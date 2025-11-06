06 Kasım 2025, Perşembe

Amerikan gazetesi Ankara'nın ince denge diplomasisini yazdı: Vazgeçilmez Erdoğan

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Ankara'nın ustalıkla yürüttüğü denge diplomasisini analiz etti.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 12:43
Amerikan gazetesi New York Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel dengeler arasında izlediği dış politikayı "vazgeçilmez bir liderin diplomatik stratejisi" olarak tanımladı

Gazete, Erdoğan'ın son yıllarda Batı ile Rusya, Avrupa ile Orta Doğu arasında kurduğu hassas denge sayesinde Türkiye'yi hem güvenlik hem de enerji alanında kilit ülke konumuna taşıdığını yazdı.

Realpolitik'in kazananı: Ankara

Haberde, Erdoğan'ın son dönemde Washington, Berlin ve Londra ile yürüttüğü temaslara dikkat çekildi. New York Times, Başkan Erdoğan'ın hem ABD Başkanı Donald Trump hem de Avrupa liderleriyle aynı masada yer alarak, "Batı'nın güvenlik mimarisinde vazgeçilmez bir aktör" haline geldiğini vurguladı.

Gazeteye göre, "dünya yeni bir realpolitik döneminden geçerken, güçlü ve pragmatik liderlerle iş yapan ülkeler öne çıkıyor; Erdoğan da bu dönemin en dikkat çeken figürlerinden biri."

Haberde, Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki temaslarının ardından Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile bir araya gelmesinin, Türkiye'nin Avrupa savunmasındaki stratejik rolünü yeniden gündeme taşıdığı belirtildi.

Avrupa'nın güvenlik sigortası Türkiye

New York Times'a göre Avrupa, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısından sonra savunma kapasitesini güçlendirmeye yönelirken, Türkiye bu süreçte kritik bir ortak haline geldi.

Gazete, Türkiye'nin Suriye'deki askeri varlığıyla mülteci akınını kontrol altında tuttuğunu, Libya'daki etkisiyle ise Akdeniz'deki enerji dengesini belirleyen aktörlerden biri olduğunu yazdı.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, coğrafi konumu, askeri gücü ve büyüyen savunma sanayiiyle Avrupa'nın güvenlik denkleminin vazgeçilmez bir parçası haline geldi."

Gazete, Avrupa Birliği'nin yeni SAFE savunma girişimi kapsamında Türkiye'ye ortak finansman ve tedarik imkânı tanımasının da bu stratejik yaklaşımın göstergesi olduğunu aktardı.

ABD–Türkiye hattında stratejik ortaklık

New York Times analizine göre, Washington da Ankara'yı "kritik bir stratejik ortak" olarak görüyor. Haberde, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik mühimmat üretiminde Türk savunma sanayiiyle ortak çalıştığı; Teksas'ta kurulan bir mühimmat tesisinde Türk üretim hatlarının kullanıldığı bilgisine yer verildi.

Gazete, Erdoğan'ın "Batı ile köprüleri yıkmadan, Rusya ile diyaloğu sürdüren ender liderlerden biri" olduğunu belirtti. Bu durumun, Türkiye'yi hem NATO'nun hem de bölgesel diplomasinin en güçlü aktörü konumuna getirdiği vurgulandı.

New York Times: "Batı, Erdoğan'la çalışmak zorunda"

Gazete, "Batılı başkentlerin Erdoğan'la işbirliği yapmaktan başka seçeneği kalmadığını" ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Erdoğan'ın fotoğrafları bugün Beyaz Saray'dan Berlin'e, Londra'dan Brüksel'e kadar birçok merkezde veriliyor. Dünya, işlevsel ve güçlü liderlerle çalışmayı tercih ediyor. Türkiye bu anlamda küresel denklemin merkezinde."