Rusya Ukrayna’ya ait enerji tesisini bombaladı: Çok sayıda yaralı var

Rusya-Ukrayna arasında barış görüşmeleri devam ederken bölgede karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna'ya ait enerji tesislerinin bombalandığı bildirildi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada Rus güçlerinin Ukrayna'nın askeri endüstriyel kompleksine, enerji tesislerine ve liman altyapısına büyük çaplı bir saldırı düzenlediğini duyurdu.

HİPERSONİK FÜZE VE İHA'LAR İLE SALDIRI

Açıklamada saldırının Ukrayna'nın sivillere yönelik saldırılarına cevap niteliğinde olduğu vurgulandı. Hedefler, Kinzhal hipersonik füzeleri ve uzun menzilli insansız hava araçları ile vuruldu.

YARALILAR VAR

Rusların saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bir açıklama paylaştı. Çok sayıda bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, Rusya'nın 650'den fazla İHA ve 51 füzeyi birden fazla bölgeyi hedef alarak fırlattığını ve yaralıların bildirildiğini söyledi. Başlıca hedeflerin enerji tesisleri olduğunu da sözlerine ekledi.