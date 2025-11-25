Güney Amerika'da kırmızı alarm! Trump'ın "savaş filosu" Venezuela'da | ABD işgali mi geliyor?

Fotoğraf-A Haber Arşiv

ABD merkezli petrol firmaları için Venezuela'nın büyük bir fırsat olacağına işaret eden Salazar, ekonomik faaliyetlerin değerinin bir trilyon doları aşacağını öne sürdü. Salazar, "ABD'li firmalar oraya gidip petrol sahalarını ve Venezuelalı petrol firmalarıyla ilgili her şeyi iyileştirebilir." ifadesini kullandı.

"ABD İSTEDİĞİ ÜLKEYE BAHANE UYDURARAK ÇÖKEBİLİR"

Gazeteci Zafer Şahin: Yani bu Trump değil mi, geldiğinden beri kaç tane savaş bitirdiğini böbürlenerek anlatan, değil mi, Amerikan Başkanı? Şimdi bir taraftan savaşları bitirmekle övünüyorsunuz, bir taraftan Güney Amerika'da aslında tamamen bahanelerin arkasına sığınarak bir ülkeyi yönetimsel anlamda kendi çizginize getirmeye çalışıyorsunuz.

Olay tamamen Venezulea'nın Çin, Rusya ve kısmen İran'la olan yakınlığı, ABD'nin bu bölgeyi arka bahçesi olarak görmesi, Çin'i geriletme yani Venezuela petrolünün 1 numaralı alıcısı Çin. Evet Venezuela dünyada en büyük petrol rezervlerine sahip ama çıkarma maliyetli yüksek bir petrol bu.