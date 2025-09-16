16 Eylül 2025, Salı
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2025 22:47 Güncelleme: 16.09.2025 22:49
ABD’den TikTok kararı! Satışa verilen süre yeniden uzatıldı

ABD Başkanı Donald Trump, TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin süreyi uzattı. Bugünkü kararname ile TikTok'a 16 Aralık'a kadar süre verildi. Öte yandan Tiktok'u satın almak isteyen büyük şirketlerden oluşan bir grubun olduğuna işaret eden Trump, alıcıları yakında açıklayacaklarını söylemişti.

Trump, söz konusu sürenin uzatılmasına dair başkanlık kararnamesine imza attı.

Böylelikle TikTok'un ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanmasının askıya alınmasına ilişkin süre bir kez daha uzatılmış oldu.

Bugünkü kararname ile TikTok'a 16 Aralık'a kadar süre verildi.

Sosyal medya uygulaması, ABD'li bir firmaya satılmaması halinde ABD'de yasaklanmasını öngören yasa uyarınca 19 Ocak'ta bu ülkede kullanıma kapatılmış, aynı gün tekrar erişime açılmıştı.

Trump, görevdeki ilk gününde, bu yasanın uygulanmasının 75 günlüğüne askıya alınması talimatını içeren kararnameyi imzalamış, nisan ayında 75 gün, haziranda ise 90 gün daha ertelemeye gitmişti.

TRUMP, BÜYÜK ŞİRKETLERDEN OLUŞAN BİR GRUBUN TİKTOK'U SATIN ALMAK İSTEDİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı açıklamada da TikTok'un ABD'li firmalarca satın alınması konusunda sürecin sonuna geldiklerini, "Tiktok konusunda bir anlaşmaya vardık. Çin ile bir anlaşma yaptık. Cuma günü Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile görüşerek her şeyi netleştireceğim. İyi bir anlaşma yaptık ve umarım her iki ülke için de iyi olur." sözleriyle duyurmuştu.

Tiktok'u satın almak isteyen büyük şirketlerden oluşan bir grubun olduğuna işaret eden Trump, alıcıları yakında açıklayacaklarını söylemişti.

