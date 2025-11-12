Ankara'da Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı
Ankara'da Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı başladı.
Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı Ankara'da başladı.
Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'nin eş başkanlığında gerçekleştiriliyor.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emlak vergilerine yeni düzenleme mi geliyor? Emlak vergileri düşecek mi, ödemeler ne zaman?
- Kalbiniz size teşekkür edecek! Sadece 15 dakika yetiyor: Düzenli yapılan bu alışkanlık ömrü uzatıyor
- Uzman Çavuşlar Günü 2025 ne zaman, hangi tarihte kutlanıyor? 12 Kasım ne günü, anlam ve önemi nedir?
- Az önce deprem mi oldu, nerede? Deprem kaç büyüklüğünde oldu? 12 Kasım AFAD KANDİLLİ son depremler
- A Milliler Dünya Kupası yolunda! Türkiye-Bulgaristan maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi?
- Bu 10 hata evinizi toz yuvasına çeviriyor! Evinizi tozdan uzak tutmanın en etkili yöntemleri
- BLOK3 hangi konserlerini neden iptal etti? Rapçi Blok3 kimdir, nereli, kaç yaşında? Gerçek ismi ne?
- TOKİ başvurusunda karı-koca birlikte başvurabilir mi? Evli çiftler nasıl başvuru yapmalı, aynı evden iki kişi yapabilir mi?
- Renkli kıyafetleriniz solduysa endişelenmeyin: Tek bardakla yenileniyor!
- EGM maaş promosyon ödemesi yattı mı? Emniyet Genel Müdürlüğü 100 bin TL promosyon ne zaman yatacak?
- 15.000 sözleşmeli öğretmen ataması başvuru takvimi | MEB öğretmen atama başvuruları ne zaman başlayacak?
- Güneş’te peş peşe patlamalar! Jeomanyetik fırtına kapıda: Dünya’ya doğru dev enerji dalgası yaklaşıyor