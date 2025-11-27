Beyaz Saray'da inşaat var! Trump'ın dev yapı isteği mimarı çileden çıkardı
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray için tasarlanan yeni balo salonunun büyüklüğü konusunda kendi seçtiği mimar James McCrery II ile tartışıyor. Wall Street Journal’ın özel haberine göre, Trump’ın “daha büyük olsun” ısrarı, McCrery’nin klasik mimari normlara bağlı kalma çabasıyla çatışıyor.
Mimar McCrery, planlanan 90 bin metrekarelik ek binanın, 55 bin metrekarelik Beyaz Saray ana yapısını gölgede bırakacağını ve temel bir mimari ilkeyi ihlal edeceğini belirtti. Beyaz Saray yetkilileri ise anlaşmazlığı "yapıcı diyalog" olarak nitelendirdi.
MİKRO YÖNETİM VE ALTIN VARAK ESTETİĞİ
Wall Street Journal kaynakları, Trump'ın projeye olan takıntılı ilgisinin ve kendi vizyonunu dayatma çabasının, onu mimarın, tarihî korumacıların ve bazı uzmanların itirazlarıyla karşı karşıya getirdiğini aktarıyor.
Trump, ikinci döneminin ilk on ayında Beyaz Saray'ı kendi "altın varaklı" estetiğine göre yeniden şekillendirme kampanyası yürütüyor. Oval Ofis'te balo salonunun maketi artık sürekli yer alıyor ve Trump, tasarım ve malzeme detaylarıyla ilgili sık sık toplantılar yapıyor.
BÜYÜK YENİLEME, GİZLİ SÜREÇ
Balo salonu projesi, Beyaz Saray'ın 233 yıllık tarihinde yapılacak en büyük değişikliklerden biri. Ancak proje henüz resmi bir kamu denetiminden geçmedi. Yönetim, binanın yüksekliği ve diğer kritik detayları hakkında kamuoyuna bilgi vermedi. 90 bin metrekarelik yapının, Doğu Kanadı'nda daha önce bulunan bazı ofisleri de barındıracağı belirtiliyor. Sığınak planları ise "ulusal güvenlik" gerekçesiyle açıklanmıyor.
ŞANTİYEDE BÜYÜK HAREKETLİLİK
The Washington Post'un elde ettiği fotoğraflar, şantiyede beton borular, vinçler, sondaj makineleri ve çok sayıda işçinin bulunduğunu gösteriyor. Projenin planları henüz Ulusal Başkent Planlama Komisyonu'na sunulmuş değil. 4 Aralık'taki komisyon toplantısının ön gündeminde de proje yer almıyor. Beyaz Saray yetkilileri planların "uygun zamanda" komisyona sunulacağını belirtiyor.
MİLYARDER BAĞIŞÇILAR VE TARTIŞMALAR
Projeye Amazon, Lockheed Martin ve Palantir gibi federal sözleşmeli büyük şirketler ve zengin bağışçılar destek veriyor. Wall Street Journal'a göre, bu durum, Trump'ın Beyaz Saray'ı özel etkinlikler için dönüştürme vizyonunu finanse eden kişilerle arasında tartışmalara yol açtı.
Senatör Elizabeth Warren, "Milyarderler ve dev şirketler, Trump'ın balo salonuna milyonlar akıtmak için sıraya dizilmiş durumda — ve Trump onlara imza atacak yerleri bizzat gösteriyor" dedi.
Warren ve bazı senatörler, Beyaz Saray'daki inşaatları sınırlayacak ve bağışçıların şeffaflık sağlamasını zorunlu kılacak bir yasa tasarısı sundu.
MİMAR SESSİZ TRUMP ISRARCI
McCrery, kamusal alanda eleştiriden kaçınarak projede sessizce çalışıyor. Wall Street Journal'a konuşan kaynaklar, Trump'ın uzun yıllar gayrimenkul sektöründe elde ettiği tecrübeyi projeye yansıttığını, her toplantıda detaylarla ilgilendiğini belirtti.
McCrery'nin projeyi bırakmak istememesi, başka bir mimarın daha düşük kaliteli bir tasarım yapmasından endişe etmesi olarak yorumlanıyor. Mimar McCrery, klasik mimari alanında uzman ve McCrery Architects'in kurucusu. Daha önce ABD Yüksek Mahkemesi kitapçısı ve Ronald Reagan heykelinin kaidesi gibi projelere imza attı. Balo salonu, firmasının bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük proje.
PROJEYE HIZLI BAŞLANGIÇ VE MALİYET TARTIŞMALARI
Trump, McCrery'yi 13 Temmuz'da görevlendirdi. 18 gün sonra Beyaz Saray projeyi duyurdu; yetkililer inşaatın iki ay içinde başlayacağını ve Trump'ın ikinci döneminin bitiminden önce tamamlanacağını bildirdi. Beyaz Saray, bu yaz balo salonunun 200 milyon dolara mal olacağını ve 650 kişiyi ağırlayacağını açıklamıştı. Ancak Trump, son haftalarda maliyetin 300 milyon dolara çıkabileceğini ve kapasitenin 1.000 kişi olacağını ifade etti.
BAĞIŞÇILAR "AMERİKAN HALKINA YATIRIM" DİYOR
Projeye fon sağlayan bağışçılar, katkılarını "Amerikan halkına ait bir yapının geleceğine yatırım" olarak tanımlıyor. Beyaz Saray, 37 şirket ve kişi listesi yayımlasa da, kaynaklara göre liste eksik ve milyonlarca dolarlık fonun Trump'ın projelerine yönlendirilmiş olma olasılığı bulunuyor.
TRUMP'IN İTİRAZLARI VE PROJEYE TAKINTISI
Kaynaklar, Trump'ın Oval Ofis toplantılarında projeyi sık sık detaylandırdığını, malzeme ve tasarım kararlarını bizzat yönlendirdiğini belirtiyor. McCrery, projede sessizce ilerleyerek Trump'ın taleplerine uyum sağlıyor.
Mimar, başka bir mimarın projeyi üstlenmesinden ve kalitesiz bir tasarımın ortaya çıkmasından endişeli. Bu nedenle projeye devam etmeyi tercih ediyor.
