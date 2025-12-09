ABD basınından flaş iddia: Trump Rusya’nın Ukrayna işgalini tanıyacak mı?

Telegraph'ın haberine göre ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilen Kırım, Donetsk ve Luhansk'ı Putin'e devredeceği iddia edildi. (AA)

3 BÖLGE ABD TARAFINDAN TANINABİLİR

Telegraph'ın haberine göre ABD'nin savaşı bitirmek için Rus işgalindeki toprakları tanımaya hazırlandığı belirtildi. Buna göre Trump'ın barış planının merkezinde Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus hakimiyetinin Washington tarafından resmen tanınması yer aldı.



TRUMP NE KARAR VERECEK?

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Beyaz Saray'daki son durumu aktardı.

Sapmaz'ın açıklamalarından satır başları...

"Daily Telegraph Gazetesi önemli bir iddiayı ileri sürdü. Gazeteye göre Trump yönetiminin Ukrayna'daki işgal altındaki bölgelerde Rusya'nın kontrolünü tanımaya hazırlandığını iddia etti. Gazete haberini güvenilir olarak nitelendirdiği ancak kimliği açıklamadığı bir kaynağa dayandırdı. Haberde Trump yönetiminin Avrupalı müttefiklerinin itirazlarına rağmen Ukrayna'nın işgal edilmiş topraklarına ilişkin tutumunu değiştirmeye hazır olduğu öne sürüldü.

İsmi açıklanmayan kaynak, ABD ile Avrupa arasında yaklaşım farkının derinleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Amerikalıların Avrupa'nın tutumunu umursamadığı giderek daha açık hale geliyor. Avrupalılara istediklerini yapabileceklerini söylüyorlar."