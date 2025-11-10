10 Kasım 2025, Pazartesi
Başkan Erdoğan'dan davet: KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman Ankara'ya geliyor

Giriş: 10.11.2025 16:05 Güncelleme: 10.11.2025 16:26
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025’te Türkiye’ye yapacak. Görüşmelerde Kıbrıs meselesindeki gelişmeler ve Türkiye-KKTC ilişkilerinin güçlendirilmesi ele alınacak. İşte detaylar...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde Türkiye'ye yapacak.

Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman (AA)Başkan Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman (AA)

TARİH BELLİ OLDU

Kritik ziyareti sosyal medya hesabından duyuran İletişim Başkanı Burhanettin Duran şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, ilk yurt dışı ziyaretini 13 Kasım 2025 tarihinde ülkemize gerçekleştirecektir.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, Kıbrıs meselesine ilişkin güncel gelişmeler değerlendirilecek olup, Türkiye-KKTC ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınacaktır.

