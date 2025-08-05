TikTok’ta AK Parti’ye oy verenlere korkunç tehdit: Gözleri önünde eşlerine ve çocuklarına tecavüz edilmeli

Sosyal medya platformu TikTok üzerinden yapılan bir canlı sohbette Erdoğan'a oy verenleri öldürme çağrısı yapıldı.

"EŞLERİNE VE ÇOCUKLARINA GÖZÜNÜN ÖNÜNDE TECAVÜZ EDİLMELİ"

Canlı sohbet odasında konuşan ve Zafer Partili olduğu iddia edilen 'Ezel Filiz' (ezelfiliz.33) rumuzlu şahıs, "Yüzde 52'lik kesimin eşlerine, çocuklarına gözünün önünde tecavüz edip beynine sıkacaksın." dedi.

Şahsın Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı paylaştığı da ortaya çıktı (TikTok)

Şahıs, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 52'ye en güzel anlatma yöntemi, aynı işgal altındaki ülkede olduğu gibi şöyle iki kolundan tutacaklar, avradının, evladının ırzına geçerken seyrettirecekler ama gördüğü son 3 dakikalık manzara olacak. 3 dakika sonra beynine sıkacaklar. Anlamış anlamamış, bir faydası olmayacak yani."