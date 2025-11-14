Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye açıklaması: İşbirliği gerekli
Almanya Başbakanı Friedrich Merz, jeopolitik durumdan dolayı Türkiye ile işbirliğinin gerekli olduğunu söyledi. Alman hükümetinin bu sürece aktif olarak katılmaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktaran Merz, "Ankara ziyaretimden bahsettim ve şimdi önümüzdeki haftalarda ilk küçük adımları atmaya çalışacağız. Çalışanlarımla birlikte bu görevi üstlenmeye ve adanın bölünmüşlüğünün en azından bazı alanlarda adım adım aşılabilmesi için burada yardımcı olmaya hazırım." dedi.
Merz, başkent Berlin'de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, GKRY'nin 2026'nın başında üstleneceği AB dönem başkanlığını, Ukrayna'daki durumu ve AB'nin Türkiye ile ilişkilerini ele aldıklarını belirtti.
"Jeopolitik durum karşısında Türkiye ile işbirliğinin gerekliliğini vurguladım." diyen Merz, görüşmede Ankara'ya yaptığı ziyarete ilişkin bilgi verdiğini ve Türkiye ile AB arasında yakınlaşmayı sağlamak için başka olasılıklar hakkında konuştuklarını belirtti.
Başbakan Merz, Kıbrıs adasındaki durumu ayrıntılı bir şekilde ele aldıklarını ifade ederek, Hristodulidis'in kendisinden adım adım adanın bölünmüşlüğünü aşmaya ve Almanya'nın Türkiye ile olan iyi ilişkilerini kullanarak bu yönde ilk adımları atmaya yardımcı olmasını istediğini söyledi.
Bunun nasıl olabileceği konusunda çeşitli seçenekleri konuştuklarını aktaran Merz, GKRY'nin AB dönem başkanlığında atılabilecek somut bir öneriyi konuştuklarını ve bunu ilgiyle karşıladığını anlattı.
Alman hükümetinin bu sürece aktif olarak katılmaya hazır olduğunu dile getirdiğini aktaran Merz, "Ankara ziyaretimden bahsettim ve şimdi önümüzdeki haftalarda ilk küçük adımları atmaya çalışacağız. Çalışanlarımla birlikte bu görevi üstlenmeye ve adanın bölünmüşlüğünün en azından bazı alanlarda adım adım aşılabilmesi için burada yardımcı olmaya hazırım." dedi.
RUSYA'NIN DONDURULMUŞ VARLIKLARI
Rusya'nın dondurulmuş varlıklarının Ukrayna için kullanılmasına ilişkin bir soruya da Merz, bu konuda yoğun tartışmaların yapıldığını belirterek bu konuda sunduğu bir önerinin de AB Komisyonunda incelendiğini belirtti.
Merz, "Tüm seçenekleri inceliyoruz. Benim için öncelikli soru, önümüzdeki yıllarda da gerektiğinde Ukrayna'ya, mali ve dolayısıyla askeri olarak destek verebilecek yeterli limanlarımızın olması." diye konuştu.
Ukrayna'nın desteklenmesinin Almanya'nın çıkarına olduğunu için bunun gerekli olduğunu aktaran Merz, buna ilişkin AB'ye üye ülkelerle görüşmeler yaptığını kaydetti.
UKRAYNA'DAKİ GENÇLER
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'den Ukraynalı gençlerin Almanya'ya gelmemesini sağlaması konusunun hatırlatılması üzerine de Merz, "Zelenskiy'ye şu anda Ukrayna'dan gelenlerin önemli bir kısmının 18 ila 24 yaşları arasındaki genç erkekler olduğunu söyledim. Çünkü Ukrayna'da askerlik hizmeti 25 yaşında başlıyor. Zelenskiy'den bu gençlerin ülkede kalmalarını sağlamasını istedim, çünkü onlara ülkede ihtiyaç var, Almanya'da değil." şeklinde konuştu.
Ukrayna'da elinden geleni yapan ve yardım edebilecek herkese ihtiyaç duyulduğunu aktaran Merz, Zelenskiy ile bu konuları açık bir şekilde konuştuğunu kaydetti.
