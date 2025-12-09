ABD basınından flaş iddia: Trump Rusya'nın Ukrayna işgalini tanıyacak mı?
Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi için 28 maddelik barış planı görüşmeleri sürürken ABD basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Daily Telegraph Gazetesi'nin dayandırdığı haberine göre Trump'ın Avrupalı müttefiklerinin itirazlarına rağmen Ukrayna'nın işgal edilen topraklarının Rusya hakimiyetine tanıma kararı alacağını belirtildi. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washington D.C.'den son gelişmeleri aktardı.
ABD merkezli Daily Telegraph, devam eden Ukrayna-Rusya barış planına ilişkin yeni bir iddia ortaya attı. Gazetenin güvenilir bir kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın işgal edilen topraklarını Putin'e devredeceği yer aldı.
İsmi açıklanmayan kaynağın ifadelerine göre; ABD'nin Avrupalı müttefiklerinin tutumunu umursamadığı belirterek taraflar arasında yeni bir krizin derinleşeceği ifade edildi.
3 BÖLGE ABD TARAFINDAN TANINABİLİR
Telegraph'ın haberine göre ABD'nin savaşı bitirmek için Rus işgalindeki toprakları tanımaya hazırlandığı belirtildi. Buna göre Trump'ın barış planının merkezinde Kırım, Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus hakimiyetinin Washington tarafından resmen tanınması yer aldı.
TRUMP NE KARAR VERECEK?
A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Beyaz Saray'daki son durumu aktardı.
Sapmaz'ın açıklamalarından satır başları...
"Daily Telegraph Gazetesi önemli bir iddiayı ileri sürdü. Gazeteye göre Trump yönetiminin Ukrayna'daki işgal altındaki bölgelerde Rusya'nın kontrolünü tanımaya hazırlandığını iddia etti. Gazete haberini güvenilir olarak nitelendirdiği ancak kimliği açıklamadığı bir kaynağa dayandırdı. Haberde Trump yönetiminin Avrupalı müttefiklerinin itirazlarına rağmen Ukrayna'nın işgal edilmiş topraklarına ilişkin tutumunu değiştirmeye hazır olduğu öne sürüldü.
İsmi açıklanmayan kaynak, ABD ile Avrupa arasında yaklaşım farkının derinleştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Amerikalıların Avrupa'nın tutumunu umursamadığı giderek daha açık hale geliyor. Avrupalılara istediklerini yapabileceklerini söylüyorlar."
"AVRUPA ÜLKELERİ ENDİŞELİ"
"Daily Telegraph'ın haberine göre Trump'ın barış planının merkezinde Kırım'la Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki Rus hakimiyetinin Washington tarafından resmen tanınması yer alıyor. Gazete, bunun savaşın sona erdirilmesi için Beyaz Saray'ın değerlendirdiği temel maddelerden biri olduğunu yazdı.
ABD'nin söz konusu tanımayı Avrupa Birliği ülkelerinin çekincelerine rağmen hayata geçirme olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor. Haberde olası tanımanın Avrupa başkentlerinde ciddi bir endişe yarattığı vurgulanırken, özellikle Doğu Avrupa ülkelerinin böyle bir adımın Rusya'yı daha da cesaretlendireceği görüşünde olduğu ifade ediliyor. Avrupa'nın diplomatik çevrelerinde Trump yönetiminin Ukrayna savaşında farklı bir stratejik çizgi izlemeye hazırlandığı yorumlarına da yer veriliyor." ifadelerini kullandı.
