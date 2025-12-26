Suriye’de canlı bomba saldırısı! Ölü ve yaralılar var

Suriye'nin orta kesiminde yer alan Humus ilindeki Ali Talip Camisi'nde cuma namazı sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.



Suriye resmi ajansı SANA, Humus'taki Ali Talip Camisi'nde patlama meydana geldiğini duyurdu.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre patlamada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.



Patlamayla ilgili soruşturma başlatılırken, terör saldırısı ihtimali üzerinde duruluyor.

