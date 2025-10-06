TikTok'ta büyük skandal! Çocuklara 'kısıtlı mod'a rağmen cinsel içerik
Aile yapısının dinamitlenmesi üzerinde büyük etkisi olan sosyal medya uygulamalarından TikTok, veri güvenliği ve siyasi tartışmalar nedeniyle de gündemden düşmezken; çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri ile büyük bir tehdit de oluşturuyor. Firma, 'Kısıtlı mod' adı altında genç kullanıcıları koruduğunu iddia etse de, İngiltere merkezli olan Global Witness'ın yaptığı araştırmaya göre bu özellik işe yaramıyor. Raporda, 13 yaşındaki kullanıcıların 'kısıtlı mod' açık olsa dahi cinsel içeriklere yönlendirildiğine dikkat çekildi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mevlüt Tezel, bugün köşesinde bu konuyu ele aldı.
