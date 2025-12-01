Trump ve Maduro'nun gizli görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı! "Hemen ülkeyi terk edersen..."

8 Ağustos 2025’te oluşturulan bu fotoğraf kombinasyonu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu (solda) 10 Ocak 2025’te Caracas’ta ve ABD Başkanı Donald Trump’ı (sağda) 15 Temmuz 2025’te Pittsburgh, Pennsylvania’da gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump, 29 Kasım 2025’te, Venezuela üzerindeki ve yakınındaki hava sahasının kapalı olarak değerlendirilmesi gerektiğini uyararak, sol görüşlü lider Nicolas Maduro ile yaşanan gerilimdeki son tırmanışı işaret etti. (AFP)

MADURO KÜRESEL AF MI İSTEDİ?



Maduro'nun kendisi ve yakın çevresi için de "işledikleri iddia edilen suçlara" karşı "küresel af" istediğini aktaran kaynaklar, Trump'ın ise bu talepleri reddettiği ve Maduro'ya "kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna (ülkeden) güvenli çıkış imkanı sağlanabileceği, ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği" mesajını ilettiğini dile getirdi.



Ayrıca, kaynaklar, Venezuela liderinin ordunun kontrolünü elinde tutma talebinin, 1991'de Nikaragua'da yaşanan modele benzer bir "gölge iktidar" yapısı oluşturabileceği gerekçesiyle Washington tarafından kabul edilmediğini ifade etti.