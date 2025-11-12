12 Kasım 2025, Çarşamba
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.11.2025 16:25 Güncelleme: 12.11.2025 16:29
Ankara'da Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı başladı.

Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Mısır Dışişleri, Göç ve Yurtdışı Mısırlılar Bakanı Bedir Abdulati'nin eş başkanlığında gerçekleştiriliyor.

