09 Aralık 2025, Salı
Haberler Dünya Haberleri ABD basınından flaş iddia: Trump Rusya'nın Ukrayna işgalini tanıyacak mı?

ABD basınından flaş iddia: Trump Rusya'nın Ukrayna işgalini tanıyacak mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.12.2025 01:17
ABD basınından flaş iddia: Trump Rusya’nın Ukrayna işgalini tanıyacak mı?

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için 28 maddelik barış planı görüşmeleri sürürken ABD basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Daily Telegraph Gazetesi'nin dayandırdığı haberine göre Trump'ın Avrupalı müttefiklerinin itirazlarına rağmen Ukrayna'nın işgal edilen topraklarının Rusya hakimiyetine tanıma kararı alacağını belirtildi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington D.C.'den son gelişmeleri aktardı.

ABD merkezli Daily Telegraph, devam eden Ukrayna-Rusya barış planına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. Gazetenin güvenilir bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın işgal edilen topraklarını Putin'e devredeceği yer aldı.

İsmi açıklanmayan kaynağın ifadelerine göre; ABD'nin Avrupalı müttefiklerinin tutumunu umursamadığı belirterek taraflar arasında yeni bir krizin derinleşeceği ifade edildi.

Telegraph'ın haberine göre ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilen Kırım, Donetsk ve Luhansk'ı Putin'e devredeceği iddia edildi. (AA) Telegraph'ın haberine göre ABD'nin, Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilen Kırım, Donetsk ve Luhansk'ı Putin'e devredeceği iddia edildi. (AA)

3 BÖLGE ABD TARAFINDAN TANINABİLİR

Telegraph'ın haberine göre ABD'nin savaşı bitirmek için Rus işgalindeki toprakları tanımaya hazırlandığı belirtildi. Buna göre Trump'ın barış planının merkezinde Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus hakimiyetinin Washington tarafından resmen tanınması yer aldı.

TRUMP UKRAYNA TOPRAKLARINI PUTİN'E Mİ DEVREDECEK?


TRUMP NE KARAR VERECEK?

A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Beyaz Saray'daki son durumu aktardı.

Sapmaz'ın açıklamalarından satır başları...

"Daily Telegraph Gazetesi önemli bir iddiayı ileri sürdü. Gazeteye göre Trump yönetiminin Ukrayna'daki işgal altındaki bölgelerde Rusya'nın kontrolünü tanımaya hazırlandığını iddia etti. Gazete haberini güvenilir olarak nitelendirdiği ancak kimliği açıklamadığı bir kaynağa dayandırdı. Haberde Trump yönetiminin Avrupalı müttefiklerinin itirazlarına rağmen Ukrayna'nın işgal edilmiş topraklarına ilişkin tutumunu değiştirmeye hazır olduğu öne sürüldü.

İsmi açıklanmayan kaynak, ABD ile Avrupa arasında yaklaşım farkının derinleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Amerikalıların Avrupa'nın tutumunu umursamadığı giderek daha açık hale geliyor. Avrupalılara istediklerini yapabileceklerini söylüyorlar."

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"AVRUPA ÜLKELERİ ENDİŞELİ"

"Daily Telegraph'ın haberine göre Trump'ın barış planının merkezinde Kırım'la Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus hakimiyetinin Washington tarafından resmen tanınması yer alıyor. Gazete, bunun savaşın sona erdirilmesi için Beyaz Saray'ın değerlendirdiği temel maddelerden biri olduğunu yazdı.

ABD'nin söz konusu tanımayı Avrupa Birliği ülkelerinin çekincelerine rağmen hayata geçirme olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor. Haberde olası tanımanın Avrupa başkentlerinde ciddi bir endişe yarattığı vurgulanırken, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin böyle bir adımın Rusya'yı daha da cesaretlendireceği görüşünde olduğu ifade ediliyor. Avrupa'nın diplomatik çevrelerinde Trump yönetiminin Ukrayna savaşında farklı bir stratejik çizgi izlemeye hazırlandığı yorumlarına da yer veriliyor." ifadelerini kullandı.

Ukrayna’ya ait enerji tesisine saldırıUkrayna’ya ait enerji tesisine saldırı UKRAYNA'YA AİT ENERJİ TESİSİNE SALDIRI
ABD ve Ukrayna heyetinden barış görüşmesi!ABD ve Ukrayna heyetinden barış görüşmesi! ABD VE UKRAYNA HEYETİNDEN BARIŞ GÖRÜŞMESİ!
Zelenskiy: Putin savaşı uzatma bahanesindeZelenskiy: Putin savaşı uzatma bahanesinde ZELENSKİY: PUTİN SAVAŞI UZATMA BAHANESİNDE
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD basınından flaş iddia: Trump Rusya’nın Ukrayna işgalini tanıyacak mı? ABD basınından flaş iddia: Trump Rusya’nın Ukrayna işgalini tanıyacak mı? ABD basınından flaş iddia: Trump Rusya’nın Ukrayna işgalini tanıyacak mı?
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör