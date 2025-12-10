Ukrayna sandık başına mı gidiyor? Zelenskiy talimatı verdi

"Ben kişisel olarak buna hazırım ve istekliliğim var" diyen Zelenskiy, seçimlerin yapılabilmesi için seçim yasasında da değişiklik gerektiğini ifade etti. Bu kapsamda kendi partisinden milletvekillerine gerekli düzenlemeleri hazırlamaları için talimat verdiğini belirtti.

UKRAYNA'DA SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Ukrayna'da sıkıyönetim nedeniyle başkanlık, parlamento ve yerel seçimlerin yapılması yasak. Yasa değiştirilebilse de anayasa, parlamento seçimlerinin ancak sıkıyönetim kalktıktan sonra yapılmasına izin veriyor. Ayrıca savaş sırasında anayasa değişikliği yapılması da mümkün değil.