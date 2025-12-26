26 Aralık 2025, Cuma
Haberler Dünya Haberleri Suriye'de canlı bomba saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'de canlı bomba saldırısı! Ölü ve yaralılar var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 26.12.2025 13:50
Suriye’de canlı bomba saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin Humus şehrindeki bir camide meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Suriye resmi ajansı SANA, Humus'taki Ali Talip Camisi'nde patlama meydana geldiğini duyurdu.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Suriye’de canlı bomba saldırısı! Ölü ve yaralılar var Suriye’de canlı bomba saldırısı! Ölü ve yaralılar var Suriye’de canlı bomba saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör