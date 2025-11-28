Venezuela’da savaş an meselesi mi? Maduro petrolde dar boğazda! Mühendisler bile göç etti

(fotoğraf - ahaber.com.tr - ekran görüntüsü)

PETROLDE DAR BOĞAZ! MÜHENDİSLER BİLE GÖÇ ETTİ

Çünkü Venezuela 7 milyon göç vermiş, petrol mühendisleri ülke dışına çıkmış. Bunu çıkartacak bir bilgi birikimine ve aynı zamanda bunu işleyecek işçilere de sahip değil. Çünkü o bilgiyi birikimini kaybetmiş. Şimdi burada önemli mesele, yoğunluk ve sülfür oranı meselesi var Venezuela petrolünde. Bu hep gözden kaçıyor. Bugüne kadar da hep kaçtı. Bakın, burada yoğunlukla, yani petrolün yoğunluğu arasında bir mesele var. Hafif petrolün yoğunluğu yüksek, gravitesi yüksek, yoğunluğu az oluyor. Yani yoğunluk arttıkça petrolün değeri de artıyor. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'da yapmak istediği mesele şu: Venezuela inceltici kullanarak petrolü, yerin altını incelterek çıkartıyor. Fakat inceltici alacak para yok şu an.

"AMERİKAN ŞİRKETLERİ MUAZZAM BİR KAYNAKTAN YARARLANIYOR"

Amerika Birleşik Devletleri'nin başta Meksika olmak üzere Venezuela'ya üşüşmesinin sebebi şu: Zaten burada makbul olan orta petrol, aynı Asya piyasaları gibi. Burada çıkarttıkları petrolü, ağır petrolü, kendi hafif petrolleriyle karıştırıp hepimizin "bu petrol fiyatları arttı, arttı" diye konuştuğumuz orta sınıf petrole çevirdiği zaman Amerikan şirketleri muazzam bir kaynaktan yararlanıyor. Ve burada biraz önce gösterdiğimiz haritada bu petrol rafinerileri de önemli. Çünkü bu petrol rafinerileri Amerikan şirketlerinin Meksika'dan, Kanada'dan aldıklarından daha işlevsel, çünkü ağır petrol işleyebiliyor.