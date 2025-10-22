Hapse giren eski Fransız cumhurbaşkanı Sarkozy tehlikede mi? Hükümetten güvenlik görevlisi açıklaması

Bakan Nunez, yerel basına yaptığı açıklamada, "Eski bir devlet başkanı olarak, statüsü nedeniyle ve kendisine yönelik tehditler göz önünde bulundurularak sağlanan koruma düzenlemesi cezaevi sürecinde de geçerliliğini koruyor" dedi.

Sarkozy için görevlendirilen iki güvenlik görevlisinin, Paris'teki La Santé Cezaevi'nde, kendisine komşu hücrelerde konuşlandırıldığı belirtildi. Sarkozy, salı günü buraya nakledilmişti.

2007-2012 yılları arasında görev yapan merkez sağ siyasetçi Sarkozy, geçtiğimiz ay, seçim kampanyasını finanse etmek için Muammer Kaddafi yönetiminden yasa dışı para temin etmeye teşebbüs etmekten suçlu bulunmuştu.

Mahkeme tarafından "suç örgütü kurmak" suçlamasıyla beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

GÜNDE BİR KEZ TEK BAŞINA YÜRÜYÜŞ

Cezaevi yetkililerine göre Sarkozy, diğer mahkumlarla temasını önlemek amacıyla tek kişilik hücrelerin bulunduğu özel bir bölümde, 9 metrekarelik bir hücrede tutulacak.

Tek kişilik tecrit uygulamasında mahkumlara günde bir kez, küçük bir avluda yalnız başına yürüyüş izni veriliyor. Ayrıca Sarkozy haftada üç kez ziyaretçi kabul edebilecek.

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE BİR İLK

Sarkozy, Avrupa Birliği üyesi bir ülkenin hapse giren ilk eski devlet başkanı olarak tarihe geçti.

Ayrıca, II. Dünya Savaşı sonrası Nazi iş birliği nedeniyle hapsedilen Philippe Pétain'den bu yana cezaevine giren ilk Fransız lider oldu.

Sarkozy, 2012'deki seçim yenilgisinin ardından yargı süreçleriyle sık sık gündeme geldi ve daha önce iki ayrı davada da mahkumiyet almıştı.