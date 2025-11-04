Fransa’dan TikTok’a intihara soruşturma hamlesi!

04 Kasım 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Giriş: 04.11.2025 21:33 Güncelleme: 04.11.2025 21:43
Fransa’da TikTok'un, çocuklar ve gençler üzerindeki olası olumsuz etkisine odaklanan Paris Savcılığı, "algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle sosyal medya platformu hakkında ön soruşturma açtığını duyurdu. Öte yandan Milletvekili Delaporte, sosyal medya platformlarının 15 yaş altı gençlere yasaklanması gerektiğini belirterek, TikTok'un gençler üzerindeki psikolojik etkileri konusunda uyarmıştı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Savcılığı, Parlamentodaki TikTok Soruşturma Komisyonuna başkanlık eden Sosyalist Parti (PS) milletvekili Arthur Delaporte'un uyarısı üzerine harekete geçti.

(Foto: AA)(Foto: AA)

TikTok'un, çocuklar ve gençler üzerindeki olası olumsuz etkisine odaklanan Paris Savcılığı, "algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle sosyal medya platformu hakkında ön soruşturma açtığını duyurdu.

Milletvekili Delaporte, sosyal medya platformlarının 15 yaş altı gençlere yasaklanması gerektiğini belirterek, TikTok'un gençler üzerindeki psikolojik etkileri konusunda uyarmıştı.

(Foto: AA) (Foto: AA)

NEW YORK YEREL YÖNETİMİ DE DAVA AÇMIŞTI
The Hill gazetesinin haberine göre, kent yönetimi tarafından açılan davada şirketlerin gençler arasındaki etkileşimi artırma çabalarının gençlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı savunulmuştu. New York yönetimi, davalı olarak Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube platformları ile bu platformların bağlı olduğu şirketlerin gösterildiği dilekçede, şirketleri platformlarını gençlere "ciddi zarar verdiğini bilmelerine rağmen" bu şekilde tasarlayıp pazarladıkları gerekçesiyle ihmalkarlıkla suçlamıştı.

Mahkeme heyetine sunulan 327 sayfalık dava dilekçesinde, "Gençler bahsi geçen platformlara kitlesel şekilde bağımlı hale gelmiş durumda. Bu durum okulların işleyişini ciddi şekilde sekteye uğratmakta ve gençlere psikolojik destek sağlayan kent yönetimleri, okullar ve kamu hastaneleri üzerine büyük yük getirmektedir." ifadesi kullanılmıştı. Dilekçede, "Platformlar, aralarında New York'lu gençlerin de bulunduğu binlerce çocukta depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, kendine zarar verme ve intihar eğilimlerini tetiklemiştir." denilmişti.

