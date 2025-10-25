ABD Venezuela'nın kaynaklarına çökecek mi? "Uyuşturucu bahane amaç petrole el koymak"

ABD-Venezuela arasında uyuşturucu krizi kara harekatı sinyalleri ile doruk noktasına çıkarken, dünya kamuoyunda “yeni bir savaş mı çıkıyor?” sorularını beraberinde getirdi. Amerikan medyasından peş peşe açıklamalar gelirken konu A Haber ekranlarında değerlendirildi. AA Bogota Muhabiri Sinan Doğan, bölgeden son gelişmeleri aktarırken, Venezuela’nın bir numaralı müttefikleri arasında yer alan Kolombiya Cumhurbaşkanı’ndan harekat söylemlerine net yanıt geldi. Petro’nun, “Amaç petrole el koymak uyuşturucu bahane” dediğini bildirdi.