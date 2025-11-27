ABD saldırısında en sıcak bilgiler A Haber’de: Netanyahu’nun Trump’a mesaj vermek istedi | MOSSAD parmağı mı?

SALDIRININ ARKASINDA TANIDIK İSTİHBARAT: MOSSAD!

Şimdi ilk önce hemen, hemen, hemen konuya gelip, ilk önce kafalardaki soruları netleştirmek istiyorum. Bana ulaşan çok özel bilgilere göre bu işin arkasından hepimizin tanıdığı bir ülke ve bir istihbarat servisi çıkıyor; İsrail MOSSAD. Şimdi malum ben burada bir doktora eğitimi yapıyorum ABD Milli Güvenlik Politikası İstihbarat Derin Devlet adına. Çeşitli kaynaklarım var. O açıdan burada CIA içerisinde MOSSAD'la CIA daha önce iç içe çalışıyordu. Ancak Donald Trump'tan aldıkları bir emir çerçevesinde CIA içerisinde 18 ayrı istihbarat servisi içerisinde MOSSAD'la CIA arasında çok ciddi kavgalar ve savaşlar başladı. Ama tam olarak Donald Trump bunları temizleyemedi. CIA'in içerisinde MOSSAD'la CIA'in çok net şekilde savaştıklarını, artık CIA binasına alınmadığını nereden biliyoruz? CIA ajanlarının yaptığı bazı açıklamalardan biliyoruz.

CIA'DEN İSRAİL MESAJ: İŞİN FARKINDAYIZ

Şimdi işin ilginç yanı, CIA Direktörü neden dün akşam aniden böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı ya da yaptı? Bana göre burada mesaj veriyor İsrail'e, mesaj veriyor MOSSAD'a; "İşin farkındayız" diyor.

'ULUSAL MUHAFIZALAR SALDIRIYA UĞRAYABİLİR' ŞEKLİNDE UYARMIŞLAR

Şimdi bu silahlarına baktığımız zaman, bunlar Amerikan Ordusundaki askerler kadar ağır silahları olan bir ordu gücüne sahip bir yapıdan bahsediyoruz. Şimdi burada Ulusal Muhafızlar konuşlandırılmadan önce, bazı Demokrat kökenli ya da yakın olduğunu söyleyen bazı emekli askerler bunların sokaklara konuşlandırılması halinde göçmenler tarafından hedef alınabileceğini, çeteler tarafından hedef alınabileceğini ya da Amerika Birleşik Devletleri içerisinde suskun kalan, "yalnız kurt" olarak da tabir edilen, kullanılabilen bazı kullanışlı bazı örgütler tarafından Ulusal Muhafızların sokaklarda saldırıya uğrayabileceğini ve kötü niyetli aktörler tarafından kullanılabileceği konusunda uyarılar yapılmış.

Bu saldırıdan sonra ABD Başkanı Trump silah gücü ya da ateş gücü daha çok yetkileri de arttırılmış belki de bir Ulusal Muhafız gücünü tüm Amerika'yı kapsayacak şekilde sokaklara mı yayacak? Arkasından belki ordu birliklerini mi göreceğiz? Ya da burada Demokratları sıkıştırmak için bir ihanet şebekesi iddiasıyla Demokratların tutuklanma dalgasına mı şahit olacağız?

ABD'DEKİ DERİN YAPI TRUMP'I ETKİSİZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki derin yapı içerisindeki, derin yapı dediğimiz zaman 18 ayrı istihbarat servisi, istihbarat servisleri içerisindeki merkez derin yapının ana kalbi CIA, FBI içerisinde, ayrıca işte savunma sanayi şirketleri malum 850 milyar dolarlık yıllık bütçeleriyle Donald Trump'ı bir şekilde etkisiz hale getirmeye çalışıyor.

MOSSAD ARACILIĞI İLE BİR MESAJ VERİLMEK İSTENDİ

Donald Trump'ta özellikle de bu Gazze ateşkes anlaşmasıyla birlikte bu çatışmanın dozu arttı. Bunu ben görüyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde. Nasıl arttı? İşte malum sürekli olarak Netanyahu saldırılarını devam ediyor, bir gün içerisinde Suriye'ye saldırıyor, Lübnan'a saldırıyor, işte İran'a saldırmakla tehdit ediyor vesaire. O açıdan şu anda 3 senesi kaldı Donald Trump'ın. Bu bir gözdağı diye düşünüyorum kısacası ben. Donald Trump'a bir gözdağı. Nereden mi? En azından bana ulaşan bilgilere göre İsrail MOSSAD aracılığıyla bir gözdağı verilmek istendi.