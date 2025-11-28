Venezuela'da savaş an meselesi mi? Maduro petrolde dar boğazda! Mühendisler bile göç etti
ABD–Venezuela hattındaki kriz bölgede tansiyonu yükseltirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela lideri Nicolas Maduro’yu “terörist” ilan etmesi gündeme bomba gibi düştü. Bu çıkışın hemen ardından kameraların karşısına geçen Maduro, eline kılıç alarak “Bizi asla yenemezler” sözleriyle sert bir yanıt verdi. Gerilimi A Haber canlı yayınında değerlendiren Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, krizin merkezinde yer alan Venezuela’nın petrol rezervlerine ve bu kaynakların küresel denge açısından taşıdığı öneme dair dikkat çeken bilgiler aktardı.
ABD-Venezuela arasındaki kriz savaş çanları çaldırırken Trump'ın terörist ilanı sonrası Maduro'nun kılıcını çekerek meydan okuması dünya gündemini oturdu.
"O PETROL ORTA DOĞUDAKİLER GİBİ DEĞİL"
İki ülke arasında gerilime dikkat çeken Dış Politika Uzmanı Mete Sohtaoğlu, Venezuela'nın petrolünün Orta Doğu petrollerinden farklı olarak daha ağır bir yapıda olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
Burada benim dikkatinizi çekmek istediğim mesele, bu petrol meselesinde pek bilinmeyen bir mesele var. Venezuela'nın petrolü bir Ortadoğu petrolü gibi değil. Yani ağır petrol. Petrol üçe ayrılıyor: hafif, orta ve ağır. Burada temel mesele, Venezuela ekonomik bir krizde. Bu ağır petrole sahip, yani işlenmesi zor, incelticiyle hafifletilmesi gereken petrol meselesinde Venezuela darboğazda. Şu an "Petrol zengini" diye konuşuyoruz. Venezuela'da şu an %60'ını Amerikalı Chevron şirketi hala bunun çıkartmasıyla uğraşıyor ama çıkartamıyor.
PETROLDE DAR BOĞAZ! MÜHENDİSLER BİLE GÖÇ ETTİ
Çünkü Venezuela 7 milyon göç vermiş, petrol mühendisleri ülke dışına çıkmış. Bunu çıkartacak bir bilgi birikimine ve aynı zamanda bunu işleyecek işçilere de sahip değil. Çünkü o bilgiyi birikimini kaybetmiş. Şimdi burada önemli mesele, yoğunluk ve sülfür oranı meselesi var Venezuela petrolünde. Bu hep gözden kaçıyor. Bugüne kadar da hep kaçtı. Bakın, burada yoğunlukla, yani petrolün yoğunluğu arasında bir mesele var. Hafif petrolün yoğunluğu yüksek, gravitesi yüksek, yoğunluğu az oluyor. Yani yoğunluk arttıkça petrolün değeri de artıyor. Şimdi burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'da yapmak istediği mesele şu: Venezuela inceltici kullanarak petrolü, yerin altını incelterek çıkartıyor. Fakat inceltici alacak para yok şu an.
"AMERİKAN ŞİRKETLERİ MUAZZAM BİR KAYNAKTAN YARARLANIYOR"
Amerika Birleşik Devletleri'nin başta Meksika olmak üzere Venezuela'ya üşüşmesinin sebebi şu: Zaten burada makbul olan orta petrol, aynı Asya piyasaları gibi. Burada çıkarttıkları petrolü, ağır petrolü, kendi hafif petrolleriyle karıştırıp hepimizin "bu petrol fiyatları arttı, arttı" diye konuştuğumuz orta sınıf petrole çevirdiği zaman Amerikan şirketleri muazzam bir kaynaktan yararlanıyor. Ve burada biraz önce gösterdiğimiz haritada bu petrol rafinerileri de önemli. Çünkü bu petrol rafinerileri Amerikan şirketlerinin Meksika'dan, Kanada'dan aldıklarından daha işlevsel, çünkü ağır petrol işleyebiliyor.
"MADURO O ANLAŞMAYI KABUL EDECEK"
Limanları da düşündüğümüz zaman burada ABD Başkanı Trump'ın istediği Karayipler'de Amerikan gemilerine serbest ticaret özgürlüğü, iki limanların kullanımı ve Amerikan şirketlerinin kullanımına açılması ve aynı zamanda petrol üretiminin, ki muhtemelen Maduro'nun kabul ettiğini göreceksiniz, %60 Chevron firmasının üretiminin %60, 70, 80, belki %90'a kadar nadir toprak işte madenler işletmeyle beraber Amerika lehine oluşması olacak.
Amerikan şirketlerinin bu petrolü çıkarmasını istiyor. Peki. Ama bu tabii çıkarırsa Venezuela'ya hiçbir şey vermiyorlar, hepsini kendileri götürüyorlar.
