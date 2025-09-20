TikTok'ta kızını dans ettirip para isteyen babaya gözaltı! Çocuk devlet korumasında

TikTok'ta kızını dans ettirip, para kazanmaya çalıştığı belirtilen baba gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kız çocuğunun devlet korumasına alındığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 20.09.2025 14:01

Paylaş



ABONE OL

Hatay'da bir babanın sosyal medya platformu TikTok üzerinden yaptığı canlı yayın tepkileri de beraberinde getirdi. Babanın TikTok canlı yayında kızını oynatması infiale neden oldu. Harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözde babanın gözaltına alındığını kız çocuğunun ise devlet korumasında olduğunu duyurdu.

Sosyal medya platformu TikTok'ta yine skandal görüntüler kaydedildi. Bu kez Hatay'da gelen görüntüler, böyle baba olmaz olsun dedirtti.

Erzin ilçesinde yaşayan bir babanın, TikTok'tan yayın açarak kızını oynatması ve bu şekilde para kazanmaya çalışması infiale neden oldu.

Skandalla ilgili harekete geçen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sözde babanın gözaltına alındığını kız çocuğunun ise devlet korumasında olduğunu bildirdi.

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Bakanlığın açıklamasında, bazı basın yayın organlarında "Kızını TikTok yayınında oynatarak para kazanmaya çalışan baba tepkilere aldırış etmedi" başlığıyla yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi.

Söz konusu görüntülerle ilgili emniyet birimlerince adres tespitinin yapılmasıyla ekiplerin ivedilikle harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerde yer alan çocuğumuz, sağlık kontrollerinin ardından devlet korumasına alınmıştır. Uzman ekiplerimiz tarafından çocuğumuza yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Söz konusu şahıs, emniyet birimleri tarafından gözaltına alınmıştır.

Bakanlık olarak dava sürecine müdahil olacak ve şahsın gereken cezayı alması için süreci titizlikle takip etmeye devam edeceğiz."