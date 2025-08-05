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TikTok'ta AK Parti'ye oy verenlere korkunç tehdit: Gözleri önünde eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmeli

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.08.2025 13:33 Güncelleme: 05.08.2025 13:46
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TikTok’ta AK Parti’ye oy verenlere korkunç tehdit: Gözleri önünde eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmeli

TikTok’ta bir canlı sohbet sırasında, Zafer Partili olduğu iddia edilen ‘Ezel Filiz’ adlı kullanıcı, Erdoğan’a oy verenlere yönelik katliam çağrısı yaptı. Filiz, “Yüzde 52’nin eşlerine ve çocuklarına gözlerinin önünde tecavüz edip, ardından beyinlerine sıkmak gerek” dedi.

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yapılan bir canlı sohbette Erdoğan'a oy verenleri öldürme çağrısı yapıldı.

TİKTOK'TA AK PARTİ'YE OY VERENLERE KORKUNÇ TEHDİT

"EŞLERİNE VE ÇOCUKLARINA GÖZÜNÜN ÖNÜNDE TECAVÜZ EDİLMELİ"

Canlı sohbet odasında konuşan ve Zafer Partili olduğu iddia edilen 'Ezel Filiz' (ezelfiliz.33) rumuzlu şahıs, "Yüzde 52'lik kesimin eşlerine, çocuklarına gözünün önünde tecavüz edip beynine sıkacaksın." dedi.

Şahsın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı paylaştığı da ortaya çıktı (TikTok)Şahsın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı paylaştığı da ortaya çıktı (TikTok)

Şahıs, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 52'ye en güzel anlatma yöntemi, aynı işgal altındaki ülkede olduğu gibi şöyle iki kolundan tutacaklar, avradının, evladının ırzına geçerken seyrettirecekler ama gördüğü son 3 dakikalık manzara olacak. 3 dakika sonra beynine sıkacaklar. Anlamış anlamamış, bir faydası olmayacak yani."

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TikTok’ta AK Parti’ye oy verenlere korkunç tehdit: Gözleri önünde eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmeli TikTok’ta AK Parti’ye oy verenlere korkunç tehdit: Gözleri önünde eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmeli TikTok’ta AK Parti’ye oy verenlere korkunç tehdit: Gözleri önünde eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmeli

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