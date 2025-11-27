Beyaz Saray’da inşaat var! Trump’ın dev yapı isteği mimarı çileden çıkardı

Mimar McCrery, planlanan 90 bin metrekarelik ek binanın, 55 bin metrekarelik Beyaz Saray ana yapısını gölgede bırakacağını ve temel bir mimari ilkeyi ihlal edeceğini belirtti. Beyaz Saray yetkilileri ise anlaşmazlığı "yapıcı diyalog" olarak nitelendirdi.

MİKRO YÖNETİM VE ALTIN VARAK ESTETİĞİ

Wall Street Journal kaynakları, Trump'ın projeye olan takıntılı ilgisinin ve kendi vizyonunu dayatma çabasının, onu mimarın, tarihî korumacıların ve bazı uzmanların itirazlarıyla karşı karşıya getirdiğini aktarıyor.