Viral Galeri Viral Tıkla TikTok'ta büyük skandal! Çocuklara 'kısıtlı mod'a rağmen cinsel içerik

TikTok'ta büyük skandal! Çocuklara 'kısıtlı mod'a rağmen cinsel içerik

Aile yapısının dinamitlenmesi üzerinde büyük etkisi olan sosyal medya uygulamalarından TikTok, veri güvenliği ve siyasi tartışmalar nedeniyle de gündemden düşmezken; çocuklar ve gençler üzerindeki olumsuz etkileri ile büyük bir tehdit de oluşturuyor. Firma, 'Kısıtlı mod' adı altında genç kullanıcıları koruduğunu iddia etse de, İngiltere merkezli olan Global Witness'ın yaptığı araştırmaya göre bu özellik işe yaramıyor. Raporda, 13 yaşındaki kullanıcıların 'kısıtlı mod' açık olsa dahi cinsel içeriklere yönlendirildiğine dikkat çekildi. Sabah Gazetesi yazarlarından Mevlüt Tezel, bugün köşesinde bu konuyu ele aldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 06.10.2025 07:46
TikTok’ta büyük skandal! Çocuklara ’kısıtlı mod’a rağmen cinsel içerik

İşte Mevlüt Tezel'in TikTok ile ilgili o yazısı
Özellikle Batı ülkelerinde TikTok'a getirilen yasaklar veri güvenliği ve siyaset üzerinden değerlendiriliyor.
Ancak TikTok'un çocuklar ve gençler üzerindeki zararları da çok daha fazla.
Birçok araştırma ünlü sosyal medya platformunun çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini gösteriyor.

TikTok’ta büyük skandal! Çocuklara ’kısıtlı mod’a rağmen cinsel içerik

TikTok, oluşan tepkiler üzerine çocukların zarar görmemesi için bazı uygulamalar başlattı.
Şirket, gençlerin güvenliği için özel olarak tasarlanmış 50'den fazla özellik ve ayar bulunduğunu, 'kısıtlı mod' özelliğiyle uygunsuz videoların yüzde 90'ının kullanıcılar görüntülenmeden önce kaldırıldığını vurguluyor.
Ancak İngiltere merkezli denetim kuruluşu Global Witness'ın yaptığı araştırmaya göre TikTok'un 13 yaşındaki kullanıcıları cinsel içeriklere yönlendirdiği ortaya çıktı.

TikTok’ta büyük skandal! Çocuklara ’kısıtlı mod’a rağmen cinsel içerik

'Kısıtlı mod' kullanılsa bile bu kullanıcılar için önerilen arama terimlerinin 'yüksek derecede cinsel içerikli' olduğu belirtiliyor.
Platformun destek sayfasına göre 'kısıtlı mod', 'herkesin rahat olmayabileceği içeriklere' özellikle cinsel içerikli içeriklere erişimi sınırlıyor.

TikTok’ta büyük skandal! Çocuklara ’kısıtlı mod’a rağmen cinsel içerik

Öte yandan Global Witness, üç test hesabında cinsel içerikli arama önerilerinin kullanıcı arama çubuğuna ilk tıkladıkları anda sunulduğunu ve yedi test kullanıcısına birkaç tıklama sonrasında pornografik içeriklerin önerildiğini açıkladı.

TikTok’ta büyük skandal! Çocuklara ’kısıtlı mod’a rağmen cinsel içerik

Elbette YouTube ve Instagram'ın da çocuklar ile gençler üzerinde kötü etkileri var ama TikTok daha zararlı!
Platform çocukları koruduğunu açıklarken bile yalan söylüyor ya da bu sorunu engellemiyor.

SON DAKİKA