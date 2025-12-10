Ukrayna sandık başına mı gidiyor? Zelenskiy talimatı verdi

10 Aralık 2025, Çarşamba
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya ile savaş sürerken dahi, ABD ve Avrupa’nın gerekli güvenlik garantilerini sağlaması halinde 60 ila 90 gün içinde seçimlere gitmeye hazır olduğunu söyledi. Açıklama, Interfax-Ukrayna haber ajansına dayandırıldı.

"Ben kişisel olarak buna hazırım ve istekliliğim var" diyen Zelenskiy, seçimlerin yapılabilmesi için seçim yasasında da değişiklik gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda kendi partisinden milletvekillerine gerekli düzenlemeleri hazırlamaları için talimat verdiğini belirtti.

UKRAYNA'DA SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Ukrayna'da sıkıyönetim nedeniyle başkanlık, parlamento ve yerel seçimlerin yapılması yasak. Yasa değiştirilebilse de anayasa, parlamento seçimlerinin ancak sıkıyönetim kalktıktan sonra yapılmasına izin veriyor. Ayrıca savaş sırasında anayasa değişikliği yapılması da mümkün değil.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İrlanda meclisinde İrlandalı milletvekillerine sesleniyor. (REUTERS)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy İrlanda meclisinde İrlandalı milletvekillerine sesleniyor. (REUTERS)

SEÇİM TARİHİNİN ÜSTÜNDEN NE KADAR GEÇTİ?

Ülkede Şubat 2022'de başlayan Rusya işgalinin ardından hiç seçim yapılmadı. Zelenskiy'nin görev süresi Mayıs 2024'te, parlamentonun görev süresi ise Ağustos 2024'te doldu. Yerel seçimlerin ise Ekim 2025'te yapılması gerekiyordu.

Sıkıyönetim altındaki ülkelerde seçim yapılamaması yalnızca Ukrayna'ya özgü bir durum değil; birçok ülkede standart bir uygulama olarak görülüyor.

Ukrayna'nın Ternopil şehrinde Rus ordusu tarafından hedef alınan bina (AFP)Ukrayna'nın Ternopil şehrinde Rus ordusu tarafından hedef alınan bina (AFP)

TRUMP'TAN ZELENSKİY'E: DİKTATÖRSÜN

ABD Başkanı Donald Trump son dönemde savaşın sürdüğü Ukrayna'da seçim yapılmasını desteklediğini açıkladı. Trump, yılın başlarında Zelenskiy'yi "diktatör" olmakla ve demokratik meşruiyeti kalmamakla suçlamış, bu söylem Kremlin'in diline benzetilmişti.

Kiev yönetimi ise sıkıyönetim altında devlet başkanının yetkilerinin geçerli olduğunu vurguluyor ve Ukrayna'nın 1991'den bu yana altı farklı cumhurbaşkanı gördüğünü, aynı dönemde Rusya'nın yalnızca iki lidere sahip olduğunu hatırlatıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu yılın başlarında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanırken kameraların önünde tartışmalar yaşanmıştı. (AFP)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bu yılın başlarında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump tarafından ağırlanırken kameraların önünde tartışmalar yaşanmıştı. (AFP)

HEDEF RUS YANLISI YÖNETİM Mİ?

Bununla birlikte Ukrayna'da, Rusya'nın olası bir seçimi manipüle ederek Kremlin yanlısı bir yönetimi iş başına getirmeye çalışabileceği endişesi sürüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusu ile sahada istişarelerde bulunuyor. (AFP)Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusu ile sahada istişarelerde bulunuyor. (AFP)

RUSYA'NIN İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERDEKİ UKRAYNALILAR NASIL OY KULLANACAK?

Bir diğer önemli soru ise tüm seçmenlerin nasıl oy kullanabileceği. Birleşmiş Milletler verilerine göre 5,8 milyondan fazla Ukraynalı ülke dışına kaçtı ve milyonlarcası Rusya tarafından işgal edilen bölgelerde yaşamaya devam ediyor.

