25 Kasım 2025, Salı
Haberler Özel Haber Haberleri Güney Amerika'da kırmızı alarm! Trump'ın "savaş filosu" Venezuela'da | ABD işgali mi geliyor?

Güney Amerika'da kırmızı alarm! Trump'ın "savaş filosu" Venezuela'da | ABD işgali mi geliyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.11.2025 22:43 Güncelleme: 25.11.2025 23:16
ABONE OL
Güney Amerika’da kırmızı alarm! Trump’ın savaş filosu Venezuela’da | ABD işgali mi geliyor?

ABD- Venezuela arasında ipler her geçen gün tırmanıyor. Trump Maduro'ya terör yaptırımı uyguladığını açıkladı. Maduro, ABD’nin ülkesine olası müdahalesine ilişkin "Ne yaparlarsa yapsınlar nasıl yaparlarsa yapsınlar, ülkemizi ele geçiremeyecekler." dedi. Ülkede ise "ABD işgali"ne karşı eylemler gerçekleştirildi. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler konuya dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Peki ABD Venezuela'yı işgal edecek mi? Gerilimde son durum ne? İşte detaylar...

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

VENEZUELA'YA ABD İŞGALİ Mİ GELİYOR?

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıkladı.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

ABD, Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü dün Yabancı Terörist Örgütler (FTO) listesine almıştı. Venezuela, ABD'nin bu adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

Güney Amerika’da kırmızı alarm! Trump’ın savaş filosu Venezuela’da | ABD işgali mi geliyor?

ABD'DEN VENEZUELA'YA ÇÖKECEĞİZ İTİRAFI!

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Maria Salazar, Venezuela'ya "girmek üzere olduklarını" ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejimini "sonlandırmak" için gerekli koşulların oluştuğunu ifade etti. Salazar, Venezuela'nın dünyadaki kanıtlanmış en büyük petrol rezervlerine sahip olduğunu ve ülkenin yönetimini değiştirmeye yönelik bir hamlenin, "ABD ekonomisi için çok iyi haber" olacağını savundu.

Fotoğraf-A Haber ArşivFotoğraf-A Haber Arşiv

ABD merkezli petrol firmaları için Venezuela'nın büyük bir fırsat olacağına işaret eden Salazar, ekonomik faaliyetlerin değerinin bir trilyon doları aşacağını öne sürdü. Salazar, "ABD'li firmalar oraya gidip petrol sahalarını ve Venezuelalı petrol firmalarıyla ilgili her şeyi iyileştirebilir." ifadesini kullandı.

"ABD İSTEDİĞİ ÜLKEYE BAHANE UYDURARAK ÇÖKEBİLİR"

Gazeteci Zafer Şahin: Yani bu Trump değil mi, geldiğinden beri kaç tane savaş bitirdiğini böbürlenerek anlatan, değil mi, Amerikan Başkanı? Şimdi bir taraftan savaşları bitirmekle övünüyorsunuz, bir taraftan Güney Amerika'da aslında tamamen bahanelerin arkasına sığınarak bir ülkeyi yönetimsel anlamda kendi çizginize getirmeye çalışıyorsunuz.

Olay tamamen Venezulea'nın Çin, Rusya ve kısmen İran'la olan yakınlığı, ABD'nin bu bölgeyi arka bahçesi olarak görmesi, Çin'i geriletme yani Venezuela petrolünün 1 numaralı alıcısı Çin. Evet Venezuela dünyada en büyük petrol rezervlerine sahip ama çıkarma maliyetli yüksek bir petrol bu.

Güney Amerika’da kırmızı alarm! Trump’ın savaş filosu Venezuela’da | ABD işgali mi geliyor?

Fakat Çin bu petrolü alıyor Venezuela'yı da borçlandırmış durumda. Diyoruz ya enerji savaşları ticaret savaşları, bunun sahada görünür olduğu yer Venezuela gibi gözüküyor. ABD'nin dünyanın kaç ülkesinde sadece geçen yüz yılda kaç darbeyi tezgahladığını kaç tane siyasetçiye suikast girişiminde bulunduğunu eski CIA çalışanı tek tek yazmıştı.

Kendimizi şuna mı hazırlamalıyız? Amerika Birleşik Devletleri istediği ülkeye bir bahane uydurarak ve bunu makule bürüyerek bundan sonra tabiri, caizse çökebilir demek bu. Yeni dünya düzenine hazır olun bence. Eğer bu tüm bir Güney Amerika, Rusyası, Çin'i, eğer bunu da sineye çekecekse... Bak mesela Gazze'yi görmezden geldiler. Bizde çok böyle İrancılar var, Rusyacılar var. Hepsi böyle can hıraş bir şekilde savunuyor onları. Mesela Gazze'ye hiçbir şey demediler. İran bombalandığında da mesela ne Rusya'dan ne Çin'den herhangi bir şey görmedik. E şimdi burada yine sessiz kalacaklar ise o zaman bir durup düşüneceğiz. Nasıl bir dünyada yaşadığımızı ve neler olabileceğini bir düşünmek lazım.

Güney Amerika’da kırmızı alarm! Trump’ın savaş filosu Venezuela’da | ABD işgali mi geliyor?

Akademisyen - Siyaset Bilimci Prof. Dr. Burak Küntay: Bana siz deseniz ki; son 50 Amerikan Başkanı, 30 olsun hadi çok geriye gitmeyeyim, 20... 30 Amerikan Başkanını al, olay şu aşamaya, böyle gemileri yollayacak aşamaya gelir miydi? Anca Trump'la gelirdi.

Ama bana bir de şöyle sorarsanız; "Bu noktadan burayı kim döndürür geri, hiçbir şey yapmadan?" diye, yine bu noktaya geldikten sonra tek döndürebilecek Trump. Çünkü Trump çok yüksek yaşıyor.

Güney Amerika’da kırmızı alarm! Trump’ın savaş filosu Venezuela’da | ABD işgali mi geliyor?

Venezuela'da bir kere böyle bir etnik grup yok, hepsi yekpare bir toplum. İki; Amerika'daki Venezuelalılar bile, şunu unutmayın ki orada bu adamların akrabaları, eşi dostu duruyor. Oraya yapılacak öyle büyük çaplı bir şeyden bahsediyorum, bir şeyde Venezuelalıların ölmesi, kalması Amerika'daki Venezuelalıları da o limit var dedim ya, o limitten sonra onları da bozar.

Güney Amerika’da kırmızı alarm! Trump’ın savaş filosu Venezuela’da | ABD işgali mi geliyor?
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör