuğunu da açıklıyor.

Ulusal Birlik Partisi için şu değerlendirmeyi yapıyor:

"Cumhuriyet için bir tehlike değiller… Aynı fikirleri paylaşmıyoruz, ancak çok sayıda Fransız'ı temsil ediyorlar ve demokrasiye katılıyorlar."

Sarkozy, kendi partisi Cumhuriyetçiler'in yeniden yapılanmasının da "olabildiğince geniş bir birlik ruhuyla" mümkün olabileceğini savunuyor.

"YILLARIN DOKTRİNİ ÇÖKTÜ": FRANSIZ SAĞINDA DEPREM ETKİSİ

Siyasi analist Roland Cayrol, Sarkozy'nin açıklamalarının onlarca yıldır Fransız sağının benimsediği, "aşırı sağla hiçbir ittifak kurulamaz" anlayışında adeta "bir gök gürültüsü etkisi yarattığını" söylüyor.

Cumhuriyetçi Parti yöneticileri açık bir iş birliği çağrısı yapmaktan kaçınsa da, aşırı sağ seçmeni kendi adaylarına çekme yollarını tartıştıklarını belirttiler.

MACRON İLE TANSİYON: "GÜVENİMİ KAYBETTİM"

Sarkozy, cezaevine girmeden birkaç gün önce Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Élysée'de yaptığı görüşmeye de kitapta yer veriyor.

Macron, La Santé'deki güvenlik şartlarını gündeme getirerek Sarkozy'yi başka bir cezaevine nakletmeyi teklif etmiş. Sarkozy kabul etmeyince yan hücreye 24 saat koruma için iki polis memuru yerleştirilmiş.

Ancak Sarkozy, Légion d'Honneur nişanının Haziran ayında kendisinden alınmasına Macron'un engel olmaması nedeniyle cumhurbaşkanına güvenini kaybettiğini yazıyor.

PEŞ PEŞE GELEN MAHKûMİYETLER: YARGI SÜRECİ BİTMİŞ DEĞİL

Geçen ay Sarkozy, 2012'deki seçim kampanyasını yasa dışı finanse etmekten bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın yarısı ertelendi; kalan kısmı ise elektronik kelepçeyle ev hapsinde çekilebilecek.

Geçen yıl ise Yargıtay, Sarkozy'nin bir yargıcı bilgi karşılığı rüşvetle etkilemeye çalıştığına hükmeden istinaf kararını onamıştı.

