Trump ve Maduro'nun gizli görüşmesinin ayrıntıları ortaya çıktı! "Hemen ülkeyi terk edersen..."

01 Aralık 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 01.12.2025 11:35 Güncelleme: 01.12.2025 12:22
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya "hemen istifa ederek ülkeyi terk etmesi gerektiğini" söylediği öne sürüldü.

Miami Herald gazetesinin, görüşmeye ilişkin bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı habere göre, Trump ve Maduro arasında geçen hafta yapılan telefon görüşmesi kısa sürede tıkandı.

Kaynaklar, Maduro'nun serbest seçimlere izin vermesi karşılığında Venezuela ordusunun kontrolünün kendisinde kalmasını talep ettiğini iddia etti.

8 Ağustos 2025’te oluşturulan bu fotoğraf kombinasyonu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu (solda) 10 Ocak 2025’te Caracas’ta ve ABD Başkanı Donald Trump’ı (sağda) 15 Temmuz 2025’te Pittsburgh, Pennsylvania’da gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump, 29 Kasım 2025’te, Venezuela üzerindeki ve yakınındaki hava sahasının kapalı olarak değerlendirilmesi gerektiğini uyararak, sol görüşlü lider Nicolas Maduro ile yaşanan gerilimdeki son tırmanışı işaret etti. (AFP)8 Ağustos 2025’te oluşturulan bu fotoğraf kombinasyonu, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu (solda) 10 Ocak 2025’te Caracas’ta ve ABD Başkanı Donald Trump’ı (sağda) 15 Temmuz 2025’te Pittsburgh, Pennsylvania’da gösteriyor. ABD Başkanı Donald Trump, 29 Kasım 2025’te, Venezuela üzerindeki ve yakınındaki hava sahasının kapalı olarak değerlendirilmesi gerektiğini uyararak, sol görüşlü lider Nicolas Maduro ile yaşanan gerilimdeki son tırmanışı işaret etti. (AFP)

MADURO KÜRESEL AF MI İSTEDİ?

Maduro'nun kendisi ve yakın çevresi için de "işledikleri iddia edilen suçlara" karşı "küresel af" istediğini aktaran kaynaklar, Trump'ın ise bu talepleri reddettiği ve Maduro'ya "kendisi, eşi Cilia Flores ve oğluna (ülkeden) güvenli çıkış imkanı sağlanabileceği, ancak bunun hemen gerçekleşmesi gerektiği" mesajını ilettiğini dile getirdi.

Ayrıca, kaynaklar, Venezuela liderinin ordunun kontrolünü elinde tutma talebinin, 1991'de Nikaragua'da yaşanan modele benzer bir "gölge iktidar" yapısı oluşturabileceği gerekçesiyle Washington tarafından kabul edilmediğini ifade etti.

ABD Başkanı Donlad Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofisi'nde bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. (AFP)ABD Başkanı Donlad Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofisi'nde bir telefon görüşmesi gerçekleştiriyor. (AFP)

Venezuela yönetiminden Trump'ın teyit ettiği telefon görüşmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

TRUMP'TAN GÖRÜŞMEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA: İYİ YA DA KÖTÜ GEÇTİĞİNİ SÖYLEYEMEM

ABD Başkanı Trump, 29 Kasım'da Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıklamıştı.

Trump, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Maduro ile söz konusu görüşmenin yapıldığını doğrularken "Görüşmenin iyi ya da kötü geçtiğini söyleyemem." ifadesini kullanmıştı.

Venezuela da Trump'ın Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağına ilişkin açıklamasının ardından "egemenlik ihlalini" gerekçe göstererek, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütüne (ICAO) şikayette bulunduğunu bildirmişti.

Bu detaylı görüntü, 30 Ekim 2025’te Caracas’ta ABD’nin Karayipler’deki askeri faaliyetlerine karşı düzenlenen bir mitingde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun destekçilerinden birinin giydiği ve üzerinde ABD Başkanı Donald Trump ile “Yankee evine git” sloganının bulunduğu tişörtü gösteriyor. (AFP)Bu detaylı görüntü, 30 Ekim 2025’te Caracas’ta ABD’nin Karayipler’deki askeri faaliyetlerine karşı düzenlenen bir mitingde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun destekçilerinden birinin giydiği ve üzerinde ABD Başkanı Donald Trump ile “Yankee evine git” sloganının bulunduğu tişörtü gösteriyor. (AFP)

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro (AFP)Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro (AFP)

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

