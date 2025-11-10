Başkan Erdoğan'dan davet: KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara'ya geliyor
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025’te Türkiye’ye yapacak. Görüşmelerde Kıbrıs meselesindeki gelişmeler ve Türkiye-KKTC ilişkilerinin güçlendirilmesi ele alınacak. İşte detaylar...
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'ye yapacak.
TARİH BELLİ OLDU
Kritik ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.
Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır.