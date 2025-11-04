Fransa’dan TikTok’a intihara soruşturma hamlesi!
Fransa’da TikTok'un, çocuklar ve gençler üzerindeki olası olumsuz etkisine odaklanan Paris Savcılığı, "algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle sosyal medya platformu hakkında ön soruşturma açtığını duyurdu. Öte yandan Milletvekili Delaporte, sosyal medya platformlarının 15 yaş altı gençlere yasaklanması gerektiğini belirterek, TikTok'un gençler üzerindeki psikolojik etkileri konusunda uyarmıştı.
Ulusal basındaki haberlere göre, Paris Savcılığı, Parlamentodaki TikTok Soruşturma Komisyonuna başkanlık eden Sosyalist Parti (PS) milletvekili Arthur Delaporte'un uyarısı üzerine harekete geçti.
TikTok'un, çocuklar ve gençler üzerindeki olası olumsuz etkisine odaklanan Paris Savcılığı, "algoritmasının reşit olmayanları intihara sürüklediği" şüphesiyle sosyal medya platformu hakkında ön soruşturma açtığını duyurdu.
Milletvekili Delaporte, sosyal medya platformlarının 15 yaş altı gençlere yasaklanması gerektiğini belirterek, TikTok'un gençler üzerindeki psikolojik etkileri konusunda uyarmıştı.
NEW YORK YEREL YÖNETİMİ DE DAVA AÇMIŞTI
The Hill gazetesinin haberine göre, kent yönetimi tarafından açılan davada şirketlerin gençler arasındaki etkileşimi artırma çabalarının gençlerin ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı savunulmuştu. New York yönetimi, davalı olarak Facebook, Instagram, TikTok ve YouTube platformları ile bu platformların bağlı olduğu şirketlerin gösterildiği dilekçede, şirketleri platformlarını gençlere "ciddi zarar verdiğini bilmelerine rağmen" bu şekilde tasarlayıp pazarladıkları gerekçesiyle ihmalkarlıkla suçlamıştı.
Mahkeme heyetine sunulan 327 sayfalık dava dilekçesinde, "Gençler bahsi geçen platformlara kitlesel şekilde bağımlı hale gelmiş durumda. Bu durum okulların işleyişini ciddi şekilde sekteye uğratmakta ve gençlere psikolojik destek sağlayan kent yönetimleri, okullar ve kamu hastaneleri üzerine büyük yük getirmektedir." ifadesi kullanılmıştı. Dilekçede, "Platformlar, aralarında New York'lu gençlerin de bulunduğu binlerce çocukta depresyon, anksiyete, yeme bozuklukları, kendine zarar verme ve intihar eğilimlerini tetiklemiştir." denilmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2026 HAC KURA ÇEKİMİ | Hac kurası ne zaman, saat kaçta? Diyanet Hac kura çekilişi canlı nasıl izlenir?
- O çikolatadan bir ısırık alın! Zekayı ve hafızayı çalıştıran araştırma ortaya çıktı
- A101 indirimleri başlıyor! 6 Kasım’da hangi ürünler indirimde? Çamaşır makinesi, buzdolabı, perde…
- Trafikte hata yapan yandı! Uzman uyardı: 2026’da hangi ceza ne kadar olacak? Drift, kırmızı ışık, telefon…
- WhatsApp Web çöktü mü, erişim sorunu mu yaşanıyor? WhatsApp ne zaman düzelecek?
- Yaşlandıkça güçlenmeniz gereken tek bölge: Pilates eğitmeninden üç etkili egzersiz
- Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi? Arda Güler ilk 11’de mi?
- 4 KASIM MAÇ TAKVİMİ | Bugün kimin maçı var, hangi karşılaşma saat kaçta hangi kanalda?
- 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı sınav başvuru ekranı ÖSYM AİS | Adalet Bakanlığı sınavları başvuru ücreti ne kadar? Adli Yargı/İdari Yargı
- Asgari ücrete ocak ayarı yolda! İşçi yeni yılda ne kadar zam alacak? 22.104 TL alana yeni maaş formülleri: %20-23-25-30...
- Ruh halimizi mevsimler mi yönetiyor? Kış depresyonu neden olur, nasıl önlenir?
- 4 Kasım TV Yayın Akışı: Bugün ekranda neler var, hangi dizi ve programlar yayında?