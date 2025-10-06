TikTok’ta büyük skandal! Çocuklara ’kısıtlı mod’a rağmen cinsel içerik

İşte Mevlüt Tezel'in TikTok ile ilgili o yazısı

Özellikle Batı ülkelerinde TikTok'a getirilen yasaklar veri güvenliği ve siyaset üzerinden değerlendiriliyor.

Ancak TikTok'un çocuklar ve gençler üzerindeki zararları da çok daha fazla.

Birçok araştırma ünlü sosyal medya platformunun çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz yönde etkilediğini gösteriyor.