ABD saldırısında en sıcak bilgiler A Haber'de: Netanyahu'nun Trump'a mesaj vermek istedi | MOSSAD parmağı mı?
ABD Washington'daki saldırı ile adeta sarsıldı. Silahlı saldırıda yaralanan iki ulusal muhafız askerinin vurulmasın sonrası Beyaz Saray alarma geçti. Askerlerin hayati tehlikesi devam ederken saldırganın kimliği de belli oldu. A Haber sıcak noktadan Washington'dan en sıcak bilgileri aktarıyor. Birçok soru işaretinin oluştuğu saldırıya ilişkin A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz çok çarpıcı bilgiler paylaştı. Sapmaz saldırıda MOSSAD'ın etkili olduğunu belirterek "CIA içerisinde MOSSAD ve CIA'in çok net savaştıklarını, ve içeri alınmadıklarını biliyoruz. Bana göre Trump'a bir gözdağı verilmek istendi, Netanyahu tarafından bir gözdağı verilmek istendi." dedi.
ABD'nin başkenti Washington'da dün düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan iki ulusal muhafız askerinin kimlikleri belirlenirken, askerlerin hayati tehlikesi devam ediyor.
Dün Beyaz Saray'a yakın bir bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulmuş ve şüpheli yakalanmıştı. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel, olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, iki askerin durumunun kritik olduğunu açıklamıştı. Patel, şu ana dek ellerindeki bulgulara göre saldırganın tek kişi olduğunu ve bu kişinin de gözaltına alındığını aktarmıştı.
Aynı basın toplantısında konuşan Washington Belediye Başkanı Muriel Bowser ise söz konusu saldırıyı "hedef gözetilerek yapılmış bir saldırı" şeklinde tanımladı. ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından olaya ilişkin yaptığı ilk açıklamasında, iki Ulusal Muhafız askerinin hastanede tedavi altında olduğunu belirterek, saldırıyı gerçekleştiren kişi için "hayvan" ifadesini kullanmıştı. Trump, "Saldırdan yaralı, ağır bir bedel ödeyecek" dedi.
ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), ülkede tüm Afganların göçmenlik başvurularının işlenmesinin durdurulduğunu duyurdu. Alarmın verildiği Beyaz Saray'da üst düzey güvenlik önlemleri artırıldı.
Saldırıda şüpheli gözaltında ancak kimler tarafından düzenlendiği veya organize edildiği ise henüz bilinmiyor.A Haber saldırıya ilişkin en sıcak bilgileri anbean aktarıyor.
A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz en sıcak noktadan saldırının yaşandığı yerden bilgileri aktardı. Sapmaz olaya dair çok çarpıcı bilgiler de paylaştı. Sapmaz saldırıda MOSSAD'ın etkili olduğunu belirterek "CIA içerisinde MOSSAD ve CIA'in çok net savaştıklarını, ve içeri alınmadıklarını biliyoruz. Bana göre Trump'a bir gözdağı verilmek istendi, Netanyahu tarafından bir gözdağı verilmek istendi." dedi.
A Haber Washington Muhabiri İrfan Sapmaz'ın aktardıkları şu şekilde:
Şu anda bulunduğumuz yer otobüs durağı. Otobüs durağı. Zaten bu aradaki cam, gördüğünüz gibi bu çatışma sırasında aşağıya inmiş. Çünkü benim bulunduğum noktadan Ulusal Muhafız Birlikleri ya da Gizli Servis beraber hareket ediyorlar çünkü. Karşıdan, birazdan göstereceğim, metro içinden çok büyük ihtimalle metro içinden çıkan Rahmatullah Lakanwal isimli bir genç ki CIA Direktörü'nün yaptığı açıklamaya göre Afganistan'da CIA'e çalışmış bu. Buradan çıkarken hemen metronun içerisinden benim bulunduğum noktada, şimdi kamerayı biraz daha artık döndürmek istiyorum. Evet, burada benim bulunduğum noktada burası bir otobüs durağı. Bu otobüs durağının içerisinden ateş açmışlar ve bu orta cam zaten kırılmış gördüğünüz gibi.
BELKİ DE BEYAZ SARAY'A YÜRÜMEK İSTEDİ
Çok hızlı göstereceğim ve geçeceğim. Burada bir askerin vurulduğunu anlıyoruz. Kan izleri ve kan lekeleri var. Şimdi buradan çatışma sırasında, özellikle tabii burası şöyle: 17. Cadde burası. Yani Beyaz Saray'a yaklaşık 1000 metre uzaklıkta Beyaz Saray var. Beyaz Saray'a en yakın metro çıkışı diyebiliriz. Buradan büyük ihtimalle şu şekilde metronun burası işte 841 No'lu, 17. Cadde'deki 841 No'lu bina burası. Bu binadan çıkmak istedi büyük ihtimalle ve buradan da Beyaz Saray'a doğru belki yürümek istedi. Elinde silah var, üzerinde silah var. Ancak anında Gizli Servis, Ulusal Muhafızlar harekete geçiyor. Çünkü Ulusal Muhafızlar başkent Washington D.C.'de en az 6-7 kişi grup halinde geziyorlar. Buradan müdahalede bulunuyorlar ve müdahale sırasında da şuradan biraz da metronun içine doğru yürüyeceğim.
