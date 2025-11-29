NYT’den sürpriz iddia: Trump ve Maduro geçen hafta görüştü! | Maduro Türkiye’ye mi sürgün edilecek?

ABD merkezli New York Times tarafından Trump ve Maduro'nun 25 Kasım tarihinde telefonla görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. (AA)

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILDIĞI İDDİASI

Söz konusu telefon görüşmesi iddiası, Trump'ın Venezuela'ya karşı saldırgan söylemini sürdürürken bir yandan da diplomasi ihtimalini değerlendirdiği bir dönemde öne sürüldü. ABD basını, Trump'ın Maduro ile görüşmeye hazır olduğu 25 Kasım tarihinde de iddia etmişti. Son gelişmelere göre söz konusu görüşmenin gerçekleştiği düşünülüyor ancak henüz Beyaz Saray'dan ve Venezuelalı yetkililerden bir açıklama yapılmadı.

MADURO TÜRKİYE'YE Mİ SÜRGÜN EDİLECEK?

New York Times'ın bir diğer haberine göre Venezuela'da kara harekatının çok yakında başlayacağı ve Başkan Trump'ın Nicolas Maduro'yu Türkiye'ye sürgün etme planının olduğu iddia edildi. Gelişmeleri A Haber Washington muhabiri İrfan Sapmaz aktardı.

Sapmaz'ın açıklamaları ise şöyle;

New York Times'ın iddiası bu. Geçen hafta Donald Trump'la Maduro'yla bir araya gelmiş ve bir görüşme gerçekleştirmişler. Görüşmeyle ilgili çok fazla detay yok ancak şunu anlıyoruz: Daha önceki yayınlarımızda hep altını çizmiştim. Donald Trump her zaman, her ne kadar Maduro'ya yönelik işte onu terörist ilan etse de, şu anda da kara operasyonlarının gündemde olduğunu söylese de ki ona geleceğim, ama hâlâ görüşmelerini sürdürüyor. Anladığımız şu: Bir taraftan askerî baskı uygularken, diğer taraftan da siyasi olarak onu masaya oturtup elindeki kozları güçlendirmeye çalışıyor. Tabii öte yandan da ABD-Venezuela hattında tansiyon yükselirken iki kritik gelişme aynı gün küresel gündemin üst sıralarına yerleşti.

"VENEZUELA TÜRKİYE İLİŞKİLERİ OLDUKÇA YAKIN"

Birincisi, işte Washington Post'un Nicolas Maduro'nun Türkiye'ye siyasi sığınma ihtimalini gündeme taşıyan kapsamlı analizi. İkincisi de Trump'ın ABD'nin Venezuela'ya yönelik kara operasyonunu çok yakında başlatabileceğine dair açıklaması. Washington Post 27 Kasım 2025 tarihli haberinde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ülkesindeki artan baskılar, ABD'nin genişleyen yaptırım operasyonları ve rejim içindeki çatlaklar nedeniyle olası bir siyasi sığınma senaryosunu değerlendirdiğini ileri sürdü. Habere göre Ankara, Maduro'nun potansiyel varış noktaları arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bu değerlendirmede üç ana unsur öne çıkıyor:

Türkiye ve Venezuela ilişkilerinin yakınlığı: Son yıllarda iki ülke arasında hem ekonomik hem de diplomatik alanlarda kurulan güçlü ilişki ağı, Maduro için Türkiye'yi güvenli ve dostane bir liman haline getiriyor.

ABD'nin baskı artışı ve rejim içi gerilimler: Washington'ın Maduro'ya yönelik suçlamaları ve Venezuela'daki operasyonların genişlemesi, rejim içinde olası bir çözülme ihtimalini artırıyor. Bu da Maduro'nun güvenli çıkış yollarını değerlendirmesine neden oluyor.

Ankara'nın siyasi sığınma geleneği: Türkiye'nin geçmişte benzer durumdaki liderlere kapı açmış olması, Washington Post'un analizinde belirleyici bir faktör olarak gösteriliyor. Maduro ise bu iddiaları resmî olarak reddediyor ve ülkesini terk etmeyeceği mesajını kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyor. Tabii bu arada Washington Post'un Türkiye'ye sığınma analizi gölgesinde ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'ya yönelik askerî planlarına ilişkin açıklamaları da gündemdeki yerini koruyor, Mehmet. Trump, 27 Kasım 2025'te ABD askerlerine yaptığı konuşmada, "Deniz yoluyla süren operasyonların ardından çok yakında kara üzerinden de durdurmaya başlayacağız" ifadelerini kullandı

MADURO TERÖRİST İLAN EDİLMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan 25 Kasım tarihinde yapılan açıklamada, Venezuela'daki Cartel de los Soles (Güneşler Karteli) yapısı resmi olarak yabancı terör örgütleri listesine eklenmiş ve karar kapsamında Maduro ile beraberindeki çeşitli üst düzey hükümet yetkililerinin de yapının üyesi olduğu iddia edilmişti. ABD Adalet Bakanlığı'ndan Ağustos ayında yapılan açıklamada da Maduro'nun yakalanması için başına 50 milyon dolar ödül konulduğunu belirtilmişti.