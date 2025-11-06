Amerikan gazetesi Ankara’nın ince denge diplomasisini yazdı: Vazgeçilmez Erdoğan

ABD–Türkiye hattında stratejik ortaklık

New York Times analizine göre, Washington da Ankara'yı "kritik bir stratejik ortak" olarak görüyor. Haberde, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik mühimmat üretiminde Türk savunma sanayiiyle ortak çalıştığı; Teksas'ta kurulan bir mühimmat tesisinde Türk üretim hatlarının kullanıldığı bilgisine yer verildi.

Gazete, Erdoğan'ın "Batı ile köprüleri yıkmadan, Rusya ile diyaloğu sürdüren ender liderlerden biri" olduğunu belirtti. Bu durumun, Türkiye'yi hem NATO'nun hem de bölgesel diplomasinin en güçlü aktörü konumuna getirdiği vurgulandı.