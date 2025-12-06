ABD ve Ukrayna heyetinden barış görüşmesi! Rusya’daki toplantı ele alındı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Steve Witkoff'un ve Kushner'in Ukraynalı heyet ile bir araya geldiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Witkoff ve Kushner Ukrayna'da kalıcı ve adil bir barışa doğru güvenilir bir yol açma konusunda Ukrayna yetkilileriyle yapıcı görüşmelerde bulundu. Herhangi bir anlaşmaya doğru gerçek ilerleme Rusya'nın uzun vadeli barışa ciddi bağlılık göstermesine bağlı" ifadelerine yer verildi.

UŞAKOV GÖRÜŞMELER HAKKINDA KONUŞMUŞTU

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gazetecilere, Ukrayna krizinin çözüm süreciyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner ile 2 Aralık'ta görüştüğünü anımsatan Uşakov, ABD ile müzakerelerde adım adım ilerlediklerini söyleyerek, "Amerikan ekibiyle ileride de çalışmaya hazırız. Amerikan meslektaşlarımızdan yapılan istişarelere dair tepki bekliyoruz." demişti. Uşakov, Putin ile Trump arasında zirvenin yapılması ihtimaline ilişkin ise "Elbette böyle bir görüşme yapılabilir. Çünkü Moskova'daki istişareler, Anchorage zirvesinde varılan uzlaşılar temelinde yapıldı. Telefon görüşmesi veya yüz yüze görüşme için gerekli koşullar oluştuğunda, bu hızlı şekilde organize edilebilir." ifadelerini kullanmıştı. Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yaklaşımını değerlendiren Uşakov, "Avrupalılar, sürekli Moskova için kabul edilemez taleplerde bulunuyor. Onlar, Washington ile Moskova arasında Ukrayna meselesinin çözümüne katkıda bulunmuyor." demişti.