KOŞARAK GİTSEYDİ DAKİKALAR İÇİNDE BEYAZ SARAY'A ULAŞABİLİRDİ
Şunu anlıyorum ben; şimdi dışarıya çıktığı anda insanlar düşünebilir şurası işte otobüs durağı, gördünüz biraz önce onun arkasından yayın yapmıştım. Burada bir çatışma başlıyor. Çok büyük ihtimalle Gizli Servis, Beyaz Saray, aynı zamanda da Ulusal Muhafızlar. Bir ihbar aldılar ve burada bir çatışmaya girildi. Yani normal şartlarda buradan metrodan çıkıp hızlı bir şekilde Beyaz Saray'a gitmek isteseydi, bu tarafa doğru koşarak 3-5 dakikada ulaşabilirdi. Şayet işte üzerinde silah varsa silahını ki var olduğunu görüyoruz, silahını çıkartmadan...
SALDIRININ ARKASINDA TANIDIK İSTİHBARAT: MOSSAD!
Şimdi ilk önce hemen, hemen, hemen konuya gelip, ilk önce kafalardaki soruları netleştirmek istiyorum. Bana ulaşan çok özel bilgilere göre bu işin arkasından hepimizin tanıdığı bir ülke ve bir istihbarat servisi çıkıyor; İsrail MOSSAD. Şimdi malum ben burada bir doktora eğitimi yapıyorum ABD Milli Güvenlik Politikası İstihbarat Derin Devlet adına. Çeşitli kaynaklarım var. O açıdan burada CIA içerisinde MOSSAD'la CIA daha önce iç içe çalışıyordu. Ancak Donald Trump'tan aldıkları bir emir çerçevesinde CIA içerisinde 18 ayrı istihbarat servisi içerisinde MOSSAD'la CIA arasında çok ciddi kavgalar ve savaşlar başladı. Ama tam olarak Donald Trump bunları temizleyemedi. CIA'in içerisinde MOSSAD'la CIA'in çok net şekilde savaştıklarını, artık CIA binasına alınmadığını nereden biliyoruz? CIA ajanlarının yaptığı bazı açıklamalardan biliyoruz.
CIA'DEN İSRAİL MESAJ: İŞİN FARKINDAYIZ
Şimdi işin ilginç yanı, CIA Direktörü neden dün akşam aniden böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı ya da yaptı? Bana göre burada mesaj veriyor İsrail'e, mesaj veriyor MOSSAD'a; "İşin farkındayız" diyor.
'ULUSAL MUHAFIZALAR SALDIRIYA UĞRAYABİLİR' ŞEKLİNDE UYARMIŞLAR
Şimdi bu silahlarına baktığımız zaman, bunlar Amerikan Ordusundaki askerler kadar ağır silahları olan bir ordu gücüne sahip bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi burada Ulusal Muhafızlar konuşlandırılmadan önce, bazı Demokrat kökenli ya da yakın olduğunu söyleyen bazı emekli askerler bunların sokaklara konuşlandırılması halinde göçmenler tarafından hedef alınabileceğini, çeteler tarafından hedef alınabileceğini ya da Amerika Birleşik Devletleri içerisinde suskun kalan, "yalnız kurt" olarak da tabir edilen, kullanılabilen bazı kullanışlı bazı örgütler tarafından Ulusal Muhafızların sokaklarda saldırıya uğrayabileceğini ve kötü niyetli aktörler tarafından kullanılabileceği konusunda uyarılar yapılmış.
Bu saldırıdan sonra ABD Başkanı Trump silah gücü ya da ateş gücü daha çok yetkileri de arttırılmış belki de bir Ulusal Muhafız gücünü tüm Amerika'yı kapsayacak şekilde sokaklara mı yayacak? Arkasından belki ordu birliklerini mi göreceğiz? Ya da burada Demokratları sıkıştırmak için bir ihanet şebekesi iddiasıyla Demokratların tutuklanma dalgasına mı şahit olacağız?
ABD'DEKİ DERİN YAPI TRUMP'I ETKİSİZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin yapı içerisindeki, derin yapı dediğimiz zaman 18 ayrı istihbarat servisi, istihbarat servisleri içerisindeki merkez derin yapının ana kalbi CIA, FBI içerisinde, ayrıca işte savunma sanayi şirketleri malum 850 milyar dolarlık yıllık bütçeleriyle Donald Trump'ı bir şekilde etkisiz hale getirmeye çalışıyor.
MOSSAD ARACILIĞI İLE BİR MESAJ VERİLMEK İSTENDİ
Donald Trump'ta özellikle de bu Gazze ateşkes anlaşmasıyla birlikte bu çatışmanın dozu arttı. Bunu ben görüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde. Nasıl arttı? İşte malum sürekli olarak Netanyahu saldırılarını devam ediyor, bir gün içerisinde Suriye'ye saldırıyor, Lübnan'a saldırıyor, işte İran'a saldırmakla tehdit ediyor vesaire. O açıdan şu anda 3 senesi kaldı Donald Trump'ın. Bu bir gözdağı diye düşünüyorum kısacası ben. Donald Trump'a bir gözdağı. Nereden mi? En azından bana ulaşan bilgilere göre İsrail MOSSAD aracılığıyla bir gözdağı verilmek istendi.
