29 Kasım 2025, Cumartesi

ABD basınından çarpıcı iddia: Maduro Türkiye'ye mi sürgün edilecek?
ABD basınından çarpıcı iddia: Maduro Türkiye’ye mi sürgün edilecek?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.11.2025 05:58
ABD merkezli New York Times, önceki gün bir haberinde Trump ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek bir başka haberinde ise Maduro'nun Türkiye'ye sürgün edilebileceğini yazdı. A Haber muhabiri İrfan Sapmaz, Washinton D.C'den son bilgileri paylaştı.